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    Lagaan OTT: థియేటర్లలో మళ్లీ లగాన్ సంచలనం.. కానీ ఏ ఓటీటీలోనూ కనిపించని సినిమా.. ఆమిర్ ఖాన్ ప్లాన్ వెనుక సీక్రెట్ ఇదేనా?

    Lagaan OTT: ఆమిర్ ఖాన్, అశుతోష్ గోవరికర్ కాంబినేషన్ లో వచ్చిన లగాన్ మూవీ ఈ మధ్యే 25 ఏళ్లు పూర్తి చేసుకున్న సందర్భంగా థియేటర్లలో రీరిలీజై మంచి రెస్పాన్స్ సొంతం చేసుకుంది. అయితే ఈ మూవీ ప్రస్తుతం ఇండియాలో మాత్రం ఏ ఓటీటీలోనూ కనిపించడం లేదు.

    Jun 18, 2026, 19:52:51 IST
    By Hari Prasad S, Hyderabad
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    Lagaan OTT: ఇండియన్ సినిమా చరిత్రలోనే కాకుండా.. క్రికెట్, సినిమా లవర్స్ గుండెల్లో ఎప్పటికీ నిలిచిపోయే ఒక అద్భుతమైన దృశ్య కావ్యం 'లగాన్' (Lagaan). మిస్టర్ పర్ఫెక్షనిస్ట్ ఆమిర్ ఖాన్ లీడ్ రోల్‌లో, డైరెక్టర్ అశుతోష్ గోవారికర్ తెరకెక్కించిన ఈ కల్ట్ క్లాసిక్ మూవీ విడుదలై అప్పుడే 25 ఏళ్లు పూర్తి చేసుకుంది.

    Lagaan OTT: థియేటర్లలో మళ్లీ లగాన్ సంచలనం.. కానీ ఏ ఓటీటీలోనూ కనిపించని సినిమా.. ఆమిర్ ఖాన్ ప్లాన్ వెనుక సీక్రెట్ ఇదేనా?
    Lagaan OTT: థియేటర్లలో మళ్లీ లగాన్ సంచలనం.. కానీ ఏ ఓటీటీలోనూ కనిపించని సినిమా.. ఆమిర్ ఖాన్ ప్లాన్ వెనుక సీక్రెట్ ఇదేనా?

    ఈ సిల్వర్ జూబ్లీ మైల్‌స్టోన్‌ను సెలబ్రేట్ చేసుకుంటూ మేకర్స్ ఈ చిత్రాన్ని జూన్ 12న థియేటర్లలో గ్రాండ్‌గా రీ రిలీజ్ చేశారు. కొత్త తరం ప్రేక్షకులతో పాటు పాత తరం ఆడియన్స్ కూడా ఈ 3 గంటల 44 నిమిషాల సినిమాను థియేటర్లలో చూస్తూ ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు. అయితే ఇంతటి ఘనచరిత్ర ఉన్న ఈ సినిమా ప్రస్తుతం ఇండియాలో ఏ ఒక్క ఓటీటీ (OTT) ప్లాట్‌ఫామ్‌లోనూ డిజిటల్ స్ట్రీమింగ్‌కు అందుబాటులో లేకపోవడం ఇప్పుడు ఇండస్ట్రీ వర్గాల్లో తీవ్ర చర్చనీయాంశంగా మారింది.

    రీరిలీజ్‌లో పెరిగిన రోజులు.. బాక్సాఫీస్ కలెక్షన్స్ ఇలా..

    నిజానికి లగాన్ సినిమా మొదట జూన్ 15, 2001 న విడుదలై సంచలన విజయం సాధించింది. ఇప్పుడు 25 ఏళ్ల పండుగను పురస్కరించుకుని ఈ ఏడాది జూన్ 12న థియేటర్లలోకి మళ్లీ వచ్చింది. మొదట ఈ సినిమాను జూన్ 14 వరకు మాత్రమే ప్రదర్శించాలని భావించినప్పటికీ, ఆడియన్స్ నుంచి వస్తున్న క్రేజ్ చూసి థియేట్రికల్ రన్‌ను జూన్ 18 వరకు పొడిగించారు.

    ట్రేడ్ వర్గాల సమాచారం ప్రకారం, కేవలం నాలుగు రోజుల్లోనే 9 ప్రధాన నగరాల నుండి ఈ సినిమా రూ. 4.47 లక్షల వసూళ్లను సాధించి రీ రిలీజ్‌లో కూడా తన పవర్ ఏంటో చూపించింది. ఆస్కార్ వేదికపై బెస్ట్ ఇంటర్నేషనల్ ఫీచర్ ఫిల్మ్ కేటగిరీలో నామినేట్ అయి, తృటిలో 'నో మ్యాన్స్ ల్యాండ్' చేతిలో అవార్డును మిస్ చేసుకున్న ఈ సినిమా క్రేజ్ పాతికేళ్లయినా తగ్గలేదని కలెక్షన్లు నిరూపిస్తున్నాయి.

    నెట్‌ఫ్లిక్స్ నుండి లగాన్ ఎందుకు మాయమైపోయింది?

    గతంలో లగాన్ సినిమా నెట్‌ఫ్లిక్స్ ఇండియా (Netflix India) లో స్ట్రీమింగ్ అయ్యేది. కానీ ఇప్పుడు నెట్‌ఫ్లిక్స్‌తో పాటు గూగుల్ ప్లే, యూట్యూబ్ మూవీస్‌లో కూడా రెంట్‌కు కూడా ఈ సినిమా అందుబాటులో లేదు. డిజిటల్ చార్ట్స్ ప్రకారం ఏప్రిల్ 2021 నుండి 2024 వరకు ఈ సినిమా నెట్‌ఫ్లిక్స్‌లో అందుబాటులో ఉంది.

    కానీ ఆ తర్వాత దీని లైసెన్సింగ్ ఒప్పందం ముగిసిపోవడం, దాన్ని మేకర్స్ మళ్లీ రెనివల్ చేసుకోకపోవడంతో ఈ ప్లాట్‌ఫామ్ నుండి సినిమాను తొలగించారు. సాధారణంగా ఒక సినిమాకు డిజిటల్ రైట్స్ వాలిడిటీ అయిపోయినప్పుడు, ఆ ప్రాంతంలో దానికి ఉన్న డిమాండ్, లైసెన్స్ కాస్ట్ ఆధారంగా ఓటీటీ సంస్థలు దాన్ని ఉంచాలా లేదా అనేది డిసైడ్ చేస్తాయి. లగాన్ విషయంలో కూడా అదే జరిగి ఉంటుంది.

    లగాన్ మూవీ మైల్‌స్టోన్స్

    - ఒరిజినల్ రిలీజ్ డేట్: జూన్ 15, 2001

    - 25 ఏళ్ల రీ రిలీజ్ డేట్: జూన్ 12, 2026

    - మూవీ రన్‌టైమ్: 3 గంటల 44 నిమిషాలు

    - రికార్డు: ఆస్కార్ అవార్డ్స్ నామినేషన్ (బెస్ట్ ఇంటర్నేషనల్ ఫీచర్ ఫిల్మ్)

    ఆమిర్ ఖాన్ ఓటీటీ వ్యూహం.. ఆ 125 కోట్ల ఆఫర్ అందుకే రిజెక్ట్ చేశారా?

    లగాన్ సినిమా ఓటీటీలో లేకపోవడం వెనుక హీరో కమ్ ప్రొడ్యూసర్ ఆమిర్ ఖాన్ బిజినెస్ స్ట్రాటజీ కూడా ఒక కారణం అని విశ్లేషకులు భావిస్తున్నారు. ట్రెడిషనల్ ఓటీటీ మోడల్స్ కంటే పే-పర్-వ్యూ (Pay-per-view) మోడల్ వైపే ఆమిర్ మొగ్గు చూపుతుంటారు. తన లేటెస్ట్ మూవీ 'సితారే జమీన్ పర్' సినిమాకు సంబంధించిన రూ. 125 కోట్ల ఓటీటీ డీల్‌ను కూడా ఆయన రిజెక్ట్ చేసినట్లు గతంలో వార్తలు వచ్చాయి. థియేట్రికల్ రిలీజ్ తర్వాతే ఆ సినిమాను ముందుగా యూట్యూబ్ రెంట్‌కు, ఆ తర్వాత సోనీలివ్ (SonyLIV) లోకి తీసుకొచ్చారు.

    ఇప్పుడు లగాన్ 25 ఏళ్లు పూర్తి చేసుకుని థియేటర్లలో రీ రిలీజ్ అవ్వడంతో ఈ సినిమాపై ప్రేక్షకుల్లో మళ్లీ ఆసక్తి పెరిగింది. మరి ఈ క్రేజ్‌ను వాడుకుని ఆమిర్ ఖాన్ మళ్లీ భారీ రేటుకు ఏవైనా ఓటీటీ సంస్థలకు డిజిటల్ రైట్స్ అమ్ముతారా లేక తనదైన స్టైల్‌లో సరికొత్త ప్లాన్‌తో ఓటీటీలోకి తీసుకొస్తారా అనేది చూడాలి.

    • Hari Prasad S
      ABOUT THE AUTHOR
      Hari Prasad S

      హరి ప్రసాద్ శీలమంతుల ప్రస్తుతం హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో అసిస్టెంట్ న్యూస్ ఎడిటర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. మీడియా రంగంలో 20 ఏళ్లకు పైగా సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన ఆయన, డిజిటల్ మీడియాలో గత 10 ఏళ్లుగా విశేష సేవలందిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా క్రికెట్ విశ్లేషణలు, సినిమా వార్తలను అందించడంలో ఆయనకు ప్రత్యేక గుర్తింపు ఉంది. ఆయన తన అద్భుతమైన పనితీరుకు గాను ప్రస్తుత సంస్థలో ప్రతిష్టాత్మకమైన 'డిజీ జర్నో ఆఫ్ ది క్వార్టర్' (Digi Journo of the Quarter) అవార్డును అందుకున్నారు. ఇది డిజిటల్ జర్నలిజంలో ఆయన చూపిస్తున్న నిబద్ధతకు, వార్తా సేకరణలో ఆయన పాటించే ఖచ్చితత్వానికి నిదర్శనం. హరి ప్రసాద్ తన కెరీర్‌లో ప్రింట్, ఎలక్ట్రానిక్, డిజిటల్ మీడియా వంటి మూడు ప్రధాన విభాగాల్లోనూ పనిచేశారు. హిందుస్థాన్ టైమ్స్‌లో చేరకముందు, ఆయన తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని ప్రముఖ దినపత్రికలు, టీవీ ఛానెళ్లయిన ఈనాడు, ఆంధ్రజ్యోతి, సాక్షి వంటి సంస్థలలో కీలక బాధ్యతలు నిర్వహించారు. నవంబర్ 1, 2021న హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగు టీమ్‌లో చేరిన ఆయన.. ప్రస్తుతం స్పోర్ట్స్ (ముఖ్యంగా క్రికెట్ అనాలసిస్), ఎంటర్‌టైన్మెంట్ సెక్షన్ల బాధ్యతలను చూసుకుంటున్నారు. ఈయన ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ నుంచి బీఎస్సీ (కంప్యూటర్ సైన్స్) పట్టా పొందారు. సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతో పాటు జర్నలిజంపై ఉన్న మక్కువతో జర్నలిజంలో డిప్లొమా పూర్తి చేసి, వృత్తిపరమైన నైపుణ్యాలను మెరుగుపరుచుకున్నారు. క్రీడా రంగంలో వస్తున్న మార్పులను, సినిమా ఇండస్ట్రీ అప్‌డేట్స్‌ను లోతుగా విశ్లేషించి పాఠకులకు అర్థమయ్యే రీతిలో అందించడం హరి ప్రసాద్ శైలి.Read More

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    Home/Entertainment/Lagaan OTT: థియేటర్లలో మళ్లీ లగాన్ సంచలనం.. కానీ ఏ ఓటీటీలోనూ కనిపించని సినిమా.. ఆమిర్ ఖాన్ ప్లాన్ వెనుక సీక్రెట్ ఇదేనా?
    Home/Entertainment/Lagaan OTT: థియేటర్లలో మళ్లీ లగాన్ సంచలనం.. కానీ ఏ ఓటీటీలోనూ కనిపించని సినిమా.. ఆమిర్ ఖాన్ ప్లాన్ వెనుక సీక్రెట్ ఇదేనా?
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