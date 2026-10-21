Actress Rajitha: మాలాంటి వాళ్లను పట్టించుకోండి.. మాది కనీసం బీ కేటగిరీయే కదా: డైరెక్టర్లను నిలదీసిన నటి రజిత
Actress Rajitha: టాలీవుడ్లో సీనియర్ మహిళా క్యారెక్టర్ ఆర్టిస్టులకు సరైన అవకాశాలు రావడం లేదంటూ ప్రముఖ నటి రజిత తీవ్ర వేదన వ్యక్తం చేశారు. 'దొంగ నా కొడుకు' సినిమా టీజర్ లాంచ్ ఈవెంట్లో మాట్లాడిన ఆమె.. దర్శకులు ఇతర భాషల నుంచి నటీమణులను ఎందుకు దిగుమతి చేసుకుంటున్నారో నిలదీశారు.
Actress Rajitha: తెలుగు చిత్ర పరిశ్రమలో క్యారెక్టర్ ఆర్టిస్టులుగా, తల్లి, అత్త, వదిన పాత్రల్లో నటించి దశాబ్దాలుగా ప్రేక్షకులను అలరించిన సీనియర్ నటీమణులకు సరైన అవకాశాలు దక్కడం లేదనే చర్చ మళ్లీ తెరపైకి వచ్చింది. 1990ల చివరలో వరుస సినిమాలతో బిజీగా గడిపిన సీనియర్ నటి రజిత (Rajitha) ఇటీవల జరిగిన ఓ సినీ ఈవెంట్లో దర్శకులను ఉద్దేశించి చేసిన ఘాటు వ్యాఖ్యలు ప్రస్తుతం ఇండస్ట్రీ సర్కిల్స్లో హాట్ టాపిక్గా మారాయి. సీనియర్ పురుష నటులకు నిరంతరం అవకాశాలు ఇస్తూ, మహిళా నటులను 'రెగ్యులర్' అని ముద్రవేసి పక్కన పెట్టడంపై ఆమె ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు.
మౌళి తనుజ్, అలీ ప్రధాన పాత్రల్లో నటించిన 'దొంగ నా కొడుకు' (Donga Naa Koduku) సినిమా టీజర్ ఆవిష్కరణ వేదికగా రజిత మాట్లాడుతూ.. తెలుగు ఇండస్ట్రీలో ఉన్న క్యాస్టింగ్ వివక్షను, సీనియర్ మహిళా నటులు ఎదుర్కొంటున్న మానసిక ఆందోళనలను ధైర్యంగా బయటపెట్టారు.
మగ నటులకు ఒకలా.. నటీమణులకు మరోలా?
తెలుగు సినిమాల్లో పురుష నటులకు, మహిళా నటులకు మధ్య స్పష్టమైన డబుల్ స్టాండర్డ్స్ ఉన్నాయని రజిత బహిరంగంగానే ఆరోపించారు. "ఇండస్ట్రీలో సీనియర్ మగ నటులకు నిరంతరం ప్రతి సినిమాలోనూ అవకాశాలు వస్తూనే ఉంటాయి. కానీ, అదే వయసున్న సీనియర్ నటీమణుల విషయానికి వస్తే మాత్రం 'వీళ్లు రెగ్యులర్గా కనిపించే ముఖాలు' అని ముద్రవేసి ప్రాజెక్ట్ల నుంచి తప్పిస్తున్నారు. ఇది ఎంతవరకు న్యాయం?" అని ఆమె ప్రశ్నించారు.
అనుభవం, నటనలో ప్రతిభ ఉన్నప్పటికీ చాలామంది స్థానిక తెలుగు నటీమణులు అవకాశాలు లేక తీవ్ర ఆర్థిక, మానసిక ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారని ఆమె ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు.
'A' కేటగిరీ.. 'B' కేటగిరీ వివాదం
తన వ్యాఖ్యలను మరింత స్పష్టంగా వివరిస్తూ రజిత 'A', 'B' కేటగిరీల అంశాన్ని ప్రస్తావించారు. "మేము హీరోయిన్ పాత్రలు ఇవ్వమని లేదా నదియా, ఖుష్బూ లాంటి అగ్రశ్రేణి నటీమణులకు ఇచ్చే భారీ ప్రాధాన్యత ఉన్న కేటగిరీ 'A' పాత్రలను మాకు కేటాయించమని కోరడం లేదు. మేము కేటగిరీ 'B' కిందకు వస్తాం. కుటుంబ కథా చిత్రాల్లో సపోర్టింగ్ క్యారెక్టర్లు, సహాయక పాత్రలు చేయడానికి మేము సిద్ధంగా ఉన్నాం. ఆ పాత్రలకైనా మమ్మల్ని పరిగణనలోకి తీసుకోండి" అని ఆమె విజ్ఞప్తి చేశారు.
స్థానికంగా ఎంతోమంది ప్రతిభావంతులైన తెలుగు నటీమణులు అందుబాటులో ఉన్నప్పటికీ, ఇతర భాషల పరిశ్రమల వైపు దర్శకులు ఎందుకు మొగ్గు చూపుతున్నారో అర్థం కావడం లేదని ఆమె ప్రశ్నించారు.
పాత సమస్యే.. సమాధానమేది?
తెలుగు సినీ పరిశ్రమలో స్థానిక నటులకు ప్రాధాన్యత దక్కకపోవడం ఇదే మొదటిసారి కాదు. గతంలో దిగ్గజ నటుడు కోట శ్రీనివాసరావు (Kota Srinivasa Rao) సైతం తనకు నటనపై ఆసక్తి ఉన్నప్పటికీ పాత్రలు ఇవ్వడం లేదని, ఇతర భాషల నటులను తెచ్చి కోట్లు కుమ్మరిస్తున్నారని పలుమార్లు ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు.
ఇప్పుడు రజిత చేసిన వ్యాఖ్యలు కూడా అదే రీతిలో పరిశ్రమలోని లోపాలను వేలెత్తి చూపుతున్నాయి. ఇప్పటికైనా టాలీవుడ్ దర్శకులు, నిర్మాతలు స్పందించి స్థానిక సీనియర్ కళాకారులను ప్రోత్సహించాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉందని సినీ విశ్లేషకులు అభిప్రాయపడుతున్నారు.
- ABOUT THE AUTHORHari Prasad S
హరి ప్రసాద్ శీలమంతుల ప్రస్తుతం హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో అసిస్టెంట్ న్యూస్ ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. మీడియా రంగంలో 20 ఏళ్లకు పైగా సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన ఆయన, డిజిటల్ మీడియాలో గత 10 ఏళ్లుగా విశేష సేవలందిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా క్రికెట్ విశ్లేషణలు, సినిమా వార్తలను అందించడంలో ఆయనకు ప్రత్యేక గుర్తింపు ఉంది. ఆయన తన అద్భుతమైన పనితీరుకు గాను ప్రస్తుత సంస్థలో ప్రతిష్టాత్మకమైన 'డిజీ జర్నో ఆఫ్ ది క్వార్టర్' (Digi Journo of the Quarter) అవార్డును అందుకున్నారు. ఇది డిజిటల్ జర్నలిజంలో ఆయన చూపిస్తున్న నిబద్ధతకు, వార్తా సేకరణలో ఆయన పాటించే ఖచ్చితత్వానికి నిదర్శనం. హరి ప్రసాద్ తన కెరీర్లో ప్రింట్, ఎలక్ట్రానిక్, డిజిటల్ మీడియా వంటి మూడు ప్రధాన విభాగాల్లోనూ పనిచేశారు. హిందుస్థాన్ టైమ్స్లో చేరకముందు, ఆయన తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని ప్రముఖ దినపత్రికలు, టీవీ ఛానెళ్లయిన ఈనాడు, ఆంధ్రజ్యోతి, సాక్షి వంటి సంస్థలలో కీలక బాధ్యతలు నిర్వహించారు. నవంబర్ 1, 2021న హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగు టీమ్లో చేరిన ఆయన.. ప్రస్తుతం స్పోర్ట్స్ (ముఖ్యంగా క్రికెట్ అనాలసిస్), ఎంటర్టైన్మెంట్ సెక్షన్ల బాధ్యతలను చూసుకుంటున్నారు. ఈయన ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ నుంచి బీఎస్సీ (కంప్యూటర్ సైన్స్) పట్టా పొందారు. సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతో పాటు జర్నలిజంపై ఉన్న మక్కువతో జర్నలిజంలో డిప్లొమా పూర్తి చేసి, వృత్తిపరమైన నైపుణ్యాలను మెరుగుపరుచుకున్నారు. క్రీడా రంగంలో వస్తున్న మార్పులను, సినిమా ఇండస్ట్రీ అప్డేట్స్ను లోతుగా విశ్లేషించి పాఠకులకు అర్థమయ్యే రీతిలో అందించడం హరి ప్రసాద్ శైలి.Read More