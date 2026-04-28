Payal Rajput: వెక్కి వెక్కి ఏడ్చిన పాయల్ రాజ్పుత్.. ఈవెంట్ మధ్యలో నుంచే వెళ్లిపోయిన హీరోయిన్.. ఏం జరిగిందంటే?
Payal Rajput: పాయల్ రాజ్పుత్ వెక్కి వెక్కి ఏడ్చింది. దు:ఖం ఆపుకోలేక తన నెక్ట్స్ సినిమా ట్రైలర్ లాంచ్ ఈవెంట్ మధ్యలో నుంచే వెళ్లిపోయింది. ప్రస్తుతం ఈ వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది.
Payal Rajput: ఆర్ఎక్స్ 100 మూవీతో తెలుగు ప్రేక్షకులకు దగ్గరైన పంజాబీ బ్యూటీ పాయల్ రాజ్పుత్ తాజాగా జరిగిన ఓ ఈవెంట్లో ఎమోషనల్ అయింది. వెక్కి వెక్కి ఏడ్చింది. క్యాన్సర్ తో కన్నుమూసిన తన తండ్రిని తలచుకొని ఆమె ఏడ్చిన తీరు అక్కడున్న వారిని కలిచివేసింది.
పాయల్ కంటతడి
పాయల్ రాజ్పుత్ ప్రధాన పాత్రలో నటించిన 'ఫస్ట్ టైమ్' (First Time 01.01.01) సినిమా ట్రైలర్ విడుదల కార్యక్రమం మంగళవారం (ఏప్రిల్ 28) హైదరాబాద్లో ఘనంగా జరిగింది. ఈ వేడుకలో సినిమా గురించి మాట్లాడుతున్న సమయంలో ఒక విలేకరి అడిగిన ప్రశ్న పాయల్ను తీవ్రంగా కలచివేసింది. గత కొంతకాలంగా తను ఎదుర్కొంటున్న మానసిక సంఘర్షణను, తన కుటుంబం పడిన కష్టాన్ని తలుచుకుని ఆమె వేదికపైనే కన్నీరు పెట్టుకున్నారు.
నాన్నకు క్యాన్సర్.. ఆ కష్టం ఎవరికీ రాకూడదు
తమ కుటుంబం ఎదుర్కొన్న గడ్డు పరిస్థితుల గురించి పాయల్ మాట్లాడుతూ.. "మా నాన్న క్యాన్సర్ బారిన పడ్డారు. అది మా కుటుంబానికి అత్యంత కష్ట కాలం. ఒకవైపు ఆయన అనారోగ్యం, మరోవైపు మానసిక వేదన నన్ను చుట్టుముట్టాయి. ఆ ఒత్తిడిని భరించలేకే నేను జైపూర్లో 'విపాసన' (Vipassana) ట్రీట్మెంట్ కోసం వెళ్ళాను. అక్కడి ధ్యానం, చికిత్స నాకు కొంచెం ఊరటనిచ్చాయి" అని వివరిస్తూ పాయల్ గొంతు మూగబోయింది. తన తండ్రి పడుతున్న బాధను చూసి తట్టుకోలేకపోయానని చెబుతూ ఆమె వెక్కి వెక్కి ఏడవడం చూసి అక్కడున్న వారంతా ఒక్కసారిగా షాక్కు గురయ్యారు.
తన బెస్ట్ క్రిటిక్ నాన్నే అని, తాను నటించిన ఆర్ఎక్స్ 100 మూవీ చూసి ఆయన ఎంతో మెచ్చుకున్నారని ఆమె చెప్పారు. అలాంటి వ్యక్తి చనిపోయి ఏడాది కావస్తోందని గుర్తు చేసుకుంటూ పాయల్ కంటతడి పెట్టారు.
స్టేజీపై ఉండలేక వెళ్లిపోయిన పాయల్..
పాయల్ ఉద్వేగానికి లోనవడంతో పక్కనే ఉన్న మూవీ టీమ్, హీరో ఆమెను ఓదార్చే ప్రయత్నం చేశారు. కానీ తన తండ్రి జ్ఞాపకాలు, ఆ బాధాకరమైన రోజులను తలచుకుని ఆమె నియంత్రణ కోల్పోయారు. తన మనసు కలత చెందడంతో ఇక ఏమాత్రం అక్కడ ఉండలేనని చెబుతూ.. కన్నీళ్లు తుడుచుకుంటూనే వేదికపై నుండి మధ్యలోనే వెళ్ళిపోయారు.
మద్దతుగా నిలుస్తున్న నెటిజన్లు..
పాయల్ ఎమోషనల్ అయిన వీడియో ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది. సెలబ్రిటీల జీవితాల్లో కేవలం వెలుగులే కాకుండా, ఇలాంటి చీకటి కోణాలు కూడా ఉంటాయని, వారి బాధను కూడా గౌరవించాలని పలువురు విశ్లేషకులు అభిప్రాయపడుతున్నారు. వృత్తిపరంగా ఎన్ని సవాళ్లు ఎదురైనా తట్టుకుని నిలబడే పాయల్, తండ్రి విషయంలో ఇంత సున్నితంగా మారడం చూస్తుంటే ఆమెకు తన తండ్రి అంటే ఎంత ప్రేమో అర్థమవుతోంది.
తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQ)
1. పాయల్ రాజ్పుత్ తండ్రికి ఏమైంది?
పాయల్ రాజ్పుత్ తండ్రి క్యాన్సర్ బారిన పడ్డారు. ఆ సమయంలో తను, తన కుటుంబం మానసిక వేదనను అనుభవించామని ఆమె వెల్లడించారు.
2. పాయల్ జైపూర్కు ఎందుకు వెళ్ళారు?
తండ్రి అనారోగ్యం కారణంగా ఎదురైన మానసిక ఒత్తిడి నుండి ఉపశమనం పొందేందుకు జైపూర్లోని విపాసన ధ్యాన కేంద్రానికి వెళ్లి చికిత్స తీసుకున్నట్లు ఆమె తెలిపారు.
3. 'ఫస్ట్ టైమ్' సినిమా ట్రైలర్ ఈవెంట్లో ఏం జరిగింది?
విలేకరి అడిగిన ఒక ప్రశ్నకు సమాధానమిస్తూ తన వ్యక్తిగత బాధను పంచుకున్న పాయల్, ఉద్వేగాన్ని ఆపుకోలేక స్టేజీపైనే ఏడ్చారు. ఆ తర్వాత వేదిక నుండి వెళ్లిపోయారు.
