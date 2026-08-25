Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
Sign in

Schools Holiday : ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణలో రేపు స్కూళ్లు, కాలేజీలు, ఆఫీసులకు సెలవు

Schools Holiday : మిలాద్ ఉన్ నబీ పండుగను భారతదేశంలో 2026 ఆగస్టు 26 బుధవారం నాడు జరుపుకొంటారు. ఈ పండుగ ప్రవక్త ముహమ్మద్ జన్మదినోత్సవాన్ని సూచిస్తుంది. అనేక ప్రభుత్వ విభాగాలు, సంస్థలు సెలవు దినంగా ప్రకటించాయి.

Updated on: Aug 25, 2026, 18:21:12 IST
By Anand Sai
Share
Share via
  • facebook
  • twitter
  • linkedin
  • whatsapp
Copy link
  • copy link

ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల్లోని విద్యార్థులకు, ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు శుభవార్త. ఈ వారం వరుస సెలవులు రానున్నాయి. మిలాద్-ఉన్-నబీ పండగను పురస్కరించుకుని ఆగస్టు 26న బుధవారం నాడు తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని పాఠశాలలు, కళాశాలలు, ప్రభుత్వ కార్యాలయాలకు అధికారికంగా సెలవు ప్రకటించారు.

ఆగస్టు 26న సెలవు
ఆగస్టు 26న సెలవు

ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో మిలాద్-ఉన్-నబీ సెలవును మొదట ఆగస్టు 25గా నిర్ణయించినప్పటికీ, ప్రభుత్వం పండగ తేదీని సవరిస్తూ ఆగస్టు 26న అధికారిక సెలవుగా ప్రకటించింది. తెలంగాణ ప్రభుత్వం కూడా ఆగస్టు 26నే పబ్లిక్ హాలిడేగా నిర్ణయించింది. దీంతో ఆగస్టు 25న సెలవు ఉంటుందని భావించిన విద్యార్థులు, ఉద్యోగులు అప్‌డేట్ చేసిన ఈ షెడ్యూల్‌ను గమనించాలని అధికారులు సూచించారు. బుధవారం రోజున విద్యాసంస్థలు, ప్రభుత్వ శాఖలు పూర్తిగా మూసివేసి ఉంటాయి.

మిలాద్-ఉన్-నబీ సెలవు మాత్రమే కాకుండా.. ఆగస్టు 28 శుక్రవారం రోజున రాఖీ పౌర్ణమి (రక్షాబంధన్) సందర్భంగా ఐచ్ఛిక సెలవు (Optional Holiday) ఉంది. స్థానిక యాజమాన్యాలు, పాఠశాలల నిర్ణయాన్ని బట్టి శుక్రవారం కూడా సెలవు పొందే అవకాశం ఉంది. ముఖ్యంగా సాఫ్ట్‌వేర్, ఐటీ రంగ ఉద్యోగులకు శుక్రవారం సెలవుతో పాటు శని, ఆదివారాలు వారాంతపు సెలవులు కలిసిరావడంతో సుదీర్ఘమైన లాంగ్ వీకెండ్ ఆస్వాదించే అవకాశం లభించింది.

ఈద్ మిలాద్ గా పిలిచే మిలాద్-ఉన్-నబీ పండగ ఇస్లాం మతంలో అత్యంత పవిత్రమైనది. మహమ్మద్ ప్రవక్త జన్మదినాన్ని పురస్కరించుకుని ముస్లిం సోదరులు ప్రత్యేక ప్రార్థనలు, ఊరేగింపులు, ఆధ్యాత్మిక సమావేశాలు నిర్వహిస్తారు. పేదలకు అన్నదానం, వస్త్రదానం చేస్తూ ఈ పండగను వేడుకగా జరుపుకొంటారు.

తెలుగు రాష్ట్రాల్లో వరుసగా పండగ సెలవులు రావడంతో ప్రజలు, విద్యార్థులు తమ ప్రయాణాలను, పండగ ప్రణాళికలను తదనుగుణంగా సిద్ధం చేసుకుంటున్నారు. గురువారం ఒక్క రోజు విధులకు హాజరైతే, వారాంతంతో కలిపి పెద్ద సెలవు దొరుకుతుండటంతో ఉద్యోగులు ఆనందం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

  • Anand Sai
    ABOUT THE AUTHOR
    Anand Sai

    ఆనంద్ సాయి మాదాసు ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో 9 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది. హెచ్‌టీ తెలుగులో చేరడం కంటే ముందు ఏబీపీ దేశంలో డిజిటల్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్‌గా పని చేశారు. మెుదట నవతెలంగాణ అనే దినపత్రికలో సబ్ఎడిటర్‌గా జర్నలిజం కెరీర్ మెుదలుపెట్టారు. ఆ తర్వాత కరీంనగర్‌లో ఈనాడు దినపత్రికలో కొంతకాలం సబ్‌ఎడిటర్‌గా బాధ్యతలు చూసుకున్నారు. కాకతీయ యూనివర్సిటీలో 2015-2017 పీజీ మాస్ కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజం చేశారు. ఈ సమయంలో మేడారం సమ్మక్క-సారలమ్మ జాతర కోసం ప్రత్యేకంగా క్యాంపస్ నుంచి పంపించిన టీమ్‌లో ఉన్నారు. పీజీ చదివే సమయంలోనే క్యాంపస్ రిక్రూట్‌మెంట్‌లో భాగంగా ఈటీవీ భారత్‌కు సెలక్ట్ అయ్యారు. అక్కడ ఆంధ్రప్రదేశ్‌ డెస్క్‌లో పని చేశారు. అంతేకాదు కొన్ని ప్రత్యేక స్టోరీలు కూడా ఈటీవీ భారత్ వెబ్‌సైట్ కోసం రాసేవారు. 2019 ఎన్నికల్లో ఎలక్షన్ డెస్క్‌ టీమ్‌లో ఉన్న నలుగురిలో ఆనంద్ సాయి ఒకరు. ఆ తర్వాత అక్కడ నుంచి ఏబీపీ దేశంలోకి వెళ్లి కొంతకాలం పని చేశారు. ఈ సమయంలో కూడా డిజిటల్ మీడియాకు తగినట్టుగా అనేక ప్రత్యేక కథనాలు రాశారు. హిందూస్తాన్ టైమ్స్‌ తెలుగులో 2022లో చేరారు. ఇక్కడ గతంలో నేషనల్, బిజినెస్, లైఫ్‌స్టైల్, ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్‌, స్పోర్ట్స్‌ సెక్షన్లకు పనిచేశారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ సెక్షన్లకు వార్తలు రాస్తున్నారు. అన్ని సెక్షన్లకు డిజిటల్ కంటెంట్ రైటర్‌గా పని చేసిన అనుభవం ఆయనకు ఉంది. అంతేకాదు ఈటీవీ భారత్, ఏబీపీ దేశం, హిందుస్తాన్ టైమ్స్ వెబ్‌సైట్స్ లాంచ్ టీమ్‌లో ఈయన ఉన్నారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాజకీయ పరిణామాలు, విశ్లేషణలు, విద్య, ఉద్యోగ సమాచారంతో పాటు ఆసక్తికరమైన కథనాలను అందిస్తారు. ప్రభుత్వ పథకాలు, ఉద్యోగ నోటిఫికేషన్లు, ఇతర సమాచారం ప్రజలకు సులభంగా అర్థమయ్యే రీతిలో, వీలైనంత త్వరగా కథనాలను ఇవ్వటంలో ప్రత్యేక శైలి కలిగి ఉన్నారు. అనేకసార్లు హిందుస్తాన్ టైమ్స్ సంస్థ నుంచి ఇన్‌స్టా అవార్డులు అందుకున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో ఎక్కువకాలం పని చేసిన అనుభవం ఉంది. యూజర్లకు ఉపయోగపడే వార్తలను అందించడంలో ముందుంటారు.Read More

recommendedIcon
Home/Andhra Pradesh/Schools Holiday : ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణలో రేపు స్కూళ్లు, కాలేజీలు, ఆఫీసులకు సెలవు
Home/Andhra Pradesh/Schools Holiday : ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణలో రేపు స్కూళ్లు, కాలేజీలు, ఆఫీసులకు సెలవు
  • mint-logo
  • HH-logo
  • mint-lounge
  • HT_Auto
  • ht-tech
  • ht-bangla
  • healthshots
  • OTT-icon
  • slurrp-icon
  • smartcast-logo
  • ht-kannada
  • ht-tamil
  • ht-telugu
  • ht-marathi
  • logo-fab-play
  • VCCircle_logo-white
  • TechCircle_logo_white
  • VCCEdge_logo_white
  • edge-insights-logo
© 2026 HindustanTimes