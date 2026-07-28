తిరుమల వెలుపల శ్రీవారి సేవ విస్తరణ.. ఏపీ, తెలంగాణ గ్రామాల్లోనూ ఇక సేవకులు!
శ్రీవారి సేవ పథకాన్ని ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల్లోని గ్రామాలకు కూడా విస్తరించే విషయాన్ని పరిశీలిస్తున్నట్లు తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం(TTD) ఎగ్జిక్యూటివ్ ఆఫీసర్ ఎం. రవిచంద్ర తెలిపారు. తిరుమల దాటి భక్తి సేవను విస్తరించే లక్ష్యంతో టీటీడీ కీలక నిర్ణయం తీసుకుంటోంది.
శ్రీవారి భక్తి సేవలను తిరుమలాగిరులకే పరిమితం చేయకుండా గ్రామ స్థాయికి తీసుకెళ్లేందుకు తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం(టీటీడీ) శ్రీకారం చుట్టింది. తమ ప్రతిష్ఠాత్మక శ్రీవారి సేవ కార్యక్రమాన్ని ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల్లోని గ్రామాలకు విస్తరించే యోచనలో ఉన్నట్లు టీటీడీ ఈవో ఎం.రవిచంద్ర వెల్లడించారు.
తిరుమలలోని శ్రీవారి సేవా సదన్లో నిర్వహించిన గ్రూప్ సూపర్వైజర్ల శిక్షణా కార్యక్రమ రెండో విడతలో ఈవో రవిచంద్ర పాల్గొన్నారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ.. ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడు ఆలోచనలకు అనుగుణంగా, ఆధ్యాత్మిక సేవలను మరింత మందికి దరిచేర్చడంతో పాటు భక్తి సేవల ప్రమాణాలను పెంచే లక్ష్యంతో ఈ నిర్ణయం తీసుకుంటున్నట్లు తెలిపారు.
ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల్లో కలిపి దాదాపు 50,000 దేవాలయాలు ఉన్నాయని రవిచంద్ర గుర్తుచేశారు. గ్రామీణ ప్రాంతాల్లోని ఆలయాలు, స్థానిక పుణ్యక్షేత్రాల్లో స్వచ్ఛంద సేవలు అందించేందుకు గల అవకాశాలను గుర్తించాలని ఆయన గ్రూప్ సూపర్వైజర్లు, శ్రీవారి సేవకులకు పిలుపునిచ్చారు.
సేవకుల జవాబుదారీతనం, సేవా ప్రమాణాలను మరింత మెరుగుపరచేందుకు టీటీడే ఒక కీలక సంస్కరణను తీసుకువస్తోందని ఈవో ప్రకటించారు. సేవకుల పనితీరును అంచనా వేసి, అర్హత ప్రాతిపదికన సేవ కేటాయించేందుకు బ్యాంకింగ్ రంగంలోని 'సిబిల్' తరహా రేటింగ్ విధానాన్ని రూపకల్పన చేస్తున్నట్లు వెల్లడించారు.
ఈ క్షేత్రస్థాయి ప్రతిపాదన అమలుకు, అలాగే తిరుమలలో భక్తుల సౌకర్యాల పెంపునకు అవసరమైన ఉపయోగకరమైన సలహాలు అందించాలని సూపర్వైజర్లను కోరారు. అనంతరం, సేవకులకు శిక్షణ తరగతులు నిర్వహించిన పండితులు ఎస్.ఎల్.ఎన్.టి. శ్రీనివాస్, శరత్లను ఈవో ఘనంగా సత్కరించారు.
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