Tirumala Temple : తిరుమల శ్రీవారి దర్శనానికి ఎక్కువ వేచి ఉండాల్సిన అవసరం లేదు.. వేగంగా దర్శనాలు!
Tirumala Temple : వేసవి సెలవుల్లో భక్తులకు ఇబ్బంది కలగకుండా అధికారులు చర్యలు తీసుకుంటున్నారు. భక్తులు త్వరగా స్వామివారిని దర్శించుకునేలా ఏర్పాట్లు చేస్తున్నారు.
వేసవి సెలవుల్లో తిరుమల ఆలయంలో యాత్రికుల దర్శనాన్ని టీటీడీ సులభతరం చేసింది. ఇప్పుడు యాత్రికులు కంపార్ట్మెంట్లలో గంటల తరబడి వేచి ఉండాల్సిన అవసరం లేకుండా 7-8 గంటల్లోనే తిరుమలలోని శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి దర్శనాన్ని పూర్తి చేసుకోగలుగుతున్నారు. వీఐపీ సిఫార్సు చేసిన యాత్రికులకు టీటీడీ దర్శనాలను రద్దు చేయడంతో ఇది సాధ్యమైంది. అంతేకాకుండా ఇంటిగ్రేటెడ్ కమాండ్ కంట్రోల్ సెంటర్లో యాత్రికుల క్యూ లైన్లను నిరంతరం పర్యవేక్షించడం సానుకూల ఫలితాలను ఇచ్చింది.
దర్శన సమయం 8 గంటలకు మించకుండా ఉండేందుకు టీటీడీ అధికారులు చర్యలు తీసుకున్నారు. తిరుమలలో యాత్రికుల సుమారు సంఖ్యను తెలుసుకోవడానికి ఏఐ ఆధారిత ఇంటిగ్రేటెడ్ కమాండ్ కంట్రోల్ సెంటర్(ఐసీసీసీ) మాడ వీధులను, క్యూ కాంప్లెక్స్లను నిరంతరం పర్యవేక్షిస్తోంది. నిరంతర పర్యవేక్షణలో, కేటాయించిన సర్వదర్శనం 3 గంటల లోపే, రూ.300 ప్రత్యేక దర్శనం 2.5 గంటల్లోనే పూర్తవుతోంది. గత శనివారం లక్షకు పైగా యాత్రికులు తిరుమలను సందర్శించినప్పటికీ, దర్శన సమయం 13 గంటలకు మించకుండా అధికారులు చూసుకున్నారు.
వీఐపీల సిఫార్సు లేఖలకు సంబంధించిన దర్శనాలను పూర్తిగా నిలిపివేసి, కేవలం ప్రోటోకాల్ దర్శనాలకు మాత్రమే అనుమతించడం ద్వారా, టీటీడీ 2 గంటల సమయాన్ని ఆదా చేయగలుగుతోంది. తద్వారా క్యూ లైన్లలో కదలిక వేగాన్ని పెంచుతోంది. సాధారణ రోజుల్లో అధికారులు సగటున 70,000 మంది యాత్రికులకు దర్శనం కల్పించేవారు. కానీ తాజా తనిఖీలతో తిరుమలలో 90,000 మందికి పైగా యాత్రికులు వెంకటేశ్వర స్వామి దర్శనం చేసుకోగలుగుతున్నారు.
శుక్రవారాల్లో గతంలో 65,000 మంది యాత్రికులు మాత్రమే దర్శనం చేసుకోగలిగేవారు. కానీ ఇప్పుడు 71,000 మందికి పైగా దర్శనం చేసుకోగలుగుతున్నారు. గత మూడు రోజుల్లో 2,45,686 మందికి పైగా యాత్రికులు శ్రీవారి దర్శనం చేసుకోగా, ఆలయానికి రూ. 11.95 కోట్ల ఆదాయం సమకూరింది.
మే 2న గరిష్టంగా 91,005 మంది యాత్రికులు దర్శనం చేసుకోగా, మే 3న హుండీ వసూళ్లు రూ. 5.06 కోట్లకు చేరుకున్నాయి. ఈ సవరణలు ఉన్నప్పటికీ, రూ. 300 టిక్కెట్, శ్రీ వాణి ట్రస్ట్ టిక్కెట్లు, ఎన్నారై కోటా, అర్జిత సేవలు, వృద్ధులు, దివ్యాంగులు వంటి వివిధ వర్గాల కింద ఇతర దర్శనాలను యథావిధిగా ఏర్పాటు చేస్తున్నారు.
