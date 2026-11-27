ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్లో సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్గా, సబ్ ఎడిటర్గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.
డీలిమిటేషన్ బిల్లుకు వైఎస్ఆర్సీపీ మద్దతు.. కానీ ఒక షరతు
నవంబర్ 30 నుంచి పార్లమెంటు ప్రత్యేక సమావేశాలు ప్రారంభం కానున్న వేళ కీలక పరిణామం చోటుచేసుకుంది. ప్రాంతీయ సమతుల్యతకు భంగం కలగకపోతే డీలిమిటేషన్ బిల్లుకు మద్దతు ఇస్తామని వైఎస్ఆర్సీపీ వర్గాలు వెల్లడించాయి. ఈమేరకు ఏఎన్ఐ న్యూస్ ఏజెన్సీ నివేదించింది.
పార్లమెంటు ప్రత్యేక సమావేశాల వేళ జాతీయ రాజకీయాల్లో కీలక పరిణామం చోటుచేసుకుంది. లోక్సభ స్థానాలను 850కి పెంచేందుకు ఉద్దేశించిన నియోజకవర్గాల పునర్విభజన (డీలిమిటేషన్) బిల్లుకు మద్దతు ఇచ్చేందుకు వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ (వైఎస్ఆర్సీపీ) సానుకూలంగా ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. అయితే, ఈ ప్రక్రియలో ప్రాంతీయ సమతుల్యతను కచ్చితంగా కాపాడాలనే షరతును ఆ పార్టీ వర్గాలు ముందుంచుతున్నాయి. నవంబర్ 27న ఏఎన్ఐ వార్తా సంస్థ ఈ వివరాలను వెల్లడించింది.
సాధారణంగా జనాభా ప్రాతిపదికన నియోజకవర్గాల పునర్విభజన జరిగితే, జనాభా నియంత్రణను సమర్థవంతంగా అమలు చేసిన ఆంధ్రప్రదేశ్ సహా దక్షిణాది రాష్ట్రాలకు పార్లమెంటులో ప్రాతినిధ్యం తగ్గే ప్రమాదం ఉందన్న ఆందోళన మొదటి నుంచీ ఉంది. ఈ నేపథ్యంలో రాజ్యసభలో కీలక సంఖ్యాబలం ఉన్న వైఎస్ఆర్సీపీ వైఖరి ప్రాధాన్యత సంతరించుకుంది. అన్ని ప్రాంతాలకు న్యాయం జరిగేలా సమతుల్యత పాటిస్తేనే బిల్లుకు అండగా నిలుస్తామని పార్టీ వర్గాలు స్పష్టం చేస్తున్నాయి.
నవంబర్ 30 నుంచి పార్లమెంటు సమావేశాలు
మరోవైపు, పార్లమెంటు ఉభయ సభల సమావేశాల షెడ్యూల్పై అధికారిక ప్రకటన వెలువడింది. 18వ లోక్సభ ఎనిమిదో సమావేశాల రెండో భాగం నవంబర్ 30, సోమవారం ప్రారంభం కానుందని లోక్సభ సచివాలయం గురువారం ఒక ప్రకటనలో తెలిపింది. ప్రభుత్వ కార్యకలాపాల అవసరాలకు లోబడి, నాలుగు రోజుల పాటు సాగే ఈ సమావేశాలు డిసెంబర్ 3, గురువారం ముగిసే అవకాశం ఉందని ఆ ప్రకటనలో పేర్కొంది.
"18వ లోక్సభ ఎనిమిదో సమావేశాల రెండో భాగం 2026 నవంబర్ 30, సోమవారం ప్రారంభమవుతుంది. ప్రభుత్వ కార్యకలాపాల అత్యవసర పరిస్థితులకు లోబడి, ఈ సమావేశాలు 2026 డిసెంబర్ 3, గురువారం ముగిసే అవకాశం ఉంది" అని లోక్సభ సచివాలయం విడుదల చేసిన పత్రికా ప్రకటన వివరించింది.
కిరణ్ రిజిజు ట్వీట్.. బిల్లులపై ఉత్కంఠ
అంతకుముందు గురువారం కేంద్ర పార్లమెంటరీ వ్యవహారాల శాఖ మంత్రి కిరణ్ రిజిజు ఎక్స్ (ట్విట్టర్) వేదికగా సమావేశాల వివరాలను పంచుకున్నారు. అత్యవసర ప్రభుత్వ కార్యకలాపాలను నిర్వహించేందుకు నవంబర్ 30న లోక్సభను, డిసెంబర్ 2న రాజ్యసభను తిరిగి సమావేశపరచాలని లోక్సభ స్పీకర్, రాజ్యసభ ఛైర్మన్లను కేంద్ర ప్రభుత్వం కోరినట్లు ఆయన తెలిపారు. కార్యకలాపాల అవసరాలకు అనుగుణంగా ఉభయ సభల సమావేశాలు డిసెంబర్ 3న ముగుస్తాయని పేర్కొన్నారు.
"అత్యవసర ప్రభుత్వ కార్యకలాపాలను నిర్వహించేందుకు 2026 నవంబర్ 30, సోమవారం లోక్సభను, 2026 డిసెంబర్ 2, బుధవారం రాజ్యసభను తిరిగి సమావేశపరచాలని గౌరవ లోక్సభ స్పీకర్, గౌరవ రాజ్యసభ ఛైర్మన్లను ప్రభుత్వం కోరింది" అని కిరణ్ రిజిజు ఎక్స్లో పోస్ట్ చేశారు.
గత పార్లమెంటు సమావేశాల అనంతరం అసాధారణ రీతిలో తక్కువ సమయంలోనే ఉభయ సభలను తిరిగి సమావేశపరచాలని నిర్ణయించడం రాజకీయ వర్గాల్లో చర్చకు దారితీసింది. సమావేశాల్లో ఏయే బిల్లులను ప్రవేశపెట్టనున్నారో కిరణ్ రిజిజు తన ప్రకటనలో స్పష్టంగా పేర్కొనలేదు. దీంతో ఈ ప్రత్యేక సమావేశాల్లో డీలిమిటేషన్ బిల్లుతో పాటు మహిళా రిజర్వేషన్ల అంశం చర్చకు రానుందన్న ఊహాగానాలు మరింత ఊపందుకున్నాయి.