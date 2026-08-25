Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
Sign in

తిరుమల శ్రీవారి లడ్డూ ప్రసాదం - అలాంటి ప్రచారంపై టీటీడీ క్లారిటీ, అపోహలు నమ్మొద్దని విజ్ఞప్తి

శ్రీవారి లడ్డూ ప్రసాదంలో దారం వచ్చిందంటూ సోషల్ మీడియాలో జరుగుతున్న ప్రచారంపై టీటీడీ స్పందించింది. ఏఐ మిషన్లతో కఠిన నాణ్యతా ప్రమాణాలు పాటిస్తున్నామని… భక్తులు వదంతులు నమ్మవద్దని కోరింది.

Published on: Aug 25, 2026, 11:38:44 IST
By Maheshwaram Mahendra Chary
Share
Share via
  • facebook
  • twitter
  • linkedin
  • whatsapp
Copy link
  • copy link

Tirumala Laddu Prasadam Rumors : తిరుమల శ్రీవారి పవిత్ర లడ్డూ ప్రసాదం నాణ్యతపై సోషల్ మీడియాలో జరుగుతున్న దుష్ప్రచారాన్ని తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం (తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానములు) తీవ్రంగా ఖండించింది. లడ్డూ ప్రసాదంలో దారం కనిపించిందంటూ కొందరు ఉద్దేశపూర్వకంగా రూపొందించిన ఒక వీడియో నెట్టింట వైరల్ కావడంపై టీటీడీ అధికారులు స్పందిస్తూ అసలు నిజాలను వెల్లడించారు.

తిరుమల లడ్డూ
తిరుమల లడ్డూ

అలాంటి అవకాశమే లేదు - టీటీడీ

శ్రీవారి ఆలయంలో ప్రతిరోజూ అత్యంత భక్తిశ్రద్ధలతో, పవిత్రతతో శ్రీ వైష్ణవ బ్రాహ్మణుల పర్యవేక్షణలో లడ్డూ ప్రసాదాలను భారీ స్థాయిలో తయారు చేస్తున్నారు. ప్రసాదాల తయారీకి ఉపయోగించే ప్రతీ ముడి సరుకును ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ (AI) ఆధారిత ఇంగ్రిడియెంట్ సార్టింగ్ యంత్రాల ద్వారా తనిఖీ చేస్తారు. ఈ ఆధునిక సాంకేతికత వల్ల ముడి పదార్థాల్లో ఎలాంటి అన్య పదార్థాలు లేదా అనవసర వస్తువులు కలవడానికి అస్సలు అవకాశమే ఉండదని టీటీడీ అధికారులు స్పష్టం చేశారు. తయారీ విధానం నుంచి భక్తులకు అందజేసే వరకు నిరంతరం కఠినమైన పరిశుభ్రత, నాణ్యతా ప్రమాణాలను పర్యవేక్షిస్తున్నారు.

కొందరు వ్యక్తులు కావాలనే టీటీడీ ప్రతిష్టను మసకబార్చేందుకు, శ్రీవారి భక్తుల మనోభావాలను దెబ్బతీసేందుకు ఇలాంటి ఆధారాలు లేని అసత్య వీడియోలను సోషల్ మీడియాలో వ్యాప్తి చేస్తున్నారని టీటీడీ ఆగ్రహం వ్యక్తం చేసింది. భక్తులు ఇలాంటి నిర్ధారణ లేని వదంతులను, సోషల్ మీడియా వీడియోలను అస్సలు నమ్మవద్దని, ఇతర గ్రూపులకు షేర్ చేయవద్దని విజ్ఞప్తి చేసింది.

శ్రీవారి ప్రసాదంలో ఏదైనా అనుమానాస్పద విషయం లేదా సమస్య ఉన్నట్లు అనిపిస్తే వెంటనే ఆలయ అధికారులకు ఫిర్యాదు చేయాలని సూచించారు. భక్తుల నమ్మకాన్ని, స్వామివారి ప్రసాదం పవిత్రతను కాపాడేందుకు టీటీడీ ఎల్లప్పుడూ మొదటి ప్రాధాన్యత ఇస్తుందని ఈ సందర్భంగా పునరుద్ఘాటించారు. తిరుమలలో ప్రసాదాల వితరణ మరియు లడ్డూ సేవల వివరాల కోసం భక్తులు శ్రీవారి అధికారిక సమాచార పోర్టల్ ttdevasthanams.ap.gov.in ను సందర్శించవచ్చు.

  • Maheshwaram Mahendra Chary
    ABOUT THE AUTHOR
    Maheshwaram Mahendra Chary

    మహేంద్ర చారి మహేశ్వరం ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్ గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. డిజిటల్ జర్నలిజంలో 9 ఏళ్లకు పైగా అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ ఏపీ, తెలంగాణకు సంబంధించిన ప్రాంతీయ వార్తలను రాస్తారు. ముఖ్యంగా రాజకీయ పరిణామాలు, విశ్లేషణలు, విద్య, ఉద్యోగ సమాచారంతో పాటు ఆసక్తికరమైన కథనాలను అందిస్తారు. ఏపీ, తెలంగాణ ప్రభుత్వ పథకాలకు సంబంధించి ప్రజలకు సులభంగా అర్థమయ్యే రీతిలో కథనాలను ఇవ్వటంలో ప్రత్యేక శైలి కలిగి ఉన్నారు. యూజర్లకు ఉపయోగపడే వార్తలను అందించడంలో ముందుంటారు.జర్నలిజంలో పీజీ చేసే సమయంలో క్యాంపస్ రిక్రూట్ మెంట్ లో భాగంగా 2017లో ఈటీవీ భారత్ లో చేరారు. 2018 అసెంబ్లీ ఎన్నికల సమయంలో ఈటీవీ డెస్క్ లోనూ కొన్ని నెలలపాటు పని చేశారు. 2019 ఆంధ్రప్రదేశ్ అసెంబ్లీ ఎన్నికలకు సంబంధించిన ఈటీవీ భారత్ ఏర్పాటు ఏర్పాటు చేసిన స్పెషల్ డెస్క్ లో కూడా పని చేశారు. ఈనాడు జర్నలిజం స్కూల్ లో కొద్దిరోజుల పాటు ట్రైనీ జర్నలిస్టులకు పాఠాలు కూడా బోధించిన అనుభవం ఉంది.2022లో హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో చేరారు. అద్భుతమైన పనితీరుతో ప్రస్తుతం పని చేస్తున్న సంస్థలో 2023 - 2024 ఏడాదికానూ ప్రతిష్టాత్మకమైన 'లాంగ్వేజేస్ జర్నో' అవార్డును అందుకున్నారు. పలుమార్లు హెచ్​టీ ఇన్​స్టా అవార్డులు దక్కించుకున్నారు. ఇది డిజిటల్ జర్నలిజంలో ఆయన చూపిస్తున్న నిబద్ధతకు, వార్తా సేకరణలో ఆయన పాటించే ఖచ్చితత్వానికి నిదర్శనం.హైదరాబాద్ లోని నిజాం కాలేజీ నుంచి బీఎస్సీలో డిగ్రీ పట్టా పొందారు. తెలుగు విశ్వవిద్యాలయం నుంచి జర్నలిజం అండ్ మాస్ కమ్యూనికేషన్ లో పీజీ పూర్తి చేశారు. అకడమిక్స్ లో మంచి ప్రతిభకు గానూ యూనివర్శిటీ నుంచి గోల్డ్ మెడల్ ను పొందారు. ఆ తర్వాత ఉస్మానియా యూనివర్శిటీ క్యాంపస్ నుంచి లా డిగ్రీ పట్టా పొందారు.Read More

recommendedIcon
Home/Andhra Pradesh/తిరుమల శ్రీవారి లడ్డూ ప్రసాదం - అలాంటి ప్రచారంపై టీటీడీ క్లారిటీ, అపోహలు నమ్మొద్దని విజ్ఞప్తి
Home/Andhra Pradesh/తిరుమల శ్రీవారి లడ్డూ ప్రసాదం - అలాంటి ప్రచారంపై టీటీడీ క్లారిటీ, అపోహలు నమ్మొద్దని విజ్ఞప్తి
  • mint-logo
  • HH-logo
  • mint-lounge
  • HT_Auto
  • ht-tech
  • ht-bangla
  • healthshots
  • OTT-icon
  • slurrp-icon
  • smartcast-logo
  • ht-kannada
  • ht-tamil
  • ht-telugu
  • ht-marathi
  • logo-fab-play
  • VCCircle_logo-white
  • TechCircle_logo_white
  • VCCEdge_logo_white
  • edge-insights-logo
© 2026 HindustanTimes