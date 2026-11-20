అవినాష్ రెడ్డిపై దాడి.. ఏపీలో రాష్ట్రపతి పాలనకు వైఎస్సార్సీపీ డిమాండ్
కడప ఎంపీ వైఎస్ అవినాష్ రెడ్డిపై హత్యాయత్నం జరిగిందని వైఎస్సార్సీపీ నేతలు ఆరోపించారు. ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు పాలనలో రాష్ట్రంలో అటవీ రాజ్యం నడుస్తోందని విమర్శిస్తూ, కూటమి ప్రభుత్వాన్ని బర్తరఫ్ చేసి రాష్ట్రపతి పాలన విధించాలని డిమాండ్ చేశారు.
తాడేపల్లి (ఏఎన్ఐ): కడప ఎంపీ వైఎస్ అవినాష్ రెడ్డిపై జరిగిన హత్యాయత్నాన్ని వైఎస్సార్సీపీ రాష్ట్ర అధికార ప్రతినిధి పూత శివశంకర్ తీవ్రంగా ఖండించారు. ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు పాలనలో ఆంధ్రప్రదేశ్ 'అటవీ రాజ్యం'లా మారిందని ఆయన ఆరోపించారు. రాష్ట్రంలో శాంతిభద్రతలు పూర్తిగా క్షీణించాయని పేర్కొంటూ, కూటమి ప్రభుత్వాన్ని తక్షణమే బర్తరఫ్ చేసి రాష్ట్రపతి పాలన విధించాలని డిమాండ్ చేశారు.
తాడేపల్లిలోని వైఎస్సార్సీపీ కేంద్ర కార్యాలయంలో శుక్రవారం నిర్వహించిన మీడియా సమావేశంలో శివశంకర్ మాట్లాడారు. స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల్లో హైకోర్టు రక్షణతో నామినేషన్లు దాఖలు చేసేందుకు వెళ్తున్న వైఎస్సార్సీపీ బలపరిచిన అభ్యర్థులకు తోడుగా ఎంపీ అవినాష్ రెడ్డి వెళ్లారని తెలిపారు. ఆ సమయంలో సింహాద్రిపురం మండలం ఆగూడూరు సమీపంలో టీడీపీ నేత బీటెక్ రవి కిరాయి గూండాలను సమీకరించి ఎంపీ కాన్వాయ్పై రాళ్లు, కర్రలు, ఇనుప రాడ్లు, పెట్రోల్ బాంబులతో దాడి చేయించారని ఆరోపించారు.
పోలీసుల తీరుపై తీవ్ర విమర్శలు
దాడి జరుగుతున్న సమయంలో పులివెందుల రూరల్ సీఐ శాంతిలాల్, ఎస్ఐ మద్దిలేటి, ఇతర పోలీసు సిబ్బంది అక్కడే ఉన్నా అడ్డుకోకుండా ప్రేక్షకపాత్ర వహించారని శివశంకర్ ఆరోపించారు. గతంలో వైఎస్సార్సీపీ అభ్యర్థులపై బలప్రయోగం చేసిన డీఐజీ కోయ ప్రవీణ్, ఇతర ఉన్నతాధికారులు ఇప్పుడు సాక్షాత్తూ ఒక ఎంపీపై దాడి జరుగుతుంటే ఎందుకు నిష్క్రియాపరత్వంతో వ్యవహరిస్తున్నారని ఆయన ప్రశ్నించారు. న్యాయస్థానం ఆదేశాలను అమలు చేయాల్సిన పోలీసులు, టీడీపీ వర్గాలకు రక్షణగా నిలుస్తున్నారని విమర్శించారు.
ఆరు జిల్లాల్లో హింసాత్మక ఘటనలు.. 'రెడ్ బుక్'పై ఆరోపణలు
ఎన్నికల్లో ఓటమి భయంతో కూటమి ప్రభుత్వం కడప, అన్నమయ్య, తిరుపతి, నెల్లూరు, ప్రకాశం, శ్రీ సత్యసాయి జిల్లాల్లో హింసను ప్రేరేపిస్తోందని శివశంకర్ ఆరోపించారు. రాయలసీమ నుంచి తాడేపల్లిగూడెం వరకు అభ్యర్థులపై దాడులకు పాల్పడటం, పెట్రోల్ బాంబులు విసరడం, ఇళ్లను ధ్వంసం చేయడం వంటి ఘటనలు చోటుచేసుకుంటున్నాయని అన్నారు. గతంలో ఎంపీలు మిథున్ రెడ్డి, గురుమూర్తిలపై జరిగిన దాడులను కూడా ఆయన ఈ సందర్భంగా గుర్తు చేశారు.
రాష్ట్ర మంత్రి నారా లోకేష్ 'రెడ్ బుక్' బెదిరింపులు, బెయిల్ ఇప్పిస్తామన్న హామీలే టీడీపీ శ్రేణులను ఇంతలా రెచ్చగొడుతున్నాయని శివశంకర్ ఆరోపించారు. హైకోర్టు స్పష్టమైన ఆదేశాలు ఇచ్చినప్పటికీ పోలీసులు నామినేషన్లను అడ్డుకుంటున్నారని తెలిపారు. పార్టీ రహితంగా జరగాల్సిన పంచాయతీ ఎన్నికలను చంద్రబాబు టెలీకాన్ఫరెన్సులు నిర్వహిస్తూ, టీడీపీ లెటర్హెడ్లపై అభ్యర్థులను ప్రకటిస్తూ రాజకీయం చేస్తున్నారని విమర్శించారు. ఎంపీలకే రక్షణ లేకపోతే సామాన్య పౌరుల పరిస్థితి ఏంటని ప్రశ్నిస్తూ, రాష్ట్ర పరిస్థితులు బీహార్ చీకటి రోజుల కంటే దారుణంగా తయారయ్యాయని వ్యాఖ్యానించారు. రాజ్యాంగబద్ధమైన పాలన, శాంతిభద్రతలను పునరుద్ధరించడానికి రాష్ట్రపతి పాలన ఒక్కటే మార్గమని అన్నారు.
ప్రజాస్వామ్య వ్యవస్థపై దాడి: మహబూబ్ షరీఫ్
అంతకుముందు వైఎస్సార్సీపీ జాతీయ అధికార ప్రతినిధి మహబూబ్ షరీఫ్ కూడా ఈ ఘటనపై స్పందించారు. పార్టీ అభ్యర్థులకు మద్దతు తెలిపేందుకు ఎంపీ వైఎస్ అవినాష్ రెడ్డి ఇందిర నుంచి సింహాద్రిపురం వెళ్తుండగా, టీడీపీ నేతృత్వంలోని కూటమి ప్రభుత్వ మద్దతుదారులు ఆయన కాన్వాయ్పై దాడికి దిగారని ఆరోపించారు. టీడీపీ అధికార ప్రతినిధి రవి, ఆయన అనుచరులు కలిసి రాళ్లు, పెట్రోల్ బాంబులు, మారణాయుధాలు, కర్రలతో దాడి చేసి ఎంపీని హత్య చేసేందుకు ప్రయత్నించారని పేర్కొన్నారు.
"అకస్మాత్తుగా ఆయనపై దాడికి దిగారు, ఆయనను హత్య చేసేందుకు ప్రయత్నించారు," అని షరీఫ్ ఆరోపించారు. ఈ దాడి వెనుక రవి, ఆయన అనుచరుల హస్తం ఉందని పేర్కొన్న ఆయన, ఇది కేవలం ఒక ఎంపీపై జరిగిన దాడి మాత్రమే కాదని, యావత్ ప్రజాస్వామ్య వ్యవస్థపై జరిగిన దాడి అని వ్యాఖ్యానించారు.
- ABOUT THE AUTHORPraveen Kumar Lenkala
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