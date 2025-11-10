Edit Profile
    నీ క్షమాపణ అవసరం లేదు.. బాడీ షేమ్ చేయలేదంటావా?: జర్నలిస్టుపై హీరోయిన్ మండిపాటు

    తమిళ నటి గౌరీ కిషన్ జర్నలిస్ట్, యూట్యూబర్ పై మరోసారి మండిపడింది. అతడు చెప్పిన క్షమాపణను అంగీకరించబోనని స్పష్టం చేసింది. తాను బాడీ షేమ్ చేయలేదన్న కామెంట్స్ ను ఆమె తప్పుబట్టింది.

    Published on: Nov 10, 2025 3:16 PM IST
    By Hari Prasad S, Hyderabad
    తమిళ నటి గౌరీ కిషన్ ఇటీవల యూట్యూబర్ కార్తీక్ పై తీవ్ర స్థాయిలో మండిపడింది. 'అదర్స్' సినిమా ప్రెస్ మీట్‌లో తన బరువు గురించి ఆ సినిమా సహ-నటుడు ఆదిత్య మాధవన్, దర్శకుడు అబిన్ హరిహరన్ లను ప్రశ్నించినందుకు ఆమె విమర్శలు గుప్పించింది. ఇప్పుడు ఈ ఘటనను కేవలం "అర్థం చేసుకోకపోవడం"గా కొట్టిపారేయడాన్ని ఖండిస్తూ.. ఆ యూట్యూబర్ క్షమాపణను అంగీకరించడానికి గౌరీ నిరాకరించింది.

    'జవాబుదారీతనం లేని క్షమాపణ, క్షమాపణే కాదు'

    యూట్యూబర్ కార్తీక్ క్షమాపణ వీడియో విడుదల చేసిన తర్వాత గౌరీ కిషన్ సోమవారం (నవంబర్ 10) తన సోషల్ మీడియా హ్యాండిల్స్ ద్వారా మరోసారి ఆ జర్నలిస్టును టార్గెట్ చేసింది. అతని క్షమాపణ వీడియోలో జవాబుదారీతనం లేదని, అది కేవలం నిజాయితీ లేని ప్రవర్తనగా అనిపించిందని ఆమె విమర్శించింది.

    “జవాబుదారీతనం లేని క్షమాపణ, అసలు క్షమాపణే కాదు” అని గౌరీ సోషల్ మీడియాలో రాసింది. జర్నలిస్ట్ క్షమాపణ చెప్పి, తన వాదనను పంచుకున్న వీడియోను ఆమె రీపోస్ట్ చేస్తూ ఈ వ్యాఖ్యలు చేసింది. గౌరీ మరింత ఘాటుగా మాట్లాడుతూ.. “ముఖ్యంగా 'ఆమె ప్రశ్నని అర్థం చేసుకోలేదు.. అది కేవలం సరదాగా అడిగిన ప్రశ్న' అని చెప్పి.. ఆ విషయాన్ని తేలికగా తీసిపారేసినప్పుడు.. లేదంటే అంతకంటే దారుణంగా.. 'నేను ఎవరినీ బాడీ షేమింగ్ చేయలేదు' అని వాదించినప్పుడు ఆ క్షమాపణకు విలువ ఉండదు.

    నేను స్పష్టంగా చెబుతున్నాను. ఇలా నటనతో కూడిన పశ్చాత్తాపాన్ని లేదా పొగరు మాటలను అంగీకరించను. ఇంకాస్త బాగా చేయండి ఆర్ఎస్ కార్తీక్” అని ఆమె అనడం విశేషం. ఈ స్క్రీన్‌షాట్‌ను ఆమె తన ఇన్‌స్టాగ్రామ్ స్టోరీస్‌లో కూడా పంచుకుంది. గత శనివారం (నవంబర్ 8) ఆ యూట్యూబర్ తన ప్రశ్నను తప్పుగా అర్థం చేసుకున్నారని, గౌరీని బాధపెట్టే ఉద్దేశం తనకు లేదని పేర్కొంటూ క్షమాపణ చెప్పారు.

    వివాదం ఎలా మొదలైందంటే?

    తమిళ చిత్రం 'అదర్స్' ప్రెస్ కాన్ఫరెన్స్ సందర్భంగా ఈ వివాదం మొదలైంది. ఒక జర్నలిస్ట్.. దర్శకుడు అబిన్ హరిహరన్, నటుడు ఆదిత్య మాధవన్ లను ఉద్దేశించి గౌరీ కిషన్ బరువు గురించి ప్రశ్న వేశారు. దీంతో గౌరీ తీవ్రంగా స్పందించింది.

    ఆ ప్రెస్ మీట్‌లో గౌరీ ఆ ప్రశ్న అడిగిన యూట్యూబర్‌ను చూస్తూ.. “నా బరువు గురించి మీకు ఎందుకు? సినిమాతో దానికి సంబంధం ఏంటి? నా బరువు నా ఇష్టం. అది నా ప్రతిభకు సంబంధించినది కాదు. నేను నా సినిమాల ద్వారా మాత్రమే నేనేంటో చూపగలను. నేను కష్టపడుతున్నాను. నేను కెరీర్-ఓరియెంటెడ్ పాత్రలనే ఎంచుకున్నాను” అని స్పష్టంగా చెప్పింది.

    ఆ జర్నలిస్టుకు నటి క్లాస్ పీకిన ఈ వీడియో సోషల్ మీడియాలో విపరీతంగా సర్క్యులేట్ అయింది. ఆమెకు మద్దతుగా చాలా మంది ముందుకొచ్చి, ఆ యూట్యూబర్ వేసిన ప్రశ్నను ‘సెక్సిస్ట్’గా పేర్కొంటూ విమర్శించారు.

