ఓటీటీలోకి ఫ్రీగా అందుబాటులోకి వస్తున్న వార్ డ్రామా.. రూ.90 కోట్ల బడ్జెట్.. రూ.20 కోట్ల వసూళ్లు
ఓటీటీలోకి బాలీవుడ్ వార్ డ్రామా ఫ్రీగా అందుబాటులోకి వస్తోంది. కొన్ని రోజులుగా రెంటల్ విధానంలో ఉన్న ఈ సినిమాను ఇప్పుడు సబ్స్క్రైబర్లందరికీ ప్రైమ్ వీడియో అందుబాటులోకి తీసుకురానుంది. బాక్సాఫీస్ దగ్గర డిజాస్టర్ గా నిలిచినా.. సినిమాకు మాత్రం పాజిటివ్ రివ్యూలే వచ్చాయి.
నాలుగేళ్ల విరామం తర్వాత బాలీవుడ్ మల్టీ టాలెంటెడ్ స్టార్ ఫర్హాన్ అక్తర్ హీరోగా నటించిన హిస్టారికల్ వార్ డ్రామా ‘120 బహదూర్’ (120 Bahadur). థియేటర్లలో విడుదలైన రెండు నెలల తర్వాత ఈ సినిమా ఇప్పుడు డిజిటల్ ప్రేక్షకులను అలరించేందుకు సిద్ధమైంది. ప్రముఖ ఓటీటీ ప్లాట్ఫామ్ ‘అమెజాన్ ప్రైమ్ వీడియో’ ఈ సినిమా స్ట్రీమింగ్ హక్కులను దక్కించుకుంది.
ఓటీటీలో ఎప్పుడు? ఎలా చూడాలి?
భారీ అంచనాల మధ్య ఈ 120 బహదూర్ గతేడాది నవంబర్ 21న థియేటర్లలో రిలీజైంది. సుమారు రెండు నెలల తర్వాత అంటే జనవరి 16 (శుక్రవారం) నుంచి ప్రైమ్ వీడియో సబ్స్క్రైబర్లకు ఈ సినిమా అందుబాటులోకి రానుంది. అయితే అంతకంటే ముందే ఈ చిత్రాన్ని చూడాలనుకునే సినీ ప్రియుల కోసం అమెజాన్ ఒక వెసులుబాటు కల్పించింది.
ప్రస్తుతం ప్రైమ్ వీడియో ‘స్టోర్’ విభాగంలో రూ. 349 చెల్లించి ఈ సినిమాను రెంట్ విధానంలో తీసుకొని చూడవచ్చు. జనవరి 16 తర్వాత సాధారణ సబ్స్క్రిప్షన్ ఉన్నవారందరూ ఉచితంగా చూడొచ్చు.
120 మంది సైనికులు.. 3000 మంది శత్రువులు
భారత సైనిక చరిత్రలో సువర్ణాక్షరాలతో లిఖించదగ్గ ‘రెజాంగ్ లా యుద్ధం’ (Battle of Rezang La) ఆధారంగా ఈ 120 బహదూర్ సినిమాను తెరకెక్కించారు. 1962లో జరిగిన చైనా-భారత్ యుద్ధం (Sino-Indian War)లో.. మేజర్ షైతాన్ సింగ్ భాటి నాయకత్వంలోని 13 కుమావోన్ రెజిమెంట్ (చార్లీ కంపెనీ) చేసిన వీరోచిత పోరాటమే ఈ చిత్ర కథాంశం.
లడఖ్ మంచు కొండల్లో, సరైన ఆయుధ సంపత్తి లేకపోయినా.. కేవలం 120 మంది భారతీయ జవాన్లు, ఏకంగా 3,000 మంది చైనా సైనికులను ఎలా నిలువరించారు? ప్రాణాలకు తెగించి దేశం కోసం ఎలా పోరాడారు? అన్నది ఈ సినిమాలో చూపించారు. ఈ యుద్ధంలో అసాధారణ ధైర్య సాహసాలు ప్రదర్శించిన మేజర్ భాటి మరణానంతరం పరమ వీర చక్ర పురస్కారాన్ని అందుకున్నారు.
బాక్సాఫీస్ వద్ద నిరాశ..
రజనీష్ "రాజీ" ఘాయ్ దర్శకత్వం వహించిన ఈ 120 బహదూర్ సినిమాలో ఫర్హాన్ అక్తర్ సరసన రాశీ ఖన్నా నటించింది. నవంబర్ 21, 2025న విడుదలైన ఈ సినిమా విమర్శకుల నుంచి ప్రశంసలు అందుకున్నప్పటికీ, కమర్షియల్గా సక్సెస్ కాలేకపోయింది.
ఫర్హాన్ నటన, యుద్ధ సన్నివేశాలు బాగున్నాయని టాక్ వచ్చినప్పటికీ.. సుమారు రూ. 80 కోట్ల బడ్జెట్తో తెరకెక్కిన ఈ చిత్రం ప్రపంచవ్యాప్తంగా కేవలం రూ. 20 కోట్లు మాత్రమే రాబట్టింది. బాక్సాఫీస్ వద్ద నిరాశపరిచిన ఈ సినిమా ఓటీటీలో ఎలాంటి స్పందన దక్కించుకుంటుందో చూడాలి.