అమరావతిలో పవిత్ర హారతి ఇచ్చేందుకు టీటీడీ చర్యలు.. ఇందుకోసం ప్రత్యేక కమిటీ!
అమరావతిలో పవిత్ర హారతి ఇచ్చేందుకు తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం(టీటీడీ) ఏర్పాట్లు చేస్తోంది. ఈ మేరకు టీటీడీ అధికారుల కమిటీ పరిశీలించి నివేదిక పంపించాలని ఈవో అనిల్ కుమార్ సింఘాల్ ఆదేశించారు.
ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడు ఆదేశాల మేరకు అమరావతిలో పవిత్ర హారతులు ఇచ్చేలా చర్యలు చేపట్టాలని టీటీడీ ఈవో అనిల్ కుమార్ సింఘాల్ అధికారులకు సూచించారు. టీటీడీ పరిపాలనా భవనంలోని ఈవో ఛాంబర్లో టీటీడీ ఉన్నతాధికారులతో ఈవో సమీక్ష నిర్వహించారు.
ఈ సందర్భంగా ఈవో మాట్లాడుతూ గంగా నది తీరంలోని కాశీలో, ఉజ్జయినిలో నిర్వహిస్తున్న పవిత్ర హారతులతో పాటు ఇతర ప్రాంతాలలో ఎక్కడెక్కడ పవిత్ర హారతులు ఇస్తున్నారో టీటీడీ అధికారుల కమిటీ పరిశీలించి నివేదిక రూపొందించాలని సూచించారు. వేద మంత్రోచ్ఛారణలు, దీపాల కాంతులు, ఘంటానాదాల మధ్య పవిత్ర హారతి కార్యక్రమం భక్తులకు మరింత దైవనానుభూతిని పెంచుతుందని, టీటీడీ అధికారుల కమిటీ లోతుగా అధ్యయనం చేసి సమగ్ర నివేదిక రూపొందించాలని అనిల్ కుమార్ సింఘాల్ చెప్పారు.
ఇప్పటికే పలు రాష్ట్రాల రాజధానులలో టీటీడీ శ్రీవారి ఆలయాలు నిర్మించేందుకు ఆయా చీఫ్ సెక్రటరీలకు ఉత్తరాలు రాశామని, సదరు అధికారులతో సమన్వయం చేసుకోవాలని ఈవో సూచించారు. గౌహతి, బెల్గాం ప్రాంతాలలో భూ కేటాయింపులపై సంబంధిత అధికారులతో చర్చించాలన్నారు.
ఈ నెలాఖరులో వేదపారాయణ దారులకు, పోటు వర్కర్లకు వేర్వేరుగా శిక్షణ ఇచ్చేందుకు తగు చర్యలు తీసుకోవాలన్నారు ఈవో సింఘాల్. టీటీడీలోని 59 అనుబంధ, స్థానిక ఆలయాలలో 1004 సీసీ కెమెరాలు ఏర్పాటు చేయగా, ఇప్పటికే 794 కెమెరాలు కార్యరూపంలో ఉన్నాయన్నారు. మిగిలిన చోట్ల సీసీ కెమెరాల ఏర్పాటుకు చర్యలు తీసుకోవాలన్నారు. అదేవిధంగా స్థానిక, అనుబంధ ఆలయాలలో అన్నప్రసాద వితరణ చేసే దాతల పేర్లు ఎల్.ఈ.డీ స్క్రీన్లలో డిస్ ప్లే అయ్యేలా చర్యలు చేపట్టాలన్నారు.
రాష్ట్రంలోని ఏజెన్సీ ప్రాంతాలలో శ్రీవారి ఆలయాల నిర్మాణానికి అవసరమైన భూమి కోసం ఆయా జిల్లాల కలెక్టర్లతో సమన్వయం చేసుకోవాలన్నారు ఈవో అనిల్ కుమార్ సింఘాల్. అదేవిధంగా విద్యా శాఖ, వైద్య , న్యాయ శాఖ , ఫారెస్ట్ , ఇంజనీరింగ్ విభాగాల లో జరుగుతున్న కార్యక్రమాలను సమీక్షించారు. ఈ కార్యక్రమంలో టీటీడీ జేఈవో వి. వీరబ్రహ్మం, సివిఎస్వో కే.వి.మురళీకృష్ణ, ఎఫ్.ఏ.అండ్ సీఏవో ఓ. బాలాజీ, సీఈ టి.వి. సత్యనారాయణ తదితర అధికారులు పాల్గొన్నారు.