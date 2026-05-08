Vijay TVK: కాంగ్రెస్ను వెంట తీసుకెళ్లాడు.. విజయ్కి గవర్నర్ అందుకే అవకాశం ఇవ్వలేదు: అసలు సీక్రెట్ చెప్పిన సీరియల్ నటి
Vijay TVK: విజయ్కి తమిళనాడులో ప్రభుత్వ ఏర్పాటు కోసం అక్కడి గవర్నర్ అవకాశం ఇవ్వకపోవడం వెనుక అసలు సీక్రెట్ చెప్పేసింది సినిమా, టీవీ సీరియల్ నటి కస్తూరి శంకర్. కాంగ్రెస్ ఎమ్మెల్యేలను వెంట తీసుకెళ్లినందుకే ఈ పరిస్థితి కలిగిందని ఆమె అనడం గమనార్హం.
Vijay TVK: దళపతి విజయ్ రాజకీయ అరంగేట్రం తమిళనాడులో ప్రకంపనలు సృష్టిస్తోంది. ఇటీవల జరిగిన అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో విజయ్ నేతృత్వంలోని 'తమిళగ వెట్రి కళగం' (TVK) అనూహ్య విజయాలను నమోదు చేసినప్పటికీ, అధికారాన్ని చేపట్టే క్రమంలో ఊహించని అడ్డంకులు ఎదురవుతున్నాయి. 107 సీట్లు గెలుచుకున్న టీవీకేను ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేసేందుకు అనుమతించలేమని గవర్నర్ రాజేంద్ర విశ్వనాథ్ అర్లేకర్ స్పష్టం చేయడంతో రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఉత్కంఠ నెలకొంది.
మెజారిటీ గండం: విజయ్ను అడ్డుకుంటున్న రాజ్యాంగ చిక్కులు
ఎన్నికల ఫలితాల తర్వాత విజయ్ ముఖ్యమంత్రిగా ప్రమాణ స్వీకారం చేస్తారని ఆయన అభిమానులు, పార్టీ శ్రేణులు భారీ ఆశలు పెట్టుకున్నారు. అయితే లోక్భవన్లో గవర్నర్తో జరిగిన భేటీ తర్వాత సీన్ రివర్స్ అయింది. శాసనసభలో ప్రభుత్వం ఏర్పాటుకు అవసరమైన స్పష్టమైన మెజారిటీ (మ్యాజిక్ ఫిగర్) టీవీకేకు లేదని గవర్నర్ తేల్చి చెప్పారు.
దీనిపై రాష్ట్రవ్యాప్తంగా నిరసనలు వెల్లువెత్తుతున్నాయి. కమల్ హాసన్, ఖుష్బూ సుందర్, విశాల్ వంటి సినీ ప్రముఖులు విజయ్కు మద్దతుగా నిలుస్తూ, ఆయనకు సభలో బలాన్ని నిరూపించుకునే అవకాశం ఇవ్వాలని డిమాండ్ చేస్తున్నారు.
నటి, బీజేపీ లీడర్ కస్తూరి శంకర్ విశ్లేషణ
బీజేపీ నాయకురాలు, నటి కస్తూరి శంకర్ ఈ పరిణామాలపై స్పందిస్తూ ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు చేశారు. విజయ్ ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేయడంలో విఫలం కావడానికి గల కారణాలను ఆమె వివరించారు.
"విజయ్ తన పార్టీని అతిపెద్ద సింగిల్ పార్టీగా (107 సీట్లు) గవర్నర్ ముందు ప్రదర్శించలేదు. ఆయన కాంగ్రెస్తో కలిసి కూటమిగా వెళ్లారు. కాంగ్రెస్కు చెందిన ఐదుగురు ఎమ్మెల్యేల మద్దతును కలుపుకుని వెళ్లడం వల్లే ఈ చిక్కు వచ్చిందని నేను భావిస్తున్నాను" అని కస్తూరి పేర్కొన్నారు.
ఒక పార్టీ కూటమిగా వెళ్ళినప్పుడు, గవర్నర్ ముందు ఖచ్చితమైన మెజారిటీ సంఖ్యను చూపించాల్సి ఉంటుంది. కేవలం అతిపెద్ద పార్టీగా వెళ్తే పరిస్థితి వేరుగా ఉండేదని, ఇప్పుడు రాజ్యాంగపరమైన నిబంధనల ప్రకారం గవర్నర్ తన నిర్ణయాన్ని వెలువరించారని ఆమె విశ్లేషించారు.
"తమిళనాడులో మళ్లీ ఎన్నికలు రావడం ఎవరికీ ఇష్టం లేదు. విజయ్ ఇతర పార్టీలపై ఆధారపడకుండా, తన సొంత బలంపై అసెంబ్లీలో ఫ్లోర్ టెస్ట్కు వెళ్తే విజయం సాధిస్తారని నేను నమ్ముతున్నాను" అని కస్తూరి శంకర్ వ్యాఖ్యానించారు.
భవిష్యత్తు కార్యాచరణ ఏంటి?
ప్రస్తుతానికి తమిళనాడు రాజకీయాలు ఒక సంక్షోభ దిశగా వెళ్తున్నాయి. అటు డీఎంకే, ఏఐఏడీఎంకే వంటి ప్రధాన పార్టీలు కూడా తదుపరి పరిణామాలను నిశితంగా గమనిస్తున్నాయి. గవర్నర్ సూచన మేరకు విజయ్ తన మద్దతును ఎలా కూడగట్టుకుంటారు? కూటమి రాజకీయాలను పక్కన పెట్టి ఒంటరిగా పోరాడతారా? లేదా ఇతర చిన్న పార్టీల మద్దతుతో మేజిక్ ఫిగర్ను అందుకుంటారా? అనేది ఇప్పుడు మిలియన్ డాలర్ల ప్రశ్న.
తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQs)
1. తమిళనాడు అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో విజయ్ పార్టీ (TVK) ఎన్ని సీట్లు గెలుచుకుంది?
విజయ్ నేతృత్వంలోని తమిళగ వెట్రి కళగం (TVK) ఈ ఎన్నికల్లో 107 స్థానాలను గెలుచుకుని అతిపెద్ద పార్టీలలో ఒకటిగా అవతరించింది.
2. విజయ్ను ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేయనివ్వకుండా గవర్నర్ ఎందుకు అడ్డుకున్నారు?
ప్రభుత్వ ఏర్పాటుకు అవసరమైన స్పష్టమైన మెజారిటీ మద్దతును (118 సీట్లు) విజయ్ నిరూపించలేకపోయారని గవర్నర్ పేర్కొన్నారు. టీవీకే ఒంటరిగా కాకుండా కాంగ్రెస్తో కలిసి కూటమిగా వెళ్లడం వల్ల మెజారిటీ నిరూపణ తప్పనిసరి అయింది.
3. విజయ్కు మద్దతు తెలుపుతున్న సినీ ప్రముఖులు ఎవరు?
కమల్ హాసన్, ఖుష్బూ సుందర్, విశాల్ వంటి ప్రముఖ నటులు విజయ్కు మద్దతుగా నిలిచారు. అసెంబ్లీలో బలాన్ని నిరూపించుకునేందుకు ఆయనకు అవకాశం ఇవ్వాలని వారు డిమాండ్ చేస్తున్నారు.
4. తమిళనాడు ప్రస్తుత గవర్నర్ ఎవరు?
తమిళనాడు ప్రస్తుత గవర్నర్గా రాజేంద్ర విశ్వనాథ్ అర్లేకర్ బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు.
హరి ప్రసాద్ శీలమంతుల ప్రస్తుతం హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో అసిస్టెంట్ న్యూస్ ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు.