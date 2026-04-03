Abhishek Bachchan: ఐశ్వర్యతో విడాకుల పుకార్లపై అభిషేక్ బచ్చన్ రియాక్షన్.. నా భార్య కెరీర్ వదులుకోవాల్సిన అవసరం లేదంటూ..
Abhishek Bachchan: తమ వైవాహిక బంధంపై వస్తున్న ఆరోపణలకు అభిషేక్ బచ్చన్ పరోక్షంగా చెక్ పెట్టాడు. లిల్లీ సింగ్తో జరిగిన ఇంటర్వ్యూలో తన భార్య ఐశ్వర్యరాయ్తో ఉన్న అనుబంధం, ఈగో, పెంపకం గురించి ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు చేశాడు.
బాలీవుడ్ స్టార్ కపుల్ అభిషేక్ బచ్చన్, ఐశ్వర్యరాయ్ బచ్చన్ విడాకులు తీసుకోబోతున్నారంటూ గత కొన్నాళ్లుగా సోషల్ మీడియాలో రకరకాల వార్తలు చక్కర్లు కొడుతున్నాయి. 2007లో వివాహం చేసుకున్న ఈ జంట.. ఇన్నేళ్ల ప్రయాణంలో ఎన్నోసార్లు ఇలాంటి పుకార్లను ఎదుర్కొన్నారు. అయితే తాజాగా లిల్లీ సింగ్తో జరిగిన ఒక ఇంటర్వ్యూలో అభిషేక్ బచ్చన్ తన వ్యక్తిగత జీవితం, భార్యతో తనకున్న బంధం గురించి ఎంతో హుందాగా మాట్లాడాడు. ఈ కామెంట్స్ ప్రస్తుతం నెట్టింట వైరల్ అవుతున్నాయి.
భాగస్వామ్యం అంటే సమానత్వం
తమ వివాహ బంధాన్ని ఒక సహజమైన భాగస్వామ్యంగా అభిషేక్ బచ్చన్ అభివర్ణించాడు. ఇంట్లో ఎవరు ఏం చేయాలి అనే విషయంలో తమ మధ్య ఎప్పుడూ కఠినమైన నిబంధనలు లేవని అతడు స్పష్టం చేశాడు. తన తల్లిదండ్రులు అమితాబ్ బచ్చన్, జయా బచ్చన్లను ఉదాహరణగా చూపిస్తూ.. వారు వివాహం చేసుకున్న సమయంలో తన తండ్రి కంటే తల్లి పెద్ద స్టార్ అని గుర్తు చేశాడు.
"నా భార్య ఏదైనా పని మానుకుంటేనే నేను సురక్షితంగా ఫీల్ అవుతాను అనుకునే వ్యక్తిని కాదు. అలాంటి బంధంలో నేను ఉండాలనుకోను. ఐశ్వర్య ఆలోచనలు కూడా ఇలాగే ఉంటాయి" అని అభిషేక్ పేర్కొన్నాడు.
ఈగో, గౌరవం గురించి..
సాధారణంగా దంపతుల మధ్య వచ్చే 'ఈగో' సమస్యల గురించి కూడా అభిషేక్ మాట్లాడాడు. తన దృష్టిలో ఈగో అంటే అభద్రతాభావం కాదని, అది ఆత్మవిశ్వాసంతో కూడిన మనస్తత్వమని వివరించాడు.
ఐశ్వర్యతో తన పరిచయం గురించి చెబుతూ.. తమ కెరీర్ ప్రారంభంలో ఇద్దరం స్నేహితులుగా మొదలై, ఆ తర్వాత ప్రేమలో పడి పెళ్లి చేసుకున్నామని తెలిపాడు. తమ బంధం పరస్పర గౌరవంపై ఆధారపడిందే తప్ప, ఒకరిపై ఒకరు ఆధిపత్యం చలాయించుకోవడానికి కాదని అతడు స్పష్టం చేశాడు.
కూతురు ఆరాధ్య పెంపకంపై..
తమ గారాల పట్టి ఆరాధ్య బచ్చన్ పెంపకం గురించి అభిషేక్ కొన్ని నిజాయితీతో కూడిన వ్యాఖ్యలు చేశాడు. "తండ్రులు అంత మంచి టీచర్స్ కాలేరు" అని అతడు చమత్కరించాడు. మహిళలతో పోలిస్తే పురుషులకు భావోద్వేగాల విషయంలో సున్నితత్వం తక్కువగా ఉంటుందని అతడు అభిప్రాయపడ్డాడు.
అయితే పిల్లలకు నీతులు చెప్పడం కంటే, ప్రవర్తన ద్వారా వారికి ఎగ్జాంపుల్ గా నిలవడమే నిజమైన పెంపకం అని అతడు చెప్పుకొచ్చాడు. "పిల్లలకు ఏది సరైనదో చెప్పడం కంటే, మన ప్రవర్తన ద్వారా అది చూపించాలి. మా ఇంట్లో సంప్రదాయ పద్ధతుల విషయంలో ఎలాంటి పోటీ ఉండదు. విలువలే బిడ్డ భవిష్యత్తును నిర్ణయిస్తాయి" అని అతడు వివరించాడు.
దాదాపు రెండు దశాబ్దాల వైవాహిక జీవితాన్ని పూర్తి చేసుకోబోతున్న ఈ జంట, పుకార్లను నేరుగా ఖండించకపోయినా.. అభిషేక్ చేసిన ఈ వ్యాఖ్యలు వారి మధ్య ఉన్న బలమైన బంధాన్ని చాటిచెబుతున్నాయి. పోలికలు, అంచనాలకు తావులేకుండా ఒకరినొకరు గౌరవించుకోవడమే తమ విజయ రహస్యమని అతడు పరోక్షంగా వెల్లడించాడు.
తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQ)
1. అభిషేక్ బచ్చన్, ఐశ్వర్యరాయ్ వివాహం ఎప్పుడు జరిగింది?
వీరిద్దరూ ఏప్రిల్ 20, 2007న ముంబైలో వివాహం చేసుకున్నారు. వీరికి ఆరాధ్య అనే కుమార్తె ఉంది.
2. విడాకుల పుకార్లపై అభిషేక్ ఏమని స్పందించారు?
తమ బంధం పరస్పర గౌరవం, సమానత్వంపై ఆధారపడిందని, తన భార్య విజయాన్ని చూసి తాను ఎప్పుడూ అభద్రతాభావానికి గురికాబోనని ఆయన పరోక్షంగా పుకార్లకు చెక్ పెట్టారు.
3. పెంపకం విషయంలో అభిషేక్ అభిప్రాయం ఏమిటి?
పిల్లలకు సూచనలు ఇవ్వడం కంటే, తల్లిదండ్రులు తమ ప్రవర్తన ద్వారా వారికి ఆదర్శంగా నిలవాలని ఆయన నమ్ముతారు.
హరి ప్రసాద్ శీలమంతుల ప్రస్తుతం హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో అసిస్టెంట్ న్యూస్ ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. మీడియా రంగంలో 20 ఏళ్లకు పైగా సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన ఆయన, డిజిటల్ మీడియాలో గత 10 ఏళ్లుగా విశేష సేవలందిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా క్రికెట్ విశ్లేషణలు, సినిమా వార్తలను అందించడంలో ఆయనకు ప్రత్యేక గుర్తింపు ఉంది. ఆయన తన అద్భుతమైన పనితీరుకు గాను ప్రస్తుత సంస్థలో ప్రతిష్టాత్మకమైన 'డిజీ జర్నో ఆఫ్ ది క్వార్టర్' (Digi Journo of the Quarter) అవార్డును అందుకున్నారు. ఇది డిజిటల్ జర్నలిజంలో ఆయన చూపిస్తున్న నిబద్ధతకు, వార్తా సేకరణలో ఆయన పాటించే ఖచ్చితత్వానికి నిదర్శనం. హరి ప్రసాద్ తన కెరీర్లో ప్రింట్, ఎలక్ట్రానిక్, డిజిటల్ మీడియా వంటి మూడు ప్రధాన విభాగాల్లోనూ పనిచేశారు. హిందుస్థాన్ టైమ్స్లో చేరకముందు, ఆయన తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని ప్రముఖ దినపత్రికలు, టీవీ ఛానెళ్లయిన ఈనాడు, ఆంధ్రజ్యోతి, సాక్షి వంటి సంస్థలలో కీలక బాధ్యతలు నిర్వహించారు. నవంబర్ 1, 2021న హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగు టీమ్లో చేరిన ఆయన.. ప్రస్తుతం స్పోర్ట్స్ (ముఖ్యంగా క్రికెట్ అనాలసిస్), ఎంటర్టైన్మెంట్ సెక్షన్ల బాధ్యతలను చూసుకుంటున్నారు. ఈయన ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ నుంచి బీఎస్సీ (కంప్యూటర్ సైన్స్) పట్టా పొందారు. సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతో పాటు జర్నలిజంపై ఉన్న మక్కువతో జర్నలిజంలో డిప్లొమా పూర్తి చేసి, వృత్తిపరమైన నైపుణ్యాలను మెరుగుపరుచుకున్నారు. క్రీడా రంగంలో వస్తున్న మార్పులను, సినిమా ఇండస్ట్రీ అప్డేట్స్ను లోతుగా విశ్లేషించి పాఠకులకు అర్థమయ్యే రీతిలో అందించడం హరి ప్రసాద్ శైలి.Read More