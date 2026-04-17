SVIMS : ఎన్ఆర్ఐ ఎంబీబీఎస్ విద్యార్థులకు ఊరట.. 4½ సంవత్సరాలకే ఫీజులు
NRI MBBS Students : ఎన్ఆర్ఐ ఎంబీబీఎస్ విద్యార్థులకు ఊరట కల్పించనుంది స్విమ్స్ - శ్రీ పద్మావతీ మహిళా మెడికల్ కాలేజీ. ట్యూషన్ ఫీజులను ఐదేళ్లకు కాకుండా.. నాలుగున్నర ఏళ్లకే వసూలు చేయనుంది.
స్విమ్స్ - శ్రీ పద్మావతీ మహిళా మెడికల్ కాలేజీలో 2021-22 బ్యాచ్ ఎంబీబీఎస్ కోర్సుకు ట్యూషన్ ఫీజులను ఐదు సంవత్సరాలకు కాకుండా 4½ సంవత్సరాలకే వసూలు చేయాలని నిర్ణయించారు. 2021-22 బ్యాచ్కు చెందిన ఎన్ఆర్ఐ ఎంబీబీఎస్ విద్యార్థులు, వారి తల్లిదండ్రులు ఇటీవల టీటీడీ ఈవోను కలిశారు. తమ కోర్సు వ్యవధి 4½ సంవత్సరాలు మాత్రమే కావడంతో అదే మేరకు ఫీజులు వసూలు చేయాలని టీటీడీ ఈవో ఎం.రవిచంద్రకు విజ్ఞప్తి చేశారు. స్విమ్స్ - శ్రీ పద్మావతీ మహిళా మెడికల్ కాలేజీలో ఎంబీబీఎస్ కోర్సుకు ట్యూషన్ ఫీజులను 5 సంవత్సరాలకు వసూలు చేస్తున్నట్లు వారు వినతి పత్రం సమర్పించారు.
ఈ అంశాన్ని పరిశీలించిన టీటీడీ ఈవో, నేషనల్ మెడికల్ కమిషన్ 07-04-2026న జారీ చేసిన నిబంధనలను పరిశీలించి, ఎన్ఆర్ఐ ఎంబీబీఎస్ కోర్సుకు ఫీజులు 4½ సంవత్సరాలకే వసూలు చేయాలని నిర్ణయించారు. ఈ నిర్ణయాన్ని అమలు చేసేందుకు స్విమ్స్ ఎగ్జిక్యూటివ్ బాడీ సమావేశంలో చర్చించి, తగిన ఆమోదం (రాటిఫికేషన్) పొందేందుకు చర్యలు తీసుకోనున్నారు.
ప్రస్తుతం 2021-22బ్యాచ్ విద్యార్థులు చివరి సంవత్సరంలో ఉండటంతో వారికి 5 సంవత్సరాలకంటే 4½ సంవత్సరాలకే ఫీజులు వర్తింపజేయాలని నిర్ణయించారు. ఇదే విధానం ఇకపై వచ్చే తదుపరి బ్యాచ్లకు కూడా అమలు కానుంది.
తిరుపతి స్విమ్స్లో చదివే ఎన్ఆర్ఐ ఎంబీబీఎస్ విద్యార్థులకు ఈ నిర్ణయంతో ఊరట దక్కనుంది. ఇప్పచిదాకా ఎన్ఆర్ఐ ఎంబీబీఎస్ విద్యార్థులు ఐదేళ్లకు ట్యూషన్ ఫీజులు చెల్లిస్తున్నారు. అయితే విద్యార్థుల నుంచి వచ్చిన విజ్ఞప్తుల మేరకు స్వి్మ్స్ ఎగ్జిక్యూటివ్ బాడీ దీనిపై చర్చించింది. చివరకు ట్యూషన్ ఫీజును 5 సంవత్సరాలకు కాకుండా నాలుగున్న ఏళ్లకే చెల్లించాలని నిర్ణయించింది.
తిరుపతిలోని శ్రీ వెంకటేశ్వర ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ మెడికల్ సైన్సెస్(SVIMS) ప్రముఖ సూపర్ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్, వైద్య విశ్వవిద్యాలయం. ఇది తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానాలు ఆధ్వర్యంలో నడుస్తుంది. 24/7 అత్యవసర సేవలు, ఆధునిక పరికరాలతో మెరుగైన వైద్య సేవలను అందిస్తుంది. ఇక్కడ క్యాన్సర్ చికిత్స, జనరల్ మెడిసిన్, ఇతర ప్రత్యేక వైద్య సేవలు అందుబాటులో ఉన్నాయి.
