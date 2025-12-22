Edit Profile
    ఇవాళ ఓటీటీలోకి తెలుగులో వచ్చిన హారర్ థ్రిల్లర్.. అతుక్కుపోయే శరీరాలు.. ఒళ్లు గగుర్పొడిచే సీన్లు.. భయపడకుండా చూడగలరా?

    ఇవాళ ఓటీటీలోకి ఓ ఒళ్లు గగుర్పొడిచే హారర్ థ్రిల్లర్ వచ్చేసింది. భయపడకుండా ఈ సినిమాను చూడలేరనే కామెంట్లు వినిపిస్తున్నాయి. మరి ఈ సినిమా ఏదీ? ఏ ఓటీటీలో ఉందో ఇక్కడ చూసేయండి. 

    Published on: Dec 22, 2025 12:23 PM IST
    By Chandu Shanigarapu
    ఓటీటీ ఆడియన్స్ కోసం కొత్త వారం సరికొత్తగా మొదలైంది. అదిరిపోయే హారర్ థ్రిల్లర్ ఇవాళ (డిసెంబర్ 22) నుంచి డిజిటల్ స్ట్రీమింగ్ అవుతోంది. డిఫరెంట్ స్టోరీ లైన్ తో, వెన్నులో వణుకు పుట్టించే సీన్లతో వచ్చిన ఈ మూవీ పేరు ‘టుగెదర్’. ఈ రోజు ఓటీటీలోకి వచ్చింది ఈ సినిమా. హారర్ థ్రిల్లర్లు ఇష్టపడే వాళ్లకు ఈ మూవీ మంచి ఫీస్ట్ లాంటిదే.

    ఓటీటీలో హారర్ థ్రిల్లర్ (x)
    ఓటీటీలో హారర్ థ్రిల్లర్ (x)

    టుగెదర్ ఓటీటీ

    హారర్ థ్రిల్లర్లకు ఎప్పుడూ క్రేజ్ ఉంటుంది. ఇక అమెరికన్ హారర్ సూపర్ నేచురల్ థ్రిల్లర్లు అంటే మరింత ఆదరణ ఉంటుంది. ఈ సినిమాలు క్షణక్షణం భయపెడుతూ, ఒళ్లు గగుర్పొడిచేలా సాగుతాయి. ఇప్పుడు అలాంటి మూవీ ‘టుగెదర్’ ఓటీటీ ఆడియన్స్ ను భయపెట్టేందుకు వచ్చేసింది. సోమవారం ఓటీటీలో అడుగుపెట్టింది ఈ సినిమా.

    తెలుగులోనూ

    ఇంగ్లీష్ సినిమా అయిన టుగెదర్ తెలుగులోనూ మన ఆడియన్స్ కోసం అందుబాటులోకి వచ్చింది. ప్రైమ్ వీడియోలో ఈ హారర్ థ్రిల్లర్ డిసెంబర్ 22 నుంచి ఇంగ్లీష్ తో పాటు తెలుగు, తమిళం, హిందీ భాషల్లో స్ట్రీమింగ్ అవుతోంది. తెలుగు ఆడియన్స్ కూడా ఈ హారర్ థ్రిల్లర్ ను ఎంజాయ్ చేయొచ్చు.

    నాలుగు నెలల తర్వాత

    టుగెదర్ సినిమా నాలుగు నెలల తర్వాత ఓటీటీలోకి వస్తుంది. జులై 20న అమెరికాలో రిలీజైన ఈ హారర్ థ్రిల్లర్ పాజిటివ్ టాక్ తెచ్చుకుంది. 2025లో అత్యంత భయంకరమైన హారర్ థ్రిల్లర్లలో ఒకటిగా టుగెదర్ నిలిచింది. ఈ సినిమాలో డేవ్ ఫ్రాంకో, అలీసన్ బ్రీ కీలక పాత్రలు పోషించారు. దీనికి మైకెల్ శాంక్స్ డైరెక్టర్.

    టుగెదర్ స్టోరీ

    టుగెదర్ సినిమా అనేది ఓ డిఫరెంట్ సూపర్ నేచురల్ బాడీ హారర్ థ్రిల్లర్. ఈ సినిమా స్టోరీ లైన్ చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ గా, డిఫరెంట్ గా ఉంటుంది. మిల్లీ, టిమ్ చాలా కాలంగా కలిసి ఉంటారు. కానీ మధ్యలో వాళ్ల రిలేషన్ దెబ్బతింటుంది. దీంతో కొంత కాలం సెపరేట్ గా ఉంటారు. తిరిగి సిటీ వదిలి బయట ఓ పల్లెటూరిలో కలిసి జీవించాలని అనుకుంటారు.

    ఆ ట్విస్ట్

    టిమ్, మిల్లీ రొమాన్స్ మొదలెడతారు. కలిసి ఉంటారు. కానీ ఒక రోజు అడవిలో హైకింగ్ కు వెళ్లినప్పుడు గుహలో పడిపోతారు. అక్కడ ఉన్న ఓ నీటి గుంటలో నీరును టిమ్ తాగుతాడు. అప్పటి నుంచి వింత సంఘటనలు జరుగుతాయి. టిమ్, మిల్లి శరీర భాగాలు అతుక్కుంటాయి. దీంతో దూరంగానే ఉంటారు. కానీ చివరకు ఒకే ప్రాణిగా కలిసి పోవాలని అనుకుంటారు.

