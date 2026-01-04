Edit Profile
    ఆ రోజున తిరుమల శ్రీవారి ఆలయ తలుపులు 10 గంటలు క్లోజ్.. ఈ సేవలు క్యాన్సిల్!

    చంద్ర గ్రహణం కారణంగా మార్చి 03న తిరుమలలోని శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి ఆలయ తలుపులు 10 గంటలకు పైగా మూసివేస్తారు. ఈ మేరకు టీటీడీ ప్రకటన విడుదల చేసింది.

    Published on: Jan 04, 2026 2:28 PM IST
    By Anand Sai, Tirumala
    2026 మార్చి 3న చంద్రగ్రహణం వస్తుంది. మధ్యాహ్నం 3:20 నుండి సాయంత్రం 6:47 వరకు దాదాపు మూడున్నర గంటలు ఉంటుంది. గ్రహణానికి ఆరు గంటల ముందు ఆలయ తలుపులు మూసివేయడం ఒక సంప్రదాయం. మార్చి 03న ఉదయం 9 గంటల నుండి సాయంత్రం 7:30 గంటల వరకు తిరుమల ఆలయ తలుపులు మూసివేస్తారు. మార్చి 03న రాత్రి 8:30 గంటల తర్వాత శుద్ధి, ఇతర శుద్ధి ఆచారాల తర్వాత భక్తులను దర్శనానికి అనుమతిస్తారు.

    తిరుమల
    తిరుమల

    చంద్రగ్రహణం కారణంగా భక్తులపై అష్టదళ పాదపద్మారాధన సేవ, కల్యాణోత్సవం, ఊంజల్ సేవ, ఆర్జిత బ్రహ్మోత్సవం, సహస్ర దీపాలకార సేవలను టీటీడీ రద్దు చేసింది. ఈ మేరకు టీటీడీ ప్రకటన విడుదల చేసింది.

    కడప శ్రీ లక్ష్మీవేంకటేశ్వరస్వామి బ్రహ్మోత్సవాలు

    కడప జిల్లా దేవుని కడపలోని శ్రీ లక్ష్మీవేంకటేశ్వరస్వామివారి ఆలయంలో జనవరి 19 నుండి 27వ తేదీ వరకు వార్షిక బ్రహ్మోత్సవాలు వైభవంగా జరగనున్నాయి. జనవరి 18వ తేదీ సాయంత్రం 6 నుండి రాత్రి 8 గంటల మధ్య అంకురార్పణతో బ్రహ్మోత్సవాలు ప్రారంభం కానున్నాయి.

    జనవరి 24వ తేదీ ఉదయం 10.30 గంటలకు స్వామి వారి కల్యాణోత్సవం జరుగనుంది. రూ.300/- చెల్లించి గృహస్తులు(ఇద్దరు) కల్యాణోత్సవంలో పాల్గొనవచ్చు. జనవరి 28న సాయంత్రం 6 గంటలకు పుష్పయాగం జరుగనుంది. వాహన సేవలలో భాగంగా శ్రీ లక్ష్మీ వేంకటేశ్వర స్వామి వారు ఉదయం 09.00 గం.ల నుండి 10.00 గం.ల వరకు రాత్రి 08.00 గం.ల నుండి 09.00 గం.ల వరకు విహరించి భక్తులను అనుగ్రహించనున్నారు.

    ఈ సందర్భంగా టీటీడీ హిందూ ధర్మప్రచార పరిషత్‌, అన్నమాచార్య ప్రాజెక్టు ఆధ్వర్యంలో ప్రతిరోజు హరికథలు, భ‌క్తి సంగీత‌ ఆధ్యాత్మిక కార్యక్రమాలు నిర్వహించనున్నారు.

    బ్రహ్మోత్సవాల్లో వాహనసేవల వివరాలు

    • 19.01.2026 ఉదయం – ధ్వజారోహణం (మీన లగ్నం) రాత్రి – చంద్రప్రభ వాహనం
    • 20.01.2026 ఉద‌యం – సూర్యప్రభవాహనం రాత్రి – పెద్దశేష వాహనం
    • 21.01.2026 ఉద‌యం – చిన్నశేష వాహనం రాత్రి – సింహ వాహనం
    • 22.01.2026 ఉద‌యం – కల్పవృక్ష వాహనం రాత్రి – హనుమంత వాహనం
    • 23.01.2026 ఉద‌యం – ముత్యపుపందిరి వాహనం రాత్రి – గరుడ వాహనం
    • 24.01.2026 ఉద‌యం – కల్యాణోత్సవం రాత్రి – గజ వాహనం
    • 25.01.2026 ఉద‌యం – రథోత్సవం రాత్రి – ధూళి ఉత్సవం
    • 26.01.2026 ఉద‌యం – సర్వభూపాల వాహనం రాత్రి – అశ్వ వాహనం
    • 27.01.2026 ఉద‌యం – వసంతోత్సవం, చక్రస్నానం రాత్రి – హంసవాహనం, ధ్వజావరోహణం
