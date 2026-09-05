Tirumala : ఈనెల 8న మిక్సిడ్ రైస్ ఈ-వేలం... దరఖాస్తు విధానం, ఈఎండీ వివరాలివే
TTD mixed Rice e Auction : తిరుమల శ్రీవారి ఆలయంతో పాటు టీటీడీ అనుబంధ ఆలయాల హుండీ ద్వారా వచ్చిన మిక్సిడ్ బియ్యాన్ని సెప్టెంబరు 8న ఈ-వేలం వేయనున్నారు. వేలంలో పాల్గొనడానికి ఈఎండీ చెల్లించేందుకు నేడే చివరి తేదీ.
TTD mixed Rice e Auction : కలియుగ దైవం తిరుమల శ్రీ వేంకటేశ్వర స్వామివారి ఆలయంతో పాటు తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం (టీటీడీ) పరిధిలోని వివిధ అనుబంధ ఆలయాలలో భక్తులు మొక్కుబడుల రూపంలో హుండీ ద్వారా సమర్పించిన బియ్యాన్ని బహిరంగ మార్కెట్లో విక్రయించేందుకు అధికారులు ఏర్పాట్లు చేశారు. శ్రీవారి ఆలయానికి లభించిన ఈ బియ్యాన్ని సెప్టెంబరు 8వ తేదీన 'ఈ-వేలం' (E-Auction) పద్ధతి ద్వారా ఈ-ల్యాండ్స్ లేదా సంబంధిత ప్రభుత్వ పోర్టల్ ద్వారా విక్రయించనున్నట్లు టీటీడీ మార్కెటింగ్ విభాగం అధికారులు వెల్లడించారు.
మొత్తం 20 లాట్లలో బియ్యం వేలం….
భక్తులు సమర్పించిన వివిధ రకాల బియ్యాన్ని క్రమబద్ధీకరించి, మొత్తం 20 లాట్లుగా విభజించారు. ఈ వేలంలో సుమారు 7,938 కిలోల 'మిక్సిడ్ రైస్' (కలిసిన బియ్యం) అందుబాటులో ఉంచనున్నారు. వ్యాపారులు, బియ్యం ప్రాసెసర్లు, ఆసక్తి కలిగిన వ్యక్తులు ఈ ప్రక్రియలో పాల్గొనవచ్చని అధికారులు స్పష్టం చేశారు.
ఈ-వేలంలో పాల్గొనాలని భావించే ఆసక్తిగల వ్యాపారులు లేదా వ్యక్తులు ముందస్తుగా ధరోవతు సొమ్ము (EMD) చెల్లించాల్సి ఉంటుంది. నిర్ణీత నిబంధనల ప్రకారం రూ. 50,000 ఈఎండీ మొత్తాన్ని సెప్టెంబరు 5వ తేదీలోపు ఆన్లైన్ విధానంలో 'కొనుగోలు పోర్టల్' ద్వారా చెల్లించాలని టీటీడీ అధికారులు ఆదేశించారు. గడువు ముగిసిన తర్వాత వచ్చిన ఈఎండీలు, దరఖాస్తులను పరిగణనలోకి తీసుకోబోమని తేల్చి చెప్పారు.
ఈ-వేలానికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు, నిబంధనలు మరియు ఇతర సాంకేతిక సమాచారం కోసం తిరుపతిలోని టీటీడీ మార్కెటింగ్ (వేలం) కార్యాలయాన్ని పనివేళల్లో నేరుగా సంప్రదించవచ్చు. దూరప్రాంతాల్లో ఉన్నవారు ఫోన్ ద్వారా లేదా వెబ్సైట్ ద్వారా కూడా వివరాలు పొందవచ్చు.
అధికారిక ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వ కొనుగోలు వెబ్సైట్ www.konugolu.ap.gov.in లో కూడా వేలం షెడ్యూల్ మరియు పూర్తి సమాచారాన్ని అందుబాటులో ఉంచారు. ఆసక్తి ఉన్న వ్యాపారులు చివరి నిమిషం వరకు వేచి చూడకుండా వెంటనే తమ ఈఎండీ సొమ్ము చెల్లించి రిజిస్ట్రేషన్ పూర్తి చేసుకోవాలని టీటీడీ వర్గాలు కోరాయి.
- ABOUT THE AUTHORMaheshwaram Mahendra Chary
మహేంద్ర చారి మహేశ్వరం ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్ గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. డిజిటల్ జర్నలిజంలో 9 ఏళ్లకు పైగా అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ ఏపీ, తెలంగాణకు సంబంధించిన ప్రాంతీయ వార్తలను రాస్తారు. ముఖ్యంగా రాజకీయ పరిణామాలు, విశ్లేషణలు, విద్య, ఉద్యోగ సమాచారంతో పాటు ఆసక్తికరమైన కథనాలను అందిస్తారు. ఏపీ, తెలంగాణ ప్రభుత్వ పథకాలకు సంబంధించి ప్రజలకు సులభంగా అర్థమయ్యే రీతిలో కథనాలను ఇవ్వటంలో ప్రత్యేక శైలి కలిగి ఉన్నారు. యూజర్లకు ఉపయోగపడే వార్తలను అందించడంలో ముందుంటారు.జర్నలిజంలో పీజీ చేసే సమయంలో క్యాంపస్ రిక్రూట్ మెంట్ లో భాగంగా 2017లో ఈటీవీ భారత్ లో చేరారు. 2018 అసెంబ్లీ ఎన్నికల సమయంలో ఈటీవీ డెస్క్ లోనూ కొన్ని నెలలపాటు పని చేశారు. 2019 ఆంధ్రప్రదేశ్ అసెంబ్లీ ఎన్నికలకు సంబంధించిన ఈటీవీ భారత్ ఏర్పాటు ఏర్పాటు చేసిన స్పెషల్ డెస్క్ లో కూడా పని చేశారు. ఈనాడు జర్నలిజం స్కూల్ లో కొద్దిరోజుల పాటు ట్రైనీ జర్నలిస్టులకు పాఠాలు కూడా బోధించిన అనుభవం ఉంది.2022లో హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో చేరారు. అద్భుతమైన పనితీరుతో ప్రస్తుతం పని చేస్తున్న సంస్థలో 2023 - 2024 ఏడాదికానూ ప్రతిష్టాత్మకమైన 'లాంగ్వేజేస్ జర్నో' అవార్డును అందుకున్నారు. పలుమార్లు హెచ్టీ ఇన్స్టా అవార్డులు దక్కించుకున్నారు. ఇది డిజిటల్ జర్నలిజంలో ఆయన చూపిస్తున్న నిబద్ధతకు, వార్తా సేకరణలో ఆయన పాటించే ఖచ్చితత్వానికి నిదర్శనం.హైదరాబాద్ లోని నిజాం కాలేజీ నుంచి బీఎస్సీలో డిగ్రీ పట్టా పొందారు. తెలుగు విశ్వవిద్యాలయం నుంచి జర్నలిజం అండ్ మాస్ కమ్యూనికేషన్ లో పీజీ పూర్తి చేశారు. అకడమిక్స్ లో మంచి ప్రతిభకు గానూ యూనివర్శిటీ నుంచి గోల్డ్ మెడల్ ను పొందారు. ఆ తర్వాత ఉస్మానియా యూనివర్శిటీ క్యాంపస్ నుంచి లా డిగ్రీ పట్టా పొందారు.Read More