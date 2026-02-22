విశాఖపట్నం-విజయవాడ కొత్తగా ఆర్టీసీ నైట్ రైడర్ స్లీపర్ బస్సు.. టైమింగ్, టికెట్ ప్రైజ్, బోర్డింగ్ పాయింట్స్
విశాఖపట్నం నుంచి విజయవాడకు ప్రయాణం ఉందా? అయితే కొత్తగా ఏపీఎస్ఆర్టీసీ నైట్ రైడర్ స్లీపర్ బస్సును ప్రవేశపెట్టింది. దీని టైమింగ్, టికెట్ ప్రైజ్, బోర్డింగ్ పాయింట్స్ ఏంటో తెలుసుకోండి.
ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర రోడ్డు రవాణా సంస్థ(APSRTC) ప్రయాణికుల సౌకర్యార్థం కొత్త బస్సులను ప్రవేశపెడుతోంది. అందులో భాగంగా విశాఖపట్నం డిపో నుంచి ప్రయాణికుల సౌలభ్యం కోసం కొత్త బస్సును అందుబాటులోకి తీసుకువచ్చింది. విశాఖపట్నం నుండి విజయవాడకు కొత్త నైట్ రైడర్ ఏసీ సీటర్ కమ్ స్లీపర్ బస్సు సర్వీసును ప్రారంభించింది. విశాఖపట్నం ప్రాంతీయ మేనేజర్ అప్పల నాయుడు కొత్త సర్వీస్ గురించి తెలిపారు.
విశాఖపట్నం నుంచి రాత్రిపూట స్లీపర్ బస్సులో ప్రయాణించాలనుకునే ప్రయాణికుల కోసం ఏపీఎస్ఆర్టీసీ నైట్ రైడర్ స్లీపర్ బస్సు సర్వీస్ను ప్రారంభించిందని అప్పలనాయుడు అన్నారు. నైట్ రైడర్ సర్వీస్ ప్రతిరోజూ రాత్రి 9:30 గంటలకు విశాఖపట్నం నుండి బయలుదేరుతుంది.
అనుభవజ్ఞులైన డ్రైవర్లు వాహనాలను నడుపుతారని, ఒత్తిడి లేకుండా, సురక్షితంగా ప్రయాణం ఉండేలా చూస్తారని మేనేజర్ హామీ ఇచ్చారు. apsrtconline.in ద్వారా ఆన్లైన్ బుకింగ్ సౌకర్యం కూడా ప్రయాణికులకు అందుబాటులో ఉంది. రూ.825 టికెట్ ధరగా నిర్ణయించారు.
బోర్డింగ్ పాయింట్స్
- 21:30 విశాఖపట్నం
- 21:35 గురుద్వారా జంక్షన్
- 21:37 గురుద్వారా జంక్షన్
- 21:40 మురళీనగర్ జంక్షన్ విశాఖపట్నం
- 21:50 ఎన్ఏడి ఎక్స్ రోడ్
- 22:10 ఓల్డ్ గాజువాక
- 22:15 కూర్మన్నపాలెం
- 22:25 లంకెలపాలెం
ఇంటర్నేషనల్ ఫ్లీట్ రివ్యూ 2026 దృష్ట్యా విశాఖపట్నంలో అనేక గమ్యస్థానాలకు వెళ్లే ఏసీ బస్సుల సమయాన్ని మార్చినట్లు మేనేజర్ అప్పలనాయుడు పేర్కొన్నారు. నౌకాదళ కార్యక్రమాల సందర్భంగా ఆర్కే బీచ్, బస్ కాంప్లెక్స్ నుండి నగరంలోని అనేక గమ్యస్థానాలకు ప్రత్యేక బస్సులు సర్వీసులో ఉన్నాయి.
బాపట్ల టూ తెనాలికి బస్సు సర్వీసు
బాపట్ల నుంచి తెనాలికి నూతన బస్సు సర్వీసు ప్రారంభమైంది. ప్రయాణికుల విజ్ఞప్తి మేరకు కొత్త సర్వీసును ప్రారంభించినట్టుగా డిపో మేనేజర్ సింహాద్రి వెల్లడించారు. బాపట్లలో ఉదయం 6.15 గంటలకు బస్సు ప్రారంభం అవుతుంది. అప్పికట్ల, పొన్నూరు, పచ్చలతాడిపర్రు, తొట్టెంపూడి, మామిళ్లపల్లి, మోదుకూరు, చుండూరు, వేటపాలెం, పెనుకుదురుపాడు, వలివేరు, యడ్లపల్లి, అంగలకుదురు మీదుగా తెనాలికి 8.15 గంటలకు చేరుకుుంటుంది.
తెనాలి నుంచి 8.30 గంటలకు బయలుదేరుతుంది. బాపట్లకు 11.15 గంటలకు వెళ్తుంది. మళ్లీ సాయంత్రం4.30 గంటలకు బయలుదేరి.. రాత్రి 6.30 గంటలలు తెనాలిలో ఉంటుంది. అక్కడ నుంచి 6.45 గంటలకు ప్రారంభమై రాత్రి 8.45 గంటలకు బాపట్ల చేరుకుంటుంది.