Blast Zone Box Office Collection: ఎలాంటి అంచనాలు లేకుండా వచ్చి రూ. 25 కోట్లు కొల్లగొట్టిన 'బ్లాస్ట్'.. ఎలా సాధ్యమైంది?
Blast Zone Box Office Collection: యాక్షన్ కింగ్ అర్జున్ మెయిన్ లీడ్ లో నటించిన లేటెస్ట్ మూవీ 'బ్లాస్ట్' (తెలుగులో 'బ్లాస్ట్ జోన్') బాక్సాఫీస్ దగ్గర సెన్సేషన్ క్రియేట్ చేస్తోంది. ఎలాంటి హంగామా లేకుండా చిన్న సినిమాగా రిలీజైన ఈ మూవీ.. ఫస్ట్ వీకెండ్లోనే రూ. 25 కోట్ల గ్రాస్ కలెక్ట్ చేసింది.
Blast Zone Box Office Collection: సినిమా ఇండస్ట్రీలో పెద్ద స్టార్స్, వందల కోట్ల భారీ బడ్జెట్, పాన్ ఇండియా ప్రమోషన్లు ఉంటేనే థియేటర్లకు జనాలు వస్తారనే రూల్ ని ఒక చిన్న సినిమా బ్రేక్ చేసింది. సీనియర్ నటుడు యాక్షన్ కింగ్ అర్జున్ హీరోగా నటించిన 'బ్లాస్ట్' (Blast Zone Telugu Movie) బాక్సాఫీస్ దగ్గర ఎవరూ ఊహించని రేంజ్లో దూసుకుపోతోంది. అభిరామి, ప్రీతి ముకుందన్ కీ రోల్స్ ప్లే చేసిన ఈ సస్పెన్స్ డ్రామా రోజురోజుకూ తన కలెక్షన్స్ పెంచుకుంటూ ట్రేడ్ వర్గాల్లో హాట్ టాపిక్ గా మారింది.
Blast Zone First Weekend Collections | బ్లాస్ట్ జోన్ హిట్ ఆర్ ప్లాప్?
చాలా లిమిటెడ్ బడ్జెట్తో, ఎలాంటి హంగులు ఆర్భాటాలు లేకుండా తెరకెక్కిన ఈ బ్లాస్ట్ సినిమా ఓపెనింగ్ వీకెండ్లోనే వరల్డ్ వైడ్ గా ఏకంగా రూ. 25 కోట్ల గ్రాస్ కలెక్షన్స్ రాబట్టింది. ఈ రేంజ్ ఓపెనింగ్స్ రావడం ఇటు టాలీవుడ్, అటు కోలీవుడ్లో పెద్ద డిస్కషన్ పాయింట్ అయింది.
అసలు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఈ సినిమాకు కనీస ప్రమోషన్లు కూడా చేయలేదు. టీజర్, ట్రైలర్ ఈవెంట్స్ లాంటివి ఏమీ లేవు. అయినా సరే థియేటర్లలో ఈ సినిమా అద్భుతమైన వసూళ్లను రాబడుతోంది.
కేవలం ఆడియన్స్ నుంచి వచ్చిన పాజిటివ్ మౌత్ టాక్ వల్లే ఇది పాజిబుల్ అయింది. కంటెంట్ లో దమ్ముంటే తెలుగు సినీ ప్రియులు ఎప్పుడూ సినిమాను బ్రహ్మరథం పడతారని 'బ్లాస్ట్ జోన్' మరోసారి గట్టిగా ప్రూవ్ చేసింది.
మలయాళ, తమిళ బాక్సాఫీస్ ట్రెండ్.. మండే టెస్ట్ పాస్!
కేరళలో ఈ సినిమా బాక్సాఫీస్ ట్రెండ్ నెక్స్ట్ లెవెల్ లో సాగుతోంది. మలయాళ ఆడియన్స్ ఈ సస్పెన్స్ డ్రామాకి పూర్తిగా కనెక్ట్ అయ్యారు. అటు తమిళనాడులోనూ అర్జున్ యాక్టింగ్కు, డైరెక్టర్ సుభాష్ రాజ్ మేకింగ్కు థియేటర్లన్నీ హౌస్ఫుల్ బోర్డులతో దర్శనమిస్తున్నాయి.
ఫస్ట్ వీకెండ్ పూర్తయినా ఈ సినిమా జోరు ఏమాత్రం తగ్గలేదు. బాక్సాఫీస్ దగ్గర చాలా క్రూషియల్ అయిన సోమవారం (మండే టెస్ట్) రోజు కూడా 'బ్లాస్ట్ జోన్' స్ట్రాంగ్ బుకింగ్స్తో హోల్డ్ చేసింది. ప్రముఖ ఆన్లైన్ టికెట్ బుకింగ్ ప్లాట్ఫామ్స్ లో గంటకు 5 వేలకు పైగా టికెట్లు సేల్ అవుతుండటం ఈ సినిమా క్రేజ్ ను చూపిస్తోంది.
డెబ్యూ డైరెక్టర్ సుభాష్ రాజ్ ఎంచుకున్న సింపుల్ అండ్ గ్రిప్పింగ్ పాయింటే ఈ సక్సెస్ కి కారణం. భారీ యాక్షన్ సీక్వెన్సులు, వీఎఫ్ఎక్స్ లేకపోయినా.. ఆడియన్స్ ని కూర్చోబెట్టే స్క్రీన్ప్లే ఉంటే చాలని ఆయన నిరూపించారు.
హెచ్టీ విశ్లేషణ
ఈ బాక్సాఫీస్ ట్రెండ్ను విశ్లేషిస్తే.. ప్రస్తుతం ఆడియన్స్ పల్స్ పూర్తిగా మారిపోయిందని అర్థమవుతోంది. కేవలం స్టార్ డమ్ చూసి థియేటర్ కి వచ్చే రోజులు పోయాయి. 'బ్లాస్ట్ జోన్' లాంటి సినిమాలకు ముందు బజ్ లేకపోయినా, రిలీజ్ రోజు మార్నింగ్ షోకి పడే టాక్ సినిమా ఫేట్ ని డిసైడ్ చేస్తోంది.
అర్జున్ లాంటి ఒక సీనియర్ హీరో, తన ఇమేజ్ కి తగ్గట్లుగా ఒక నిజాయితీ గల కథను ఎంచుకోవడం వల్లే ఈ మ్యాజిక్ వర్కవుట్ అయింది. ఇలాంటి కాన్సెప్ట్ ఓరియెంటెడ్ సినిమాలు సక్సెస్ అవ్వడం డిజిటల్ యుగంలో కంటెంట్ కి దక్కిన అసలైన విజయం.
People Also Ask (FAQs)
'బ్లాస్ట్' సినిమా తెలుగు టైటిల్ ఏమిటి? ఇందులో హీరో ఎవరు?
ఈ చిత్రాన్ని తెలుగులో 'బ్లాస్ట్ జోన్' (Blast Zone) పేరుతో డబ్ చేసి రిలీజ్ చేశారు. ఇందులో సీనియర్ నటుడు, యాక్షన్ కింగ్ అర్జున్ మెయిన్ లీడ్ రోల్ ప్లే చేశారు.
ఈ సినిమా ఫస్ట్ వీకెండ్లో ఎంత కలెక్ట్ చేసింది?
తక్కువ బడ్జెట్తో తెరకెక్కిన ఈ సినిమా మొదటి వీకెండ్లోనే వరల్డ్ వైడ్ గా రూ. 25 కోట్ల గ్రాస్ వసూళ్లను సాధించి ట్రేడ్ వర్గాలను సైతం ఆశ్చర్యపరిచింది.
'బ్లాస్ట్' చిత్ర దర్శకుడు ఎవరు? మిగతా కాస్టింగ్ ఏంటి?
ఈ చిత్రంతో సుభాష్ రాజ్ డైరెక్టర్ గా ఇండస్ట్రీకి పరిచయం అయ్యారు. అర్జున్తో పాటు అభిరామి, ప్రీతి ముకుందన్ ఈ సినిమాలో కీలక పాత్రల్లో నటించారు.
సోమవారం రోజున ఈ సినిమా బుకింగ్స్ ఎలా ఉన్నాయి?
వీకెండ్ అయిపోయినప్పటికీ ఈ సినిమా జోరు ఏమాత్రం తగ్గలేదు. మండే రోజు కూడా ఆన్లైన్ టికెట్ బుకింగ్స్లో గంటకు 5 వేలకు పైగా టికెట్లు అమ్ముడవుతూ ఈ సినిమా బాక్సాఫీస్ దగ్గర స్ట్రాంగ్ రన్ను కొనసాగిస్తోంది.
- ABOUT THE AUTHORHari Prasad S
హరి ప్రసాద్ శీలమంతుల ప్రస్తుతం హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో అసిస్టెంట్ న్యూస్ ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. మీడియా రంగంలో 20 ఏళ్లకు పైగా సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన ఆయన, డిజిటల్ మీడియాలో గత 10 ఏళ్లుగా విశేష సేవలందిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా క్రికెట్ విశ్లేషణలు, సినిమా వార్తలను అందించడంలో ఆయనకు ప్రత్యేక గుర్తింపు ఉంది. ఆయన తన అద్భుతమైన పనితీరుకు గాను ప్రస్తుత సంస్థలో ప్రతిష్టాత్మకమైన 'డిజీ జర్నో ఆఫ్ ది క్వార్టర్' (Digi Journo of the Quarter) అవార్డును అందుకున్నారు. ఇది డిజిటల్ జర్నలిజంలో ఆయన చూపిస్తున్న నిబద్ధతకు, వార్తా సేకరణలో ఆయన పాటించే ఖచ్చితత్వానికి నిదర్శనం. హరి ప్రసాద్ తన కెరీర్లో ప్రింట్, ఎలక్ట్రానిక్, డిజిటల్ మీడియా వంటి మూడు ప్రధాన విభాగాల్లోనూ పనిచేశారు. హిందుస్థాన్ టైమ్స్లో చేరకముందు, ఆయన తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని ప్రముఖ దినపత్రికలు, టీవీ ఛానెళ్లయిన ఈనాడు, ఆంధ్రజ్యోతి, సాక్షి వంటి సంస్థలలో కీలక బాధ్యతలు నిర్వహించారు. నవంబర్ 1, 2021న హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగు టీమ్లో చేరిన ఆయన.. ప్రస్తుతం స్పోర్ట్స్ (ముఖ్యంగా క్రికెట్ అనాలసిస్), ఎంటర్టైన్మెంట్ సెక్షన్ల బాధ్యతలను చూసుకుంటున్నారు. ఈయన ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ నుంచి బీఎస్సీ (కంప్యూటర్ సైన్స్) పట్టా పొందారు. సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతో పాటు జర్నలిజంపై ఉన్న మక్కువతో జర్నలిజంలో డిప్లొమా పూర్తి చేసి, వృత్తిపరమైన నైపుణ్యాలను మెరుగుపరుచుకున్నారు. క్రీడా రంగంలో వస్తున్న మార్పులను, సినిమా ఇండస్ట్రీ అప్డేట్స్ను లోతుగా విశ్లేషించి పాఠకులకు అర్థమయ్యే రీతిలో అందించడం హరి ప్రసాద్ శైలి.Read More