    2025లో ప్రైమ్ వీడియో టాప్ 10 వెబ్ సిరీస్‌లు- పంచాయత్, ఫ్యామిలీ మ్యాన్- హారర్, క్రైమ్ థ్రిల్లర్లు- మీరు చూశారా?

    2025లో అమెజాన్ ప్రైమ్ వీడియోలో టాప్ 10 వెబ్ సిరీస్ ల లిస్ట్ ఇక్కడుంది. ఇందులో రీచర్, ది ఫ్యామిలీ మ్యాన్, పంచాయత్ వంటి షోలు ఉన్నాయి. అదిరే థ్రిల్లర్లు ఉన్నాయి. మరి వీటిని మీరు చూశారా? 

    Published on: Dec 31, 2025 6:05 AM IST
    By Chandu Shanigarapu
    2025లో అమెజాన్ ప్రైమ్ వీడియోలో అనేక వెబ్ సిరీస్‌లు రిలీజ్ అయ్యాయి. వీటిలో టాప్ 10 లిస్ట్ ఇక్కడుంది. ఇందులో థ్రిల్లర్లూ ఉన్నాయి. ఇంకెందుకు లేటు ఓ లుక్కేయండి మరి.

    2025లో ప్రైమ్ వీడియో టాప్ 10 వెబ్ సిరీస్ లు (Screengrabs from YouTube/Prime Video)
    2025లో ప్రైమ్ వీడియో టాప్ 10 వెబ్ సిరీస్ లు (Screengrabs from YouTube/Prime Video)

    ఫాల్‌అవుట్ (సీజన్ 2)

    డిసెంబర్‌లో భారీగా ప్రీమియర్ అయింది. ప్రస్తుతం ఇది ప్రైమ్ వీడియోలో ప్రపంచవ్యాప్తంగా నంబర్ 1 వెబ్ సిరీస్ గా కొనసాగుతోంది. ఎల్లా పూర్నెల్, వాల్టన్ గొగ్గిన్స్, ఆరోన్ మోటెన్ తదితరులు నటించారు. కొత్త సీజన్ మొజావే వేస్ట్‌ల్యాండ్, న్యూ వెగాస్‌కి వెళుతుంది. లూసీ, ఘోల్ కలిసి హాంక్ మాక్‌లీన్‌ను వెంబడిస్తారు. నామ్ మాక్‌లీన్ వాల్ట్ రహస్యాలను వెలికితీస్తాడు.

    రీచర్ (సీజన్ 3)

    ఫిబ్రవరిలో ఓటీటీలోకి విడుదలైంది రీచర్ సీజన్ 3. ఇది 'పర్స్యూడర్' నవల ఆధారంగా తెరకెక్కింది. 2025లో అత్యధిక వ్యూస్ రాబట్టిన వెబ్ సిరీస్‌లలో ఇది ఒకటి. అలన్ రిట్చ్‌సన్, మారియా స్టెన్, ఆంథోనీ మైఖేల్ హాల్ నటించిన ఈ సిరీస్ లో స్మగ్లింగ్ నెట్‌వర్క్‌ చుట్టూ తిరిగే థ్రిల్లింగ్ కథ ఆడియన్స్ ను మెప్పించింది.

    ది ఫ్యామిలీ మ్యాన్ (సీజన్ 3)

    చాలా కాలంగా ఎదురుచూస్తున్న ది ఫ్యామిలీ మ్యాన్ మూడవ సీజన్ 2025 చివరిలో తిరిగి వచ్చింది. ఇది శ్రీకాంత్ తివారీ అత్యంత ప్రమాదకరమైన గూఢచర్యం, కుటుంబ డ్రామాను కొనసాగించింది. మనోజ్ బాజ్‌పేయి, జైదీప్ అహ్లవత్, నిమ్రత్ కౌర్ తదితరులు నటించారు. ఈ సిరీస్ డైరెక్టర్లలో ఒకరైన రాజ్ నిడిమోరు ఇటీవల సమంతను రెండో పెళ్లి చేసుకున్నాడు.

    పంచాయత్ (సీజన్ 4)

    ఈ సీజన్ ఫులేరాలో అత్యంత ప్రమాదకరమైన గ్రామ ఎన్నికలపై దృష్టి పెడుతుంది. ఇది భారతదేశంలో అత్యంత ప్రజాదరణ పొందిన గ్రామీణ కామెడీ-డ్రామాలలో ఒకటిగా మిగిలిపోయింది. జితేంద్ర కుమార్, నీనా గుప్తా, రఘుబీర్ యాదవ్ కీలక పాత్రలు పోషించారు. సీజన్ 4లో మంజు దేవి, క్రాంతి దేవి మధ్య ఫులేరాలో జరిగే తీవ్రమైన స్థానిక ఎన్నికల పోరాటం అలరిస్తోంది.

    పాతాళ్ లోక్ (సీజన్ 2)

    ఈ కఠినమైన క్రైమ్ థ్రిల్లర్ రెండవ సీజన్ విమర్శకుల ప్రశంసలు పొందింది. హతి రామ్ చౌదరి కథాంశం తీవ్రమైన కథనాన్ని కొనసాగించింది. జైదీప్ అహ్లవత్, ఇష్వాక్ సింగ్, తిలోత్తమా షోమే నటించిన ఈ సీజన్ 2లో కథ ఒక రాజకీయ హత్యను స్థానిక మిస్టరీతో మిళితం చేస్తుంది. ఇది పాత్రలను నాగాలాండ్‌లోకి తీసుకువెళుతుంది.

    జిద్ది గర్ల్స్

    ఇది ఫిబ్రవరిలో ప్రీమియర్ అయింది. త్వరగానే ప్రైమ్ వీడియో ఇండియాలో టాప్ 5 షోలలో ఒకటిగా నిలిచింది. అతియా తార, ఉమాంగ్ భదానా, అనుప్రియ కరోలి నటించిన ఈ వెబ్ సిరీస్ ముగ్గురు దృఢ నిశ్చయంతో ఉన్న కాలేజీ అమ్మాయిలను అనుసరిస్తుంది. వారు క్యాంపస్‌లో బెదిరింపు, తరగతి రాజకీయాలు, నైతిక కపటత్వాన్ని ఎదుర్కొంటారు.

    దుపహరియా

    మార్చిలో విడుదలైన సిరీస్ దుపహారియా. ఈ ఓటీటీ షో దాని సహజమైన గ్రామీణ నేపధ్యం కోసం దృష్టిని ఆకర్షించింది.స్పర్శ్ శ్రీవాస్తవ, గజరాజ్ రావు, రేణుకా షహనే తదితరులు నటించారు. మోటార్‌సైకిల్ దొంగిలించిన తర్వాత ఇద్దరి జీవితాలు ఎలా మారాయన్నది థ్రిల్లింగ్ గా చూపించారు.

    అంధేర

    ఈ అతీంద్రియ హారర్ థ్రిల్లర్ వెబ్ సిరీస్ ఆగష్టులో ప్రీమియర్ అయింది. ఎనిమిది ఎపిసోడ్‌ల సిరీస్ పట్టణ భయానకం, మానసిక ఉద్రిక్తత, పోలీసు ప్రొసీజరల్ అంశాలను మిళితం చేస్తుంది. ఇందులో ప్రియా బాపట్, కరణ్‌వీర్ మల్హోత్రా, ప్రాజక్తా కోలి తదిరులు నటించారు.

    ఖౌఫ్

    ఇది కూడా మరో హారర్ థ్రిల్లర్ సిరీస్. ఈ షో దాని భయంకరమైన వాతావరణం, మానసిక ఉద్రిక్తత కోసం అందరి దృష్టిని ఆకర్షించింది. మోనికా పన్వార్, రజత్ కపూర్, చుమ్ దారంగ్ తదితరులు నటించారు. గ్వాలియర్ లో లైంగిక దాడి నుండి బయటపడిన మధు కొత్త జీవితం కోసం ఢిల్లీకి వెళుతుంది. కానీ ఆమె చేరిన హాస్టల్ లో దెయ్యాలుంటాయి.

    డు యు వాన్నా పార్టనర్

    సెప్టెంబర్‌లో ప్రీమియర్ అయింది ఈ సిరీస్. ఇందులో తమన్నా, డయానా పెంటీ కీ రోల్స్ ప్లే చేశారు. ముగ్గురు అపరిచితులు ఒక విచిత్రమైన మ్యాచింగ్ ప్రోగ్రామ్‌కు సైన్ అప్ చేస్తారు. వారు ప్రేమకు బదులుగా డబ్బు కోసం వ్యక్తులను యాడ్ చేస్తారు. వారి భాగస్వామ్య ఒప్పందం హాస్యాస్పదంగా కొనసాగుతుంది.

