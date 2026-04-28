Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    Payal Rajput: వెక్కి వెక్కి ఏడ్చిన పాయల్ రాజ్‌పుత్.. ఈవెంట్ మధ్యలో నుంచే వెళ్లిపోయిన హీరోయిన్.. ఏం జరిగిందంటే?

    Payal Rajput: పాయల్ రాజ్‌పుత్ వెక్కి వెక్కి ఏడ్చింది. దు:ఖం ఆపుకోలేక తన నెక్ట్స్ సినిమా ట్రైలర్ లాంచ్ ఈవెంట్ మధ్యలో నుంచే వెళ్లిపోయింది. ప్రస్తుతం ఈ వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది.

    Apr 28, 2026, 22:11:44 IST
    By Hari Prasad S, Hyderabad
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    Payal Rajput: ఆర్ఎక్స్ 100 మూవీతో తెలుగు ప్రేక్షకులకు దగ్గరైన పంజాబీ బ్యూటీ పాయల్ రాజ్‌పుత్ తాజాగా జరిగిన ఓ ఈవెంట్లో ఎమోషనల్ అయింది. వెక్కి వెక్కి ఏడ్చింది. క్యాన్సర్ తో కన్నుమూసిన తన తండ్రిని తలచుకొని ఆమె ఏడ్చిన తీరు అక్కడున్న వారిని కలిచివేసింది.

    Payal Rajput: వెక్కి వెక్కి ఏడ్చిన పాయల్ రాజ్‌పుత్.. ఈవెంట్ మధ్యలో నుంచే వెళ్లిపోయిన హీరోయిన్.. ఏం జరిగిందంటే?
    Payal Rajput: వెక్కి వెక్కి ఏడ్చిన పాయల్ రాజ్‌పుత్.. ఈవెంట్ మధ్యలో నుంచే వెళ్లిపోయిన హీరోయిన్.. ఏం జరిగిందంటే?

    పాయల్ కంటతడి

    పాయల్ రాజ్‌పుత్ ప్రధాన పాత్రలో నటించిన 'ఫస్ట్ టైమ్' (First Time 01.01.01) సినిమా ట్రైలర్ విడుదల కార్యక్రమం మంగళవారం (ఏప్రిల్ 28) హైదరాబాద్‌లో ఘనంగా జరిగింది. ఈ వేడుకలో సినిమా గురించి మాట్లాడుతున్న సమయంలో ఒక విలేకరి అడిగిన ప్రశ్న పాయల్‌ను తీవ్రంగా కలచివేసింది. గత కొంతకాలంగా తను ఎదుర్కొంటున్న మానసిక సంఘర్షణను, తన కుటుంబం పడిన కష్టాన్ని తలుచుకుని ఆమె వేదికపైనే కన్నీరు పెట్టుకున్నారు.

    నాన్నకు క్యాన్సర్.. ఆ కష్టం ఎవరికీ రాకూడదు

    తమ కుటుంబం ఎదుర్కొన్న గడ్డు పరిస్థితుల గురించి పాయల్ మాట్లాడుతూ.. "మా నాన్న క్యాన్సర్ బారిన పడ్డారు. అది మా కుటుంబానికి అత్యంత కష్ట కాలం. ఒకవైపు ఆయన అనారోగ్యం, మరోవైపు మానసిక వేదన నన్ను చుట్టుముట్టాయి. ఆ ఒత్తిడిని భరించలేకే నేను జైపూర్‌లో 'విపాసన' (Vipassana) ట్రీట్‌మెంట్ కోసం వెళ్ళాను. అక్కడి ధ్యానం, చికిత్స నాకు కొంచెం ఊరటనిచ్చాయి" అని వివరిస్తూ పాయల్ గొంతు మూగబోయింది. తన తండ్రి పడుతున్న బాధను చూసి తట్టుకోలేకపోయానని చెబుతూ ఆమె వెక్కి వెక్కి ఏడవడం చూసి అక్కడున్న వారంతా ఒక్కసారిగా షాక్‌కు గురయ్యారు.

    తన బెస్ట్ క్రిటిక్ నాన్నే అని, తాను నటించిన ఆర్ఎక్స్ 100 మూవీ చూసి ఆయన ఎంతో మెచ్చుకున్నారని ఆమె చెప్పారు. అలాంటి వ్యక్తి చనిపోయి ఏడాది కావస్తోందని గుర్తు చేసుకుంటూ పాయల్ కంటతడి పెట్టారు.

    స్టేజీపై ఉండలేక వెళ్లిపోయిన పాయల్..

    పాయల్ ఉద్వేగానికి లోనవడంతో పక్కనే ఉన్న మూవీ టీమ్, హీరో ఆమెను ఓదార్చే ప్రయత్నం చేశారు. కానీ తన తండ్రి జ్ఞాపకాలు, ఆ బాధాకరమైన రోజులను తలచుకుని ఆమె నియంత్రణ కోల్పోయారు. తన మనసు కలత చెందడంతో ఇక ఏమాత్రం అక్కడ ఉండలేనని చెబుతూ.. కన్నీళ్లు తుడుచుకుంటూనే వేదికపై నుండి మధ్యలోనే వెళ్ళిపోయారు.

    మద్దతుగా నిలుస్తున్న నెటిజన్లు..

    పాయల్ ఎమోషనల్ అయిన వీడియో ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది. సెలబ్రిటీల జీవితాల్లో కేవలం వెలుగులే కాకుండా, ఇలాంటి చీకటి కోణాలు కూడా ఉంటాయని, వారి బాధను కూడా గౌరవించాలని పలువురు విశ్లేషకులు అభిప్రాయపడుతున్నారు. వృత్తిపరంగా ఎన్ని సవాళ్లు ఎదురైనా తట్టుకుని నిలబడే పాయల్, తండ్రి విషయంలో ఇంత సున్నితంగా మారడం చూస్తుంటే ఆమెకు తన తండ్రి అంటే ఎంత ప్రేమో అర్థమవుతోంది.

    తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQ)

    1. పాయల్ రాజ్‌పుత్ తండ్రికి ఏమైంది?

    పాయల్ రాజ్‌పుత్ తండ్రి క్యాన్సర్ బారిన పడ్డారు. ఆ సమయంలో తను, తన కుటుంబం మానసిక వేదనను అనుభవించామని ఆమె వెల్లడించారు.

    2. పాయల్ జైపూర్‌కు ఎందుకు వెళ్ళారు?

    తండ్రి అనారోగ్యం కారణంగా ఎదురైన మానసిక ఒత్తిడి నుండి ఉపశమనం పొందేందుకు జైపూర్‌లోని విపాసన ధ్యాన కేంద్రానికి వెళ్లి చికిత్స తీసుకున్నట్లు ఆమె తెలిపారు.

    3. 'ఫస్ట్ టైమ్' సినిమా ట్రైలర్ ఈవెంట్‌లో ఏం జరిగింది?

    విలేకరి అడిగిన ఒక ప్రశ్నకు సమాధానమిస్తూ తన వ్యక్తిగత బాధను పంచుకున్న పాయల్, ఉద్వేగాన్ని ఆపుకోలేక స్టేజీపైనే ఏడ్చారు. ఆ తర్వాత వేదిక నుండి వెళ్లిపోయారు.

    • Hari Prasad S
      ABOUT THE AUTHOR
      Hari Prasad S

      హరి ప్రసాద్ శీలమంతుల ప్రస్తుతం హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో అసిస్టెంట్ న్యూస్ ఎడిటర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. మీడియా రంగంలో 20 ఏళ్లకు పైగా సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన ఆయన, డిజిటల్ మీడియాలో గత 10 ఏళ్లుగా విశేష సేవలందిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా క్రికెట్ విశ్లేషణలు, సినిమా వార్తలను అందించడంలో ఆయనకు ప్రత్యేక గుర్తింపు ఉంది. ఆయన తన అద్భుతమైన పనితీరుకు గాను ప్రస్తుత సంస్థలో ప్రతిష్టాత్మకమైన 'డిజీ జర్నో ఆఫ్ ది క్వార్టర్' (Digi Journo of the Quarter) అవార్డును అందుకున్నారు. ఇది డిజిటల్ జర్నలిజంలో ఆయన చూపిస్తున్న నిబద్ధతకు, వార్తా సేకరణలో ఆయన పాటించే ఖచ్చితత్వానికి నిదర్శనం. హరి ప్రసాద్ తన కెరీర్‌లో ప్రింట్, ఎలక్ట్రానిక్, డిజిటల్ మీడియా వంటి మూడు ప్రధాన విభాగాల్లోనూ పనిచేశారు. హిందుస్థాన్ టైమ్స్‌లో చేరకముందు, ఆయన తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని ప్రముఖ దినపత్రికలు, టీవీ ఛానెళ్లయిన ఈనాడు, ఆంధ్రజ్యోతి, సాక్షి వంటి సంస్థలలో కీలక బాధ్యతలు నిర్వహించారు. నవంబర్ 1, 2021న హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగు టీమ్‌లో చేరిన ఆయన.. ప్రస్తుతం స్పోర్ట్స్ (ముఖ్యంగా క్రికెట్ అనాలసిస్), ఎంటర్‌టైన్మెంట్ సెక్షన్ల బాధ్యతలను చూసుకుంటున్నారు. ఈయన ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ నుంచి బీఎస్సీ (కంప్యూటర్ సైన్స్) పట్టా పొందారు. సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతో పాటు జర్నలిజంపై ఉన్న మక్కువతో జర్నలిజంలో డిప్లొమా పూర్తి చేసి, వృత్తిపరమైన నైపుణ్యాలను మెరుగుపరుచుకున్నారు. క్రీడా రంగంలో వస్తున్న మార్పులను, సినిమా ఇండస్ట్రీ అప్‌డేట్స్‌ను లోతుగా విశ్లేషించి పాఠకులకు అర్థమయ్యే రీతిలో అందించడం హరి ప్రసాద్ శైలి.Read More

    recommendedIcon
    News/Entertainment/Payal Rajput: వెక్కి వెక్కి ఏడ్చిన పాయల్ రాజ్‌పుత్.. ఈవెంట్ మధ్యలో నుంచే వెళ్లిపోయిన హీరోయిన్.. ఏం జరిగిందంటే?
    News/Entertainment/Payal Rajput: వెక్కి వెక్కి ఏడ్చిన పాయల్ రాజ్‌పుత్.. ఈవెంట్ మధ్యలో నుంచే వెళ్లిపోయిన హీరోయిన్.. ఏం జరిగిందంటే?
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes