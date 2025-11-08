Edit Profile
    రిపోర్టర్ అభ్యంతరకర ప్రశ్న.. ఘాటుగా సమాధానం ఇచ్చిన 96 ఫేమ్ హీరోయిన్ గౌరీ కిషన్.. ఇది జర్నలిజం కాదంటూ!

    96 సినిమాతో గుర్తింపు తెచ్చుకున్న హీరోయిన్ గౌరీ కిషన్‌కు తాజాగా అభ్యంతరకర ప్రశ్న ఎదురైంది. ఈ హీరోయిన్ నటించిన లేటెస్ట్ మూవీ అదర్స్ ప్రెస్ ఈవెంట్‌లో రిపోర్టర్ అడిగిన ప్రశ్నకు ఘాటుగా సమాధానం ఇచ్చింది గౌరీ కిషన్. దీనికి సంబంధించిన వీడియో సోషల్ మీడియాలో తెగ వైరల్ అవుతోంది.

    Published on: Nov 08, 2025 11:04 AM IST
    By Chetupelli Sanjiv Kumar, Hyderabad
    96, జాను సినిమాల్లో బాలనటిగా నటించి మంచి గుర్తింపు తెచ్చుకుంది గౌరీ కిషన్. తెలుగులో శ్రీదేవి శోభన్ బాబు, హాట్‌స్పాట్ పలు సినిమాల్లో హీరోయిన్‌గా చేసింది. అయితే, తాజాగా గౌరీ కిషన్‌కు ఓ రిపోర్టర్ నుంచి అభ్యంతరకర ప్రశ్న ఎదురైంది.

    రిపోర్టర్ అభ్యంతరకర ప్రశ్న.. ఘాటుగా సమాధానం ఇచ్చిన 96 ఫేమ్ హీరోయిన్ గౌరీ కిషన్.. ఇది జర్నలిజం కాదంటూ!
    రిపోర్టర్ అభ్యంతరకర ప్రశ్న.. ఘాటుగా సమాధానం ఇచ్చిన 96 ఫేమ్ హీరోయిన్ గౌరీ కిషన్.. ఇది జర్నలిజం కాదంటూ!

    అదర్స్ ప్రమోషన్స్‌లో

    గౌరీ కిషన్ నటించిన లేటెస్ట్ తమిళ సినిమా అదర్స్. రీసెంట్‌గా చెన్నైలో సినిమా ప్రమోషన్స్‌లో భాగగా అదర్స్ ప్రెస్ ఈవెంట్ నిర్వహించారు. ఈ ప్రెస్ మీట్‌లో రిపోర్టర్ అడిగిన ప్రశ్నకు ఘాటుగా రిప్లై ఇచ్చింది బ్యూటిఫుల్ గౌరీ కిషన్.

    అయితే, అదర్స్ సినిమాలోని ఓ పాటలో గౌరీ కిషన్‌ను హీరో ఆదిత్య మాధవన్ ఎత్తుకుని తిప్పుతాడు. ఈ విషయాన్ని ప్రస్తావిస్తూ ఆదిత్య మాధవన్‌ను "హీరోయిన్‌ను ఎత్తుకుని తిప్పినప్పుడు ఆమె బరువు ఎంత ఉంది? భారీగా అనిపించిందా?" అని అడిగారు.

    మరుసటి రోజు అదే ప్రశ్న

    దానికి ఆదిత్య "నేను జిమ్ చేస్తాను కాబట్టి బరువుగా అనిపించలేదు" అని చెబుతాడు. ఈ సంఘటన తర్వాత మరుసటి రోజు జరిగిన మరో ప్రెస్ మీట్ ఈవెంట్‌లో అదే రిపోర్టర్ గౌరీ కిషన్ బరువు గురించి మళ్లీ అడిగాడు. దానికి తెగ కోపం తెచ్చుకున్న గౌరీ కిషన్ ఆ రిపోర్టర్‌పై విరుచుకుపడింది.

    "నా బరువు తెలుసుకుని నువ్వు ఏం చేయబోతున్నావ్. ఇది బాడీ షేమింగ్. ఒక స్త్రీని ఆబ్జెక్టిఫై చేస్తున్నావ్. నా రోల్ గురించి లేదా నటన గురించి ఒక్క ప్రశ్న కూడా రాలేదు. అందరూ నా బరువే అడుగుతున్నారు. మగ నటులను ఇలా అడిగే ధైర్యం మీకుందా. ఇది జర్నలిజం కాదు. మీ వృత్తికే అవమానం" అంటూ ఇచ్చిపడేసింది గౌరీ కిషన్.

    సాధారణంగా చూడకండి

    అయితే, ఆ సమయంలో రిపోర్టర్ అడిగిన ప్రశ్నను మిగతా వారు సరదాగా అడిగినట్లు కొట్టిపారేయడానికి ప్రయత్నించారు. కానీ, గౌరీ కిషన్ మాత్రం ఈ విషయాన్ని తీవ్రంగా ఖండించింది. "నాకు అది సరదాగా అనిపించలేదు. బాడీ షేమింగ్‌ను నార్మలైజ్ చేసి చూడడం ఆపండి. ఆ ప్రశ్న నా గురించి కాబట్టి నా అభిప్రాయాన్నిచెప్పే హక్కు నాకు ఉంది" అని గట్టిగానే బదులిచ్చింది గౌరీ కిషన్.

    దీనికి సంబంధించిన వీడియో సోషల్ మీడియాలో తెగ వైరల్ అవుతోంది. ఇది చూసిన నెటిజన్స్ హీరోయిన్ గౌరీ కిషన్‌పై ప్రశంసల వర్షం కురిపిస్తున్నారు. "రిపోర్టర్లకు ఎప్పుడు ఏది అడగాలో తెలియకుండా పోతుంది" అంటూ కామెంట్స్ చేస్తున్నారు.

    చిన్మయి సపోర్ట్

    ఇకపోతే ఈ వీడియోపై ది గర్ల్‌ఫ్రెండ్ డైరెక్టర్ రాహుల్ రవీంద్రన్ భార్య, సింగర్ చిన్నయి శ్రీపాద ట్వీట్ చేసింది. "బాడీ షేమింగ్ కామెంట్స్‌పై గౌరీ అద్భుతంగా బదులిచ్చింది. అవమానకరమైన, అనవసరమైన ప్రశ్నను ఖండించినప్పుడు అరుపులు, ఎదురుదెబ్బలు తప్పవు" అని రాసుకొచ్చింది చిన్మయి శ్రీపాద.

    చిన్మయి ఇంకా కొనసాగిస్తూ.. "ఇంత చిన్న వయసులో కూడా ఆమె ధైర్యంగా నిలబడటం గర్వకారణం. ఏ పురుష నటుడుని కూడా అతని బరువు గురించి అడగరు" అని పేర్కొంది. కాగా, తమిళ, తెలుగు, మలయాళ చిత్రాలతో బిజీగా ఉన్న గౌరీ కిషన్‌కు 26 సంవత్సరాలు.

