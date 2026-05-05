Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    Tirumala Temple : తిరుమల శ్రీవారి దర్శనానికి ఎక్కువ వేచి ఉండాల్సిన అవసరం లేదు.. వేగంగా దర్శనాలు!

    Tirumala Temple : వేసవి సెలవుల్లో భక్తులకు ఇబ్బంది కలగకుండా అధికారులు చర్యలు తీసుకుంటున్నారు. భక్తులు త్వరగా స్వామివారిని దర్శించుకునేలా ఏర్పాట్లు చేస్తున్నారు.

    Published on: May 05, 2026 6:53 PM IST
    By Anand Sai, Tirumala
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    వేసవి సెలవుల్లో తిరుమల ఆలయంలో యాత్రికుల దర్శనాన్ని టీటీడీ సులభతరం చేసింది. ఇప్పుడు యాత్రికులు కంపార్ట్‌మెంట్లలో గంటల తరబడి వేచి ఉండాల్సిన అవసరం లేకుండా 7-8 గంటల్లోనే తిరుమలలోని శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి దర్శనాన్ని పూర్తి చేసుకోగలుగుతున్నారు. వీఐపీ సిఫార్సు చేసిన యాత్రికులకు టీటీడీ దర్శనాలను రద్దు చేయడంతో ఇది సాధ్యమైంది. అంతేకాకుండా ఇంటిగ్రేటెడ్ కమాండ్ కంట్రోల్ సెంటర్‌లో యాత్రికుల క్యూ లైన్లను నిరంతరం పర్యవేక్షించడం సానుకూల ఫలితాలను ఇచ్చింది.

    తిరుమల శ్రీవారి ఆలయం
    తిరుమల శ్రీవారి ఆలయం

    దర్శన సమయం 8 గంటలకు మించకుండా ఉండేందుకు టీటీడీ అధికారులు చర్యలు తీసుకున్నారు. తిరుమలలో యాత్రికుల సుమారు సంఖ్యను తెలుసుకోవడానికి ఏఐ ఆధారిత ఇంటిగ్రేటెడ్ కమాండ్ కంట్రోల్ సెంటర్(ఐసీసీసీ) మాడ వీధులను, క్యూ కాంప్లెక్స్‌లను నిరంతరం పర్యవేక్షిస్తోంది. నిరంతర పర్యవేక్షణలో, కేటాయించిన సర్వదర్శనం 3 గంటల లోపే, రూ.300 ప్రత్యేక దర్శనం 2.5 గంటల్లోనే పూర్తవుతోంది. గత శనివారం లక్షకు పైగా యాత్రికులు తిరుమలను సందర్శించినప్పటికీ, దర్శన సమయం 13 గంటలకు మించకుండా అధికారులు చూసుకున్నారు.

    వీఐపీల సిఫార్సు లేఖలకు సంబంధించిన దర్శనాలను పూర్తిగా నిలిపివేసి, కేవలం ప్రోటోకాల్ దర్శనాలకు మాత్రమే అనుమతించడం ద్వారా, టీటీడీ 2 గంటల సమయాన్ని ఆదా చేయగలుగుతోంది. తద్వారా క్యూ లైన్లలో కదలిక వేగాన్ని పెంచుతోంది. సాధారణ రోజుల్లో అధికారులు సగటున 70,000 మంది యాత్రికులకు దర్శనం కల్పించేవారు. కానీ తాజా తనిఖీలతో తిరుమలలో 90,000 మందికి పైగా యాత్రికులు వెంకటేశ్వర స్వామి దర్శనం చేసుకోగలుగుతున్నారు.

    శుక్రవారాల్లో గతంలో 65,000 మంది యాత్రికులు మాత్రమే దర్శనం చేసుకోగలిగేవారు. కానీ ఇప్పుడు 71,000 మందికి పైగా దర్శనం చేసుకోగలుగుతున్నారు. గత మూడు రోజుల్లో 2,45,686 మందికి పైగా యాత్రికులు శ్రీవారి దర్శనం చేసుకోగా, ఆలయానికి రూ. 11.95 కోట్ల ఆదాయం సమకూరింది.

    మే 2న గరిష్టంగా 91,005 మంది యాత్రికులు దర్శనం చేసుకోగా, మే 3న హుండీ వసూళ్లు రూ. 5.06 కోట్లకు చేరుకున్నాయి. ఈ సవరణలు ఉన్నప్పటికీ, రూ. 300 టిక్కెట్, శ్రీ వాణి ట్రస్ట్ టిక్కెట్లు, ఎన్నారై కోటా, అర్జిత సేవలు, వృద్ధులు, దివ్యాంగులు వంటి వివిధ వర్గాల కింద ఇతర దర్శనాలను యథావిధిగా ఏర్పాటు చేస్తున్నారు.

    • Anand Sai
      ABOUT THE AUTHOR
      Anand Sai

      ఆనంద్ సాయి మాదాసు ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో 9 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది. హెచ్‌టీ తెలుగులో చేరడం కంటే ముందు ఏబీపీ దేశంలో డిజిటల్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్‌గా పని చేశారు. మెుదట నవతెలంగాణ అనే దినపత్రికలో సబ్ఎడిటర్‌గా జర్నలిజం కెరీర్ మెుదలుపెట్టారు. ఆ తర్వాత కరీంనగర్‌లో ఈనాడు దినపత్రికలో కొంతకాలం సబ్‌ఎడిటర్‌గా బాధ్యతలు చూసుకున్నారు. కాకతీయ యూనివర్సిటీలో 2015-2017 పీజీ మాస్ కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజం చేశారు. ఈ సమయంలో మేడారం సమ్మక్క-సారలమ్మ జాతర కోసం ప్రత్యేకంగా క్యాంపస్ నుంచి పంపించిన టీమ్‌లో ఉన్నారు. పీజీ చదివే సమయంలోనే క్యాంపస్ రిక్రూట్‌మెంట్‌లో భాగంగా ఈటీవీ భారత్‌కు సెలక్ట్ అయ్యారు. అక్కడ ఆంధ్రప్రదేశ్‌ డెస్క్‌లో పని చేశారు. అంతేకాదు కొన్ని ప్రత్యేక స్టోరీలు కూడా ఈటీవీ భారత్ వెబ్‌సైట్ కోసం రాసేవారు. 2019 ఎన్నికల్లో ఎలక్షన్ డెస్క్‌ టీమ్‌లో ఉన్న నలుగురిలో ఆనంద్ సాయి ఒకరు. ఆ తర్వాత అక్కడ నుంచి ఏబీపీ దేశంలోకి వెళ్లి కొంతకాలం పని చేశారు. ఈ సమయంలో కూడా డిజిటల్ మీడియాకు తగినట్టుగా అనేక ప్రత్యేక కథనాలు రాశారు. హిందూస్తాన్ టైమ్స్‌ తెలుగులో 2022లో చేరారు. ఇక్కడ గతంలో నేషనల్, బిజినెస్, లైఫ్‌స్టైల్, ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్‌, స్పోర్ట్స్‌ సెక్షన్లకు పనిచేశారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ సెక్షన్లకు వార్తలు రాస్తున్నారు. అన్ని సెక్షన్లకు డిజిటల్ కంటెంట్ రైటర్‌గా పని చేసిన అనుభవం ఆయనకు ఉంది. అంతేకాదు ఈటీవీ భారత్, ఏబీపీ దేశం, హిందుస్తాన్ టైమ్స్ వెబ్‌సైట్స్ లాంచ్ టీమ్‌లో ఈయన ఉన్నారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాజకీయ పరిణామాలు, విశ్లేషణలు, విద్య, ఉద్యోగ సమాచారంతో పాటు ఆసక్తికరమైన కథనాలను అందిస్తారు. ప్రభుత్వ పథకాలు, ఉద్యోగ నోటిఫికేషన్లు, ఇతర సమాచారం ప్రజలకు సులభంగా అర్థమయ్యే రీతిలో, వీలైనంత త్వరగా కథనాలను ఇవ్వటంలో ప్రత్యేక శైలి కలిగి ఉన్నారు. అనేకసార్లు హిందుస్తాన్ టైమ్స్ సంస్థ నుంచి ఇన్‌స్టా అవార్డులు అందుకున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో ఎక్కువకాలం పని చేసిన అనుభవం ఉంది. యూజర్లకు ఉపయోగపడే వార్తలను అందించడంలో ముందుంటారు.Read More

    recommendedIcon
    News/Andhra Pradesh/Tirumala Temple : తిరుమల శ్రీవారి దర్శనానికి ఎక్కువ వేచి ఉండాల్సిన అవసరం లేదు.. వేగంగా దర్శనాలు!
    News/Andhra Pradesh/Tirumala Temple : తిరుమల శ్రీవారి దర్శనానికి ఎక్కువ వేచి ఉండాల్సిన అవసరం లేదు.. వేగంగా దర్శనాలు!
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes