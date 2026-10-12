ముంబై పోలీసుల దెబ్బలు.. ఒంటిపై గాయాలు చూపిస్తూ ఆమిర్ ఖాన్ మేనకోడలు జైన్ సంచలన పోస్ట్!
ఎన్నికల కమిషన్ తీరుకు వ్యతిరేకంగా ముంబైలో జరిగిన నిరసనలో పాల్గొని డీటైన్ బాలీవుడ్ నటులు ఇమ్రాన్ ఖాన్, జైన్ మేరీ, లేఖా వాషింగ్టన్లను పోలీసులు విడుదల చేశారు. అయితే, కస్టడీలో తన శరీరంపై పడిన గాయాల గుర్తులను సోషల్ మీడియాలో షేర్ చేశారు జైన్ మేరీ..
ముంబైలోని ఆగస్టు క్రాంతి మైదాన్ వేదికగా శనివారం జరిగిన రాజకీయ నిరసన ప్రదర్శనలో బాలీవుడ్ ప్రముఖులు చిక్కుకోవడం దేశవ్యాప్తంగా చర్చనీయాంశంగా మారింది. కాక్రోచ్ జనతా పార్టీ (సీజేపీ) చేపట్టిన ఈ ఆందోళనలో పాల్గొన్న ప్రముఖ బాలీవుడ్ నటుడు ఆమిర్ ఖాన్ మేనకోడలు జైన్ మేరీ ఖాన్, నటుడు ఇమ్రాన్ ఖాన్, నటి లేఖా వాషింగ్టన్లను ముంబై పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకుని కొద్ది గంటల పాటు పోలీస్ స్టేషన్లో ఉంచారు. అయితే, పోలీసులు తమపై ప్రయోగించిన బలప్రయోగం వల్ల శరీరంపై పడిన గాయాల గుర్తులను జైన్ మేరీ తాజాగా సామాజిక మాధ్యమాల్లో బహిర్గతం చేశారు.
"భయాన్ని పోగొట్టేలా మమ్మల్ని భయపెట్టకండి": ఇన్స్టాగ్రామ్ రీల్ వైరల్
ఆదివారం నాడు తన ఇన్స్టాగ్రామ్ ఖాతాలో ఒక వీడియో రీల్ను పోస్ట్ చేసిన జైన్ మేరీ ఖాన్.. తన చేతులు, వేళ్లు, కాళ్లపై ఉన్న దెబ్బల గుర్తులను స్పష్టంగా చూపించారు.
"మమ్మల్ని ఎంతగా భయపెట్టాలని చూస్తున్నారంటే.. అసలు భయమనేదే లేకుండా పోయేంతగా!" అని జైన్ ఆ వీడియోలో నేరుగా కెమెరా వైపు చూస్తూ ప్రభుత్వాన్ని హెచ్చరించారు. " ఆమె ఇంటర్నెట్లో ప్రభుత్వం అసలు రంగును ఎండగడుతోంది" అనే క్యాప్షన్తో జైన్ షేర్ చేసిన ఈ పోస్ట్ ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో క్షణాల్లో వైరల్ అయింది.
పోలీస్ వ్యాన్లో 'జానే తూ.. యా జానే నా' రీక్రియేషన్
ఆందోళన మధ్య పోలీసులు తమను పోలీస్ వ్యాన్లో తిప్పుతున్న సమయంలోనూ నటులు చాలా ధైర్యంగా వ్యవహరించారు. జైన్ మేరీ తన ఇన్స్టాగ్రామ్ స్టోరీస్లో పోలీస్ వ్యాన్ లోపల జరిగిన ఆసక్తికర సంభాషణను రికార్డ్ చేశారు.
ఇమ్రాన్ ఖాన్ తొలి చిత్రం ‘జానే తూ... యా జానే నా’లోని జై రాథోడ్ పాత్రను గుర్తుచేస్తూ, "రాథోడ్గా మారడానికి గుర్రం స్వారీ చేయాలి, జైలుకు వెళ్లాలి, ఒకరిని కొట్టాలి.. నువ్వు ఈ పనులన్నీ చేశావా?" అని ఇమ్రాన్ను జైన్ సరదాగా ప్రశ్నించారు. దానికి స్పందిస్తూ.. "నేను గుర్రపు స్వారీ చేశాను కానీ ఎవరినీ కొట్టలేదు. ఇప్పుడు జైలుకు వెళ్లడం కూడా జరగొచ్చేమో (హో సక్తా హై)" అని ఇమ్రాన్ నవ్వుతూ సమాధానమిచ్చారు. అంతేకాకుండా, "నేను ఒక డ్రైవ్కు వెళ్తున్నాను" అంటూ ఇమ్రాన్ వ్యాన్ లోపలి నుంచి దిగిన ఫోటోను సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేశారు.
'పోలీసుల వేధింపులు.. క్యాబ్ డ్రైవర్లకు బెదిరింపులు!'
పోలీసు స్టేషన్ నుంచి విడుదలైన తర్వాత కూడా తమకు కష్టాలు తప్పలేదని నటి లేఖా వాషింగ్టన్ ఆరోపించారు. ఎల్లో గేట్ పోలీస్ స్టేషన్ నుంచి తాము ఇంటికి వెళ్లడానికి క్యాబ్ బుక్ చేసుకునేందుకు ప్రయత్నించగా, తమను తీసుకెళ్లవద్దని ముంబై పోలీసులు క్యాబ్ డ్రైవర్లను బెదిరించారని ఆమె తెలిపారు.
తాము ఏ కారణంతో అరెస్టయ్యామో తెలుసుకునేందుకు అధికారులను ప్రశ్నించగా, ఏ ఒక్కరూ సరిగ్గా సమాధానం చెప్పలేదని, తమను కేవలం సమయం వృథా చేయడానికే పోలీస్ స్టేషన్లో ఉంచారని జైన్ మేరీ మండిపడ్డారు.
నిరసన వెనుక ఉన్న ప్రధాన కారణం ఏంటి?
ఓటర్ల జాబితా ఎస్ఐఆర్లో అక్రమాలు జరిగాయని ఆరోపిస్తూ, చీఫ్ ఎలక్షన్ కమిషనర్ (సీఈసీ) జ్ఞానేష్ కుమార్ తక్షణమే రాజీనామా చేయాలని డిమాండ్ చేస్తూ కాక్రోచ్ జనతా పార్టీ (సీజేపీ) ఈ నిరసనలకు పిలుపునిచ్చింది.
ఈ ఆందోళనలు కేవలం ముంబైకే పరిమితం కాకుండా దేశ రాజధాని దిల్లీలోని జంతర్ మంతర్ వద్ద కూడా తీవ్రరూపం దాల్చాయి. దిల్లీలో దాదాపు 4,000 మందికి పైగా నిరసనకారులను పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకున్నారు. ముంబైలో ఆగస్టు క్రాంతి మైదాన్ వద్ద సభకు ముందస్తు అనుమతి లేదనే కారణంతో పోలీసులు ఈ అరెస్టులకు పాల్పడగా, తాము ఈ-మెయిల్ ద్వారా అనుమతి కోరినా అధికారులు స్పందించలేదని సీజేపీ వర్గాలు వెల్లడించాయి.
- ABOUT THE AUTHORChitturi Eswara Karthikeya Sharath
శరత్ చిట్టూరి హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా ఉన్నారు. 7ఏళ్ల జర్నలిజం ఎక్స్పీరియెన్స్తో ఇక్కడ బిజినెస్, ఆటో, టెక్, పర్సనల్ ఫైనాన్స్, నేషనల్- ఇంటర్నేషనల్, స్పోర్ట్స్ వార్తలు రాస్తున్నారు. 2022 జనవరిలో హిందుస్థాన్ టైమ్ తెలుగులో చేరారు. పలుమార్లు హెచ్టీ ఇన్స్టా అవార్డులు అదుకున్నారు. గతంలో ఈటీవీ భారత్లో కంటెంట్ రైటర్గా పని చేశారు. అక్కడ జాతీయం, అంతర్జాతీయం, బిజినెస్ వార్తలు రాసేవారు. ఏ అంశమైనా సరళంగా, చదివేందుకు సులభంగా ఉండే విధంగా తీర్చిదిద్దేందుకు ఇష్టపడతారు.IGNOU నుంచి జర్నలిజంలో పీజీ డిగ్రీ ఉంది. అంతకుముందు బీటెక్ పూర్తి చేశారు. కథలు చెప్పడం, రాయడంపై ఇష్టంతో ఈ రంగాన్ని ఎంచుకున్నారు. తన ఆర్టికల్స్తో ఇప్పుడు ప్రజలకు చేరువవుతున్నారు.Read More