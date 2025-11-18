వెదర్ అలర్ట్.. ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణలో పడిపోతున్న ఉష్ణోగ్రతలు!

నైరుతి బంగాళాఖాతంలో ఏర్పడిన అల్పపీడనం తెలుగు రాష్ట్రాలు ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణలలో అసాధారణ వాతావరణ పరిస్థితులను సృష్టిస్తున్నాయి. చలి వాతావరణం, వర్షాలు పెరిగే అవకాశం ఉందని సూచిస్తూ భారత వాతావరణ శాఖ (IMD) హెచ్చరికలు జారీ చేసింది.
ముఖ్యంగా తెలంగాణలోని అనేక ప్రాంతాలలో ఉష్ణోగ్రతలు సింగిల్ డిజిట్ కంటే తక్కువగా ఉన్నాయి. కనిష్ట ఉష్ణోగ్రతలు 7 డిగ్రీల సెల్సియస్కు పడిపోయాయని నివేదికలు ఉన్నాయి. చలిగాలులు వీస్తున్నందున సంగారెడ్డి, మెదక్, కామారెడ్డి, నిర్మల్, ఆదిలాబాద్ సహా పలు ప్రాంతాలను ఎల్లో అలర్ట్లో ఉంచారు. రాబోయే రెండు రోజుల్లో ఉష్ణోగ్రతలు సాధారణం కంటే 4 నుండి 5 డిగ్రీల సెల్సియస్ తగ్గవచ్చని ఐఎండీ అంచనా వేసింది.
ఆసిఫాబాద్, సంగారెడ్డి, కొమురంభీం జిల్లాల్లోని కొన్ని ప్రాంతాల్లో 7 డిగ్రీల ఉష్ణోగ్రత నమోదు కాగా, వికారాబాద్, రంగారెడ్డి, సిరిసిల్ల, కామారెడ్డి, సిద్దిపేట, నిజామాబాద్ జిల్లాల్లో 8 డిగ్రీల ఉష్ణోగ్రత నమోదైంది. భూపాలపల్లిలో 9 డిగ్రీల ఉష్ణోగ్రత నమోదు కాగా, హనుమకొండ, వరంగల్లో 12 డిగ్రీల స్వల్ప ఉష్ణోగ్రత నమోదైంది.
రాబోయే రోజుల్లో ఆదిలాబాద్, కొమురంభీం, మంచిర్యాల, నిర్మల్, మెదక్, నిజామాబాద్, సంగారెడ్డి, వికారాబాద్తో సహా అనేక జిల్లాలపై చలి తీవ్రత పెరిగే అవకాశం ఉంది.
ఆంధ్రప్రదేశ్లో కూడా ఉష్ణోగ్రతలు తగ్గుతున్నాయి. అల్లూరి జిల్లాలోని మినుములూరులో అత్యల్ప ఉష్ణోగ్రత 6 డిగ్రీల వద్ద నమోదైంది. అరకులో 7.3 డిగ్రీల ఉష్ణోగ్రత నమోదు కాగా, దట్టమైన పొగమంచు పరిస్థితుల మధ్య పాడేరులో 8 డిగ్రీల ఉష్ణోగ్రత నమోదైంది. శీతాకాలం ఉష్ణోగ్రతలు తగ్గుముఖం పడుతుండటం ఈ ప్రాంత నివాసితుల ఆరోగ్యం, భద్రత గురించి అధికారులు హెచ్చరికలు జారీ చేస్తున్నారు.
మరోవైపు బంగాళాఖాతంలో అల్పపీడనం కారణంగా నెల్లూరు, తిరుపతి జిల్లాలకు మోస్తరు నుంచి భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉంది. ప్రకాశం, అన్నమయ్య, చిత్తూరు జిల్లాల్లో సైతం అక్కడక్కడ తేలికపాటి నుంచి మోస్తరు వానలు పడనున్నాయి. మరోవైపు రాష్ట్రంలోని అనేక ప్రాంతాల్లో చలిగాలులు వీస్తున్నాయి. దీంతో ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలి ఐఎండీ హెచ్చరించింది.