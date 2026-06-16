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    TTD CFTRI MoU : మరింత నాణ్యతతో తిరుమల శ్రీవారి ప్రసాదాలు - టీటీడీ కీలక ఒప్పందం! ముఖ్యమైన అంశాలు

    TTD CFTRI MoU : తిరుమల శ్రీవారి ప్రసాదాల నాణ్యత, పవిత్రతను మరింత పెంచేందుకు మైసూర్‌కు చెందిన సీఎస్ఐఆర్-సీఎఫ్‌టీఆర్‌ఐ సంస్థతో టీటీడీ ఒప్పందం కుదుర్చుకుంది. కేంద్ర మంత్రి ప్రహ్లాద్ జోషి సమక్షంలో బెంగళూరు వేదికగా ఈ ఎంఓయూ జరిగింది.

    Published on: Jun 16, 2026 7:08 AM IST
    By Maheshwaram Mahendra Chary
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    కలియుగ వైకుంఠం తిరుమల శ్రీవారి లడ్డూ ప్రసాదం, ఇతర అన్నప్రసాదాల నాణ్యత, పవిత్రత, భద్రతను మరింత ఉన్నత ప్రమాణాలకు తీసుకెళ్లేందుకు తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం (TTD) ఒక చారిత్రాత్మక అడుగు వేసింది. శ్రీవారి ప్రసాదాల తయారీ, ముడిసరుకుల నిల్వ, నాణ్యతా పరిశీలనలో అత్యాధునిక శాస్త్రీయ పద్ధతులను ప్రవేశపెట్టేందుకు మైసూర్‌కు చెందిన ప్రతిష్టాత్మక 'సీఎస్ఐఆర్–సెంట్రల్ ఫుడ్ టెక్నలాజికల్ రీసెర్చ్ ఇన్‌స్టిట్యూట్' (CSIR-CFTRI) సంస్థతో టీటీడీ అవగాహన ఒప్పందం (MoU) కుదుర్చుకుంది. శ్రీవారి ప్రసాదాల సాంప్రదాయక రుచి, విశిష్టత దెబ్బతినకుండానే అత్యున్నత భద్రత, పోషక విలువలు, నాణ్యతా ప్రమాణాలను నిర్ధారించడం ఈ ఒప్పందం యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం.

    టీటీడీ కీలక ఒప్పందం!
    టీటీడీ కీలక ఒప్పందం!

    దేశంలోనే తొలిసారి..

    దేశంలోని ఆధ్యాత్మిక క్షేత్రాల చరిత్రలోనే ఇలాంటి ఒక శాస్త్రీయ ఒప్పందం జరగడం ఇదే మొదటిసారి కావడం విశేషం. బెంగళూరులో రెండు రోజుల పాటు జరిగిన 'రైజ్ కాన్‌క్లేవ్ 2026' (RISE - Research, Innovation, Start-ups and Entrepreneurship) సదస్సులో కేంద్ర వినియోగదారుల వ్యవహారాలు, ఆహార, ప్రజా పంపిణీ శాఖ మంత్రి ప్రహ్లాద్ జోషి సమక్షంలో ఈ అవగాహన ఒప్పందంపై ఉభయ పక్షాలు సంతకాలు చేశాయి. ఈ సందర్భంగా మంత్రి మాట్లాడుతూ.. దేశీయ సాంకేతిక పరిజ్ఞానాన్ని ఉపయోగించుకుంటూ పరిశోధన, అభివృద్ధిని బలోపేతం చేయాలని, ఆవిష్కరణల సంస్కృతిని పెంపొందించాలని శాస్త్రవేత్తలకు, నూతన పారిశ్రామికవేత్తలకు పిలుపునిచ్చారు.

    ముఖ్యమైన ముఖ్యాంశాలు:

    • ముడిసరుకుల కొనుగోలు, ప్రసాదాల తయారీ, పంపిణీ వరకు ప్రతి దశలోనూ కఠినమైన క్వాలిటీ కంట్రోల్ ప్రమాణాలు, ప్రామాణిక ఆపరేటింగ్ విధానాలను (SOPs) మరియు పర్యవేక్షణ వ్యవస్థలను ఇరు సంస్థల సంయుక్త బృందాలు అభివృద్ధి చేసి అమలు చేస్తాయి.
    • ఆహార వ్యవస్థల ఆధునీకరణ: తిరుమలలో ముడిసరుకుల నిల్వ సౌకర్యాలు, ల్యాబ్ టెస్టింగ్ మరియు సేకరణ ప్రక్రియలను అప్‌గ్రేడ్ చేయడానికి సీఎఫ్‌టీఆర్‌ఐ సాంకేతిక సలహాలను అందిస్తుంది.
    • కాలుష్య ప్రమాదాలను తగ్గించడానికి, ప్రసాదాల స్థిరత్వాన్ని మెరుగుపరచడానికి శాస్త్రీయంగా నిరూపితమైన సాంకేతికతలను సిఫార్సు చేస్తుంది.
    • శ్రీవారి ప్రసాదాల అసలైన రుచి, రూపం, సాంప్రదాయక విలువ మారకుండా.. వాటి నిల్వ సామర్థ్యాన్ని పెంచేందుకు పరిశోధనల ఆధారిత ప్యాకేజింగ్ విధానాలను అభివృద్ధి చేస్తారు.
    • టీటీడీ ల్యాబ్‌లలో పనిచేసే ఫుడ్ అనలిస్టులకు, ప్రసాదాల తయారీ సిబ్బందికి సీఎఫ్‌టీఆర్‌ఐ ఆధ్వర్యంలో అత్యాధునిక విశ్లేషణాత్మక పద్ధతులు, శాంప్లింగ్ ప్రోటోకాల్స్ మరియు కాలుష్య కారకాలను గుర్తించే విధానాలపై ప్రత్యేక శిక్షణ ఇస్తారు. ముఖ్యంగా నెయ్యి పవిత్రత, నాణ్యతను పరీక్షించడం, సువాసనల ప్రొఫైలింగ్ వంటి ప్రత్యేక అంశాలపై నిపుణులు శిక్షణ ఇస్తారు.
    • సీఎస్ఐఆర్-సీఎఫ్‌టీఆర్‌ఐకి చెందిన సీనియర్ శాస్త్రవేత్తల బృందం క్రమంతప్పకుండా తిరుమలలోని టీటీడీ కేంద్రాలను సందర్శిస్తుంది. క్షేత్రస్థాయిలో ఈ మార్పుల అమలు తీరును పరిశీలించడంతో పాటు స్టోరేజ్, ప్రొక్యూర్మెంట్ ప్లానింగ్‌లో అవసరమైన మార్పుల కోసం నిరంతరం సహకరిస్తుంది.
    • Maheshwaram Mahendra Chary
      ABOUT THE AUTHOR
      Maheshwaram Mahendra Chary

      మహేంద్ర చారి మహేశ్వరం ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్ గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. డిజిటల్ జర్నలిజంలో 9 ఏళ్లకు పైగా అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ ఏపీ, తెలంగాణకు సంబంధించిన ప్రాంతీయ వార్తలను రాస్తారు. ముఖ్యంగా రాజకీయ పరిణామాలు, విశ్లేషణలు, విద్య, ఉద్యోగ సమాచారంతో పాటు ఆసక్తికరమైన కథనాలను అందిస్తారు. ఏపీ, తెలంగాణ ప్రభుత్వ పథకాలకు సంబంధించి ప్రజలకు సులభంగా అర్థమయ్యే రీతిలో కథనాలను ఇవ్వటంలో ప్రత్యేక శైలి కలిగి ఉన్నారు. యూజర్లకు ఉపయోగపడే వార్తలను అందించడంలో ముందుంటారు.జర్నలిజంలో పీజీ చేసే సమయంలో క్యాంపస్ రిక్రూట్ మెంట్ లో భాగంగా 2017లో ఈటీవీ భారత్ లో చేరారు. 2018 అసెంబ్లీ ఎన్నికల సమయంలో ఈటీవీ డెస్క్ లోనూ కొన్ని నెలలపాటు పని చేశారు. 2019 ఆంధ్రప్రదేశ్ అసెంబ్లీ ఎన్నికలకు సంబంధించిన ఈటీవీ భారత్ ఏర్పాటు ఏర్పాటు చేసిన స్పెషల్ డెస్క్ లో కూడా పని చేశారు. ఈనాడు జర్నలిజం స్కూల్ లో కొద్దిరోజుల పాటు ట్రైనీ జర్నలిస్టులకు పాఠాలు కూడా బోధించిన అనుభవం ఉంది.2022లో హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో చేరారు. అద్భుతమైన పనితీరుతో ప్రస్తుతం పని చేస్తున్న సంస్థలో 2023 - 2024 ఏడాదికానూ ప్రతిష్టాత్మకమైన 'లాంగ్వేజేస్ జర్నో' అవార్డును అందుకున్నారు. పలుమార్లు హెచ్​టీ ఇన్​స్టా అవార్డులు దక్కించుకున్నారు. ఇది డిజిటల్ జర్నలిజంలో ఆయన చూపిస్తున్న నిబద్ధతకు, వార్తా సేకరణలో ఆయన పాటించే ఖచ్చితత్వానికి నిదర్శనం.హైదరాబాద్ లోని నిజాం కాలేజీ నుంచి బీఎస్సీలో డిగ్రీ పట్టా పొందారు. తెలుగు విశ్వవిద్యాలయం నుంచి జర్నలిజం అండ్ మాస్ కమ్యూనికేషన్ లో పీజీ పూర్తి చేశారు. అకడమిక్స్ లో మంచి ప్రతిభకు గానూ యూనివర్శిటీ నుంచి గోల్డ్ మెడల్ ను పొందారు. ఆ తర్వాత ఉస్మానియా యూనివర్శిటీ క్యాంపస్ నుంచి లా డిగ్రీ పట్టా పొందారు.Read More

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    Home/Andhra Pradesh/TTD CFTRI MoU : మరింత నాణ్యతతో తిరుమల శ్రీవారి ప్రసాదాలు - టీటీడీ కీలక ఒప్పందం! ముఖ్యమైన అంశాలు
    Home/Andhra Pradesh/TTD CFTRI MoU : మరింత నాణ్యతతో తిరుమల శ్రీవారి ప్రసాదాలు - టీటీడీ కీలక ఒప్పందం! ముఖ్యమైన అంశాలు
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