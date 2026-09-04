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Arjun Sarja: ఆమె చనిపోయిన తర్వాతే ‘మిస్ యూ’ అసలైన అర్థమేంటో తెలిసింది.. భరించలేకపోతున్నా: సౌందర్యపై అర్జున్ కామెంట్స్

Arjun Sarja: దివంగత నటి సౌందర్య గురించి అర్జున్ సర్జా చేసిన ఎమోషనల్ కామెంట్స్ వైరల్ అవుతున్నాయి. ఆమె చనిపోయిన తర్వాతే తనకు మిస్ యూ అనే పదానికి అసలైన అర్థమేంటో తెలిసిందని అన్నారు. 22 ఏళ్ల కిందట హెలికాప్టర్ ప్రమాదంలో సౌందర్య మరణించిన విషయం తెలిసిందే.

Published on: Sep 4, 2026, 17:34:27 IST
By Hari Prasad S, Hyderabad
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Arjun Sarja: 'మిస్ యూ' అనే మాట వెనుక ఉన్న నిజమైన బాధ ఏంటో దివంగత సౌందర్య మరణం తర్వాతే తనకు అర్థమైందంటూ యాక్షన్ కింగ్ అర్జున్ సర్జా సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు. వెండితెరపై రగ్గడ్ లుక్స్, కండల వీరుడిగా కనిపించే అర్జున్.. తాజాగా ఇచ్చిన ఒక ఇంటర్వ్యూలో సౌందర్య జ్ఞాపకాలను గుర్తు చేసుకుంటూ వేదికపైనే కన్నీళ్లు పెట్టుకున్నారు.

Arjun Sarja: ఆమె చనిపోయిన తర్వాతే ‘మిస్ యూ’ అసలైన అర్థమేంటో తెలిసింది.. భరించలేకపోతున్నా: సౌందర్యపై అర్జున్ కామెంట్స్
Arjun Sarja: ఆమె చనిపోయిన తర్వాతే ‘మిస్ యూ’ అసలైన అర్థమేంటో తెలిసింది.. భరించలేకపోతున్నా: సౌందర్యపై అర్జున్ కామెంట్స్

అర్జున్ కష్టకాలంలో కొండంత అండగా నిలిచిన సౌందర్య

అర్జున్ సర్జా సినీ కెరీర్ ప్రారంభంలో అవకాశాల కోసం తీవ్రంగా కష్టపడుతున్న సమయంలో సౌందర్య ఆయనకు కొండంత అండగా నిలిచారు. కేవలం తోటి నటిగానే కాకుండా, పర్సనల్ లైఫ్‌లోనూ కష్టసుఖాలు పంచుకునే ఆప్తమిత్రురాలిగా ఉండేది. ఆ రోజుల్లో అర్జున్ సర్జా, సౌందర్య, హీరో జగపతి బాబు అత్యంత క్లోజ్ ఫ్రెండ్స్‌గా మెలిగేవారు.

రెండు దశాబ్దాలకు పైగా పవర్ ప్యాక్డ్ యాక్షన్ రోల్స్ చేస్తూ ఇండియన్ సినిమాలో తనకంటూ ప్రత్యేక గుర్తింపు తెచ్చుకున్న అర్జున్.. తన మనసులోని ఈ మృదువైన కోణాన్ని బయటపెట్టడం అభిమానులను కూడా భావోద్వేగానికి గురిచేస్తోంది.

'మిస్ యూ' అనే పదం వెనుక ఉన్న అసలైన వేదన

"మనం సాధారణంగా ప్రతి ఒక్కరికీ ఐ మిస్ యూ అని చాలా ఈజీగా చెప్పేస్తుంటాం. కానీ సౌందర్య మనల్ని శాశ్వతంగా వదిలేసి వెళ్లాక, ఆ పదం వెనుక ఉన్న భయంకరమైన బాధ ఏంటో నాకు తెలిసొచ్చింది" అని అర్జున్ తీవ్రంగా భావోద్వేగానికి గురయ్యారు.

సౌందర్య దూరమయ్యాక తన జీవితంలో ఏర్పడిన ఆ ఖాళీని ఇప్పటికీ పూడ్చలేకపోతున్నానని ఆయన చెప్పారు. ఆ ఘోర ఘటన జరిగిన క్షణమే తనకు ఆ పదం ఎంత బరువైందో అర్థమైందని అర్జున్ కన్నీరు మున్నీరయ్యారు.

'శుభవార్త' నుంచి 'శ్రీ మంజునాథ' వరకు.. బిగ్ హిట్ కాంబినేషన్

సౌత్ ఇండియాలో అర్జున్, సౌందర్య కాంబినేషన్‌కు ఆడియన్స్ నుంచి సాలిడ్ రెస్పాన్స్ లభించేది. వీరిద్దరూ కలిసి నటించిన 'శుభవార్త', 'మావూరి మారాజు', 'శ్రీ మంజునాథ' వంటి సినిమాలు బాక్సాఫీస్ వద్ద గ్రాండ్ సక్సెస్ సాధించాయి.

ముఖ్యంగా డివోషనల్ క్లాసిక్ 'శ్రీ మంజునాథ' సినిమాలో మంజునాథుడిగా అర్జున్, ఆయన భార్యగా సౌందర్య పోటీపడి మరీ నటించారు. వాళ్ల మధ్య కెమిస్ట్రీ, ఎమోషనల్ డ్రామా విషయంలో వీరి జోడీని ప్రేక్షకులు ఇప్పటికీ మర్చిపోలేరు.

ఆకట్టుకునే సంస్కారం, అమాయకత్వంతో కూడిన నవ్వు

ఒక వ్యక్తిలో ఉండాల్సిన అన్ని మంచి గుణాలు సౌందర్యలో ఉండేవి. ప్రతిభ, అందం, సంస్కారం, అన్నింటికీ మించి విపరీతమైన వినయం ఉన్న నటి ఆమె అని అర్జున్ కొనియాడారు. అలాంటి గొప్ప వ్యక్తిత్వాన్ని మళ్లీ ఏ నటిలోనూ చూడలేమని స్పష్టం చేశారు.

2004లో జరిగిన ఘోర హెలికాప్టర్ ప్రమాదంలో సౌందర్య అకస్మాత్తుగా కన్నుమూయడం భారతీయ సినీ పరిశ్రమకే తీరని లోటని ఆయన గుర్తుచేసుకున్నారు. ఏళ్లు గడుస్తున్నా సౌందర్య నవ్వు, ఆమె చూపించిన ఆప్యాయత తన మనసులో ఎప్పటికీ సజీవంగానే ఉంటాయని యాక్షన్ కింగ్ అర్జున్ సర్జా ముగించారు.

  • Hari Prasad S
    ABOUT THE AUTHOR
    Hari Prasad S

    హరి ప్రసాద్ శీలమంతుల ప్రస్తుతం హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో అసిస్టెంట్ న్యూస్ ఎడిటర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. మీడియా రంగంలో 20 ఏళ్లకు పైగా సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన ఆయన, డిజిటల్ మీడియాలో గత 10 ఏళ్లుగా విశేష సేవలందిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా క్రికెట్ విశ్లేషణలు, సినిమా వార్తలను అందించడంలో ఆయనకు ప్రత్యేక గుర్తింపు ఉంది. ఆయన తన అద్భుతమైన పనితీరుకు గాను ప్రస్తుత సంస్థలో ప్రతిష్టాత్మకమైన 'డిజీ జర్నో ఆఫ్ ది క్వార్టర్' (Digi Journo of the Quarter) అవార్డును అందుకున్నారు. ఇది డిజిటల్ జర్నలిజంలో ఆయన చూపిస్తున్న నిబద్ధతకు, వార్తా సేకరణలో ఆయన పాటించే ఖచ్చితత్వానికి నిదర్శనం. హరి ప్రసాద్ తన కెరీర్‌లో ప్రింట్, ఎలక్ట్రానిక్, డిజిటల్ మీడియా వంటి మూడు ప్రధాన విభాగాల్లోనూ పనిచేశారు. హిందుస్థాన్ టైమ్స్‌లో చేరకముందు, ఆయన తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని ప్రముఖ దినపత్రికలు, టీవీ ఛానెళ్లయిన ఈనాడు, ఆంధ్రజ్యోతి, సాక్షి వంటి సంస్థలలో కీలక బాధ్యతలు నిర్వహించారు. నవంబర్ 1, 2021న హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగు టీమ్‌లో చేరిన ఆయన.. ప్రస్తుతం స్పోర్ట్స్ (ముఖ్యంగా క్రికెట్ అనాలసిస్), ఎంటర్‌టైన్మెంట్ సెక్షన్ల బాధ్యతలను చూసుకుంటున్నారు. ఈయన ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ నుంచి బీఎస్సీ (కంప్యూటర్ సైన్స్) పట్టా పొందారు. సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతో పాటు జర్నలిజంపై ఉన్న మక్కువతో జర్నలిజంలో డిప్లొమా పూర్తి చేసి, వృత్తిపరమైన నైపుణ్యాలను మెరుగుపరుచుకున్నారు. క్రీడా రంగంలో వస్తున్న మార్పులను, సినిమా ఇండస్ట్రీ అప్‌డేట్స్‌ను లోతుగా విశ్లేషించి పాఠకులకు అర్థమయ్యే రీతిలో అందించడం హరి ప్రసాద్ శైలి.Read More

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Home/Entertainment/Arjun Sarja: ఆమె చనిపోయిన తర్వాతే ‘మిస్ యూ’ అసలైన అర్థమేంటో తెలిసింది.. భరించలేకపోతున్నా: సౌందర్యపై అర్జున్ కామెంట్స్
Home/Entertainment/Arjun Sarja: ఆమె చనిపోయిన తర్వాతే ‘మిస్ యూ’ అసలైన అర్థమేంటో తెలిసింది.. భరించలేకపోతున్నా: సౌందర్యపై అర్జున్ కామెంట్స్
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