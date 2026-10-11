స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల్లో బీసీలకు 40 శాతం వరకు సీట్లు కేటాయిస్తాం : చంద్రబాబు
స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలపై సీఎం చంద్రబాబు ఫోకస్ చేశారు. పార్టీ నేతలతో వర్చువల్గా భేటీ అయ్యారు. స్థానిక ఎన్నికలపై అనుసరించాల్సిన వ్యూహాలపై చర్చించారు.
రాబోయే స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల్లో వెనుకబడిన వర్గాలకు(BCs) టీడీపీ పార్టీ తరఫున 40 శాతం వరకు సీట్లు కేటాయిస్తామని ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి, టీడీపీ జాతీయ అధ్యక్షుడు చంద్రబాబు నాయుడు ప్రకటించారు. ఆ ఫలితాల ఆధారంగానే పార్టీ నాయకుల పనితీరును అంచనా వేస్తామని స్పష్టం చేశారు.
టీడీపీ సీనియర్ నాయకులతో నిర్వహించిన వర్చువల్ సమావేశంలో ఆయన మాట్లాడుతూ.. బీసీలకు రిజర్వేషన్లు దక్కకుండా అడ్డుకోవడానికి, ఎన్నికలను వాయిదా వేయడానికి వైఎస్సార్ కాంగ్రెస్ పార్టీ కోర్టుకు వెళ్లిందన్నారు. రిజర్వేషన్లను 34 శాతం నుండి 24 శాతానికి తగ్గించడం ద్వారా ఆ పార్టీ బీసీలకు తీవ్ర అన్యాయం చేసిందని పేర్కొన్నారు.
ఆంధ్రప్రదేశ్ జనాభాలో దాదాపు 50 శాతం ఉన్న బీసీల సంక్షేమం పట్ల YSRCPకి ఎప్పుడూ చిత్తశుద్ధి లేదని చంద్రబాబు అన్నారు. గత కొన్నేళ్లుగా వైసీపీ.. బీసీలను ఏ విధంగా మోసం చేసిందో టీడీపీ నాయకులు, క్షేత్రస్థాయి కార్యకర్తలు ప్రజలకు వివరించాలని ఆయన సూచించారు.
'అర్హులైన బీసీ నాయకులను ఉన్నత స్థాయికి తీసుకురావడానికి స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలు ఒక వేదికగా నిలుస్తాయి. షెడ్యూల్డ్ కులాలు, షెడ్యూల్డ్ తెగల ప్రయోజనాలకు ఎటువంటి భంగం కలగకుండానే బీసీలకు న్యాయం జరుగుతుంది.' అని చంద్రబాబు అభిప్రాయపడ్డారు.
స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల్లో నాయకుల పనితీరు ఆధారంగా వారికి రేటింగ్స్ ఇస్తామని టీడీపీ అధినేత తెలిపారు. ఆశించిన ఫలితాలను సాధించడానికి మిత్రపక్షాల (టీడీపీ, జనసేన, బీజేపీ) మధ్య సరైన సమన్వయం ఉండాలని కోరారు. ఎన్నికలు సమీపిస్తున్న తరుణంలో వైసీపీ అనేక అంశాలపై తప్పుడు ప్రచారాన్ని ఉధృతం చేసిందని, దానిని సమర్థవంతంగా తిప్పికొట్టాలని ఆయన అన్నారు.
అభ్యర్థుల ఎంపికలో వారి గెలుపు అవకాశాలు, నిజాయితీ, సమర్థత, సామాజిక సమతుల్యత వంటి అంశాలను పరిగణనలోకి తీసుకుంటామని చంద్రబాబు చెప్పారు. కూటమి బలాన్ని పెంచుకోవడంలో స్థానిక ఎన్నికలు కీలకమని నొక్కి చెప్పారు.
ఈ ఎన్నికల ద్వారా వైసీపీకి, అభివృద్ధి వ్యతిరేక శక్తులకు గట్టి గుణపాఠం చెప్పాలని చంద్రబాబు పిలుపునిచ్చారు. ప్రభుత్వం ఇప్పటివరకు సంక్షేమం కోసం రూ.1.50 లక్షల కోట్లు ఖర్చు చేసిందని, అదే సమయంలో అభివృద్ధికి కూడా తగిన ప్రాధాన్యతనిచ్చిందని గుర్తుచేశారు. ఎన్నికల ప్రచారంలో ఇతర విజయాలతో పాటు సూపర్ సిక్స్ హామీల అమలుపై కూడా దృష్టి సారించాలి.
'వ్యక్తిగత భద్రత, కుటుంబ సాధికారత, గ్రామ అభివృద్ధి లక్ష్యాలతో కూటమి ప్రభుత్వం పనిచేస్తోంది. ఈ లక్ష్యాలను సాధించడంలో ప్రభుత్వం చాలా వరకు విజయం సాధించింది. స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల్లో విజయం సాధించేందుకు పార్టీ నాయకులు, కార్యకర్తలు సర్వశక్తులూ ఒడ్డి కృషి చేయాలి.' అని చంద్రబాబు నాయుడు పేర్కొన్నారు.
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ఆనంద్ సాయి మాదాసు ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో 9 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది. హెచ్టీ తెలుగులో చేరడం కంటే ముందు ఏబీపీ దేశంలో డిజిటల్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా పని చేశారు. మెుదట నవతెలంగాణ అనే దినపత్రికలో సబ్ఎడిటర్గా జర్నలిజం కెరీర్ మెుదలుపెట్టారు. ఆ తర్వాత కరీంనగర్లో ఈనాడు దినపత్రికలో కొంతకాలం సబ్ఎడిటర్గా బాధ్యతలు చూసుకున్నారు. కాకతీయ యూనివర్సిటీలో 2015-2017 పీజీ మాస్ కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజం చేశారు. ఈ సమయంలో మేడారం సమ్మక్క-సారలమ్మ జాతర కోసం ప్రత్యేకంగా క్యాంపస్ నుంచి పంపించిన టీమ్లో ఉన్నారు. పీజీ చదివే సమయంలోనే క్యాంపస్ రిక్రూట్మెంట్లో భాగంగా ఈటీవీ భారత్కు సెలక్ట్ అయ్యారు. అక్కడ ఆంధ్రప్రదేశ్ డెస్క్లో పని చేశారు. అంతేకాదు కొన్ని ప్రత్యేక స్టోరీలు కూడా ఈటీవీ భారత్ వెబ్సైట్ కోసం రాసేవారు. 2019 ఎన్నికల్లో ఎలక్షన్ డెస్క్ టీమ్లో ఉన్న నలుగురిలో ఆనంద్ సాయి ఒకరు. ఆ తర్వాత అక్కడ నుంచి ఏబీపీ దేశంలోకి వెళ్లి కొంతకాలం పని చేశారు. ఈ సమయంలో కూడా డిజిటల్ మీడియాకు తగినట్టుగా అనేక ప్రత్యేక కథనాలు రాశారు. హిందూస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో 2022లో చేరారు. ఇక్కడ గతంలో నేషనల్, బిజినెస్, లైఫ్స్టైల్, ఎంటర్టైన్మెంట్, స్పోర్ట్స్ సెక్షన్లకు పనిచేశారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ సెక్షన్లకు వార్తలు రాస్తున్నారు. అన్ని సెక్షన్లకు డిజిటల్ కంటెంట్ రైటర్గా పని చేసిన అనుభవం ఆయనకు ఉంది. అంతేకాదు ఈటీవీ భారత్, ఏబీపీ దేశం, హిందుస్తాన్ టైమ్స్ వెబ్సైట్స్ లాంచ్ టీమ్లో ఈయన ఉన్నారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాజకీయ పరిణామాలు, విశ్లేషణలు, విద్య, ఉద్యోగ సమాచారంతో పాటు ఆసక్తికరమైన కథనాలను అందిస్తారు. ప్రభుత్వ పథకాలు, ఉద్యోగ నోటిఫికేషన్లు, ఇతర సమాచారం ప్రజలకు సులభంగా అర్థమయ్యే రీతిలో, వీలైనంత త్వరగా కథనాలను ఇవ్వటంలో ప్రత్యేక శైలి కలిగి ఉన్నారు. అనేకసార్లు హిందుస్తాన్ టైమ్స్ సంస్థ నుంచి ఇన్స్టా అవార్డులు అందుకున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో ఎక్కువకాలం పని చేసిన అనుభవం ఉంది. యూజర్లకు ఉపయోగపడే వార్తలను అందించడంలో ముందుంటారు.Read More