Donga Naa Koduku Teaser: మౌళి ఈజ్ బ్యాక్.. దొంగ నా కొడుకు టీజర్ వచ్చేసింది.. ఫన్ రైడ్ గ్యారెంటీ
Donga Naa Koduku Teaser: 'లిటిల్ హార్ట్స్' చిత్రంతో బాక్సాఫీస్ వద్ద ఘన విజయం సాధించిన యూట్యూబ్ స్టార్, నటుడు మౌళి తనూజ్ నటించిన లేటెస్ట్ క్రైమ్ కామెడీ ఎంటర్టైనర్ 'దొంగ నా కొడుకు'. ఈ చిత్రానికి సంబంధించిన ఆకట్టుకునే టీజర్ను ప్రముఖ నిర్మాణ సంస్థ మైత్రీ మూవీ మేకర్స్ బుధవారం విడుదల చేసింది.
Donga Naa Koduku Teaser: యూట్యూబ్లో తనదైన ప్రాసలు, టైమింగ్తో మంచి గుర్తింపు తెచ్చుకుని, ఆ తర్వాత 'లిటిల్ హార్ట్స్' (Little Hearts) చిత్రంతో వెండితెరపై బ్లాక్బస్టర్ హిట్ కొట్టిన యంగ్ హీరో మౌళి తనూజ్ (Mouli Tanuj) మరో వినోదాత్మక చిత్రంతో ప్రేక్షకుల ముందుకు రాబోతున్నారు. ఆయన కథానాయకుడిగా నటిస్తున్న లేటెస్ట్ అవుట్ అండ్ అవుట్ క్రైమ్ కామెడీ ఎంటర్టైనర్ 'దొంగ నా కొడుకు' (Donga Naa Koduku).
ప్రముఖ నిర్మాణ సంస్థ 'మైత్రీ మూవీ మేకర్స్' నిర్మిస్తున్న ఈ సినిమా టీజర్ను మేకర్స్ అక్టోబర్ 21న గ్రాండ్గా విడుదల చేశారు. టీజర్ ప్రారంభం నుంచి ముగింపు వరకు యూత్ఫుల్ కామెడీ పంచ్లతో, ఆకట్టుకునే డైలాగ్ డెలివరీతో సినిమాపై భారీ అంచనాలను పెంచేసింది. సీనియర్ కమెడియన్ అలీ తండ్రి పాత్రలో నవ్వించనుండగా, ఈ చిత్రం నవంబర్ 13న ప్రపంచవ్యాప్తంగా థియేటర్లలోకి రానుంది.
నిరుద్యోగిగా మౌళి.. ఫ్రస్ట్రేటెడ్ తండ్రిగా అలీ
టీజర్ వివరాల్లోకి వెళితే.. ఇందులో కథానాయకుడు ఈశ్వర్ (మౌళి) ఏ పనీ పాట లేకుండా తిరిగే ఒక ఆకతాయి కుర్రాడు. అతడి ప్రవర్తనతో విసిగిపోయిన తండ్రి పాత్రలో సీనియర్ నటుడు అలీ కనిపించనున్నారు. తండ్రీకొడుకుల మధ్య వచ్చే కామెడీ సన్నివేశాలు, అలీ మార్క్ ఫ్రస్ట్రేషన్ నెట్టింట తెగ నవ్విస్తున్నాయి.
కుటుంబంలో ఎదురైన తీవ్రమైన ఆర్థిక ఇబ్బందుల వల్ల, పరిస్థితులు ప్రత్యామ్నాయం లేక ఈశ్వర్ను ఒక దొంగతనానికి ప్రేరేపిస్తాయి. అనుకోని పరిస్థితుల్లో ఒక దొంగతనానికి సిద్ధపడిన ఈశ్వర్ ఎలాంటి చిక్కుల్లో పడ్డాడు? ఆ తర్వాత జరిగిన నవ్వుల ప్రయాణం ఏంటి? అనే కథాంశంతో ఈ చిత్రాన్ని తెరకెక్కించారు.
దొంగ నా కొడుకు మూవీ విశేషాలు
ఈ దొంగ నా కొడుకు మూవీతో శ్రీను కంబాల (Sreenu Kambala) రచయితగా, దర్శకుడిగా పరిచయమవుతున్నారు. మౌళి సరసన సుస్మిత శెట్టి (Sushmita Shetty) కథానాయికగా నటిస్తుండగా.. సూర్య రాజ్, చరణ్ లక్కరాజు, ప్రీతి పగడాల, శశాంక్ పాటిల్, రమేష్ ఇందిర ఇతర ముఖ్య పాత్రల్లో కనిపిస్తారు.
ఈ సినిమాకు సింజిత్ యెర్రమిల్లి (Sinjith Yerramilli) అందించిన సంగీతం, బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ టీజర్కు ప్రధాన బలంగా నిలిచాయి. మైత్రీ మూవీ మేకర్స్ నిర్మిస్తున్న ప్రాజెక్ట్ కావడంతో విజువల్ క్వాలిటీ, ప్రొడక్షన్ వాల్యూస్ అత్యున్నత స్థాయిలో ఉన్నాయి.
నవంబర్ 13న థియేటర్లలోకి గ్రాండ్ ఎంట్రీ
'లిటిల్ హార్ట్స్' సక్సెస్ ఇచ్చిన జోష్లో ఉన్న మౌళికి ఈ సినిమాతో మరో హిట్ అందుకోవడం ఖాయమని టీజర్ చూస్తుంటే స్పష్టమవుతోంది. ఈ క్రైమ్ కామెడీ రైడ్ నవంబర్ 13న ప్రపంచవ్యాప్తంగా థియేటర్లలో విడుదల కానుంది. బాక్సాఫీస్ వద్ద ఈ 'దొంగ నా కొడుకు' ఎంతటి వినోదాన్ని పంచుతాడో చూడాలి.
- ABOUT THE AUTHORHari Prasad S
హరి ప్రసాద్ శీలమంతుల ప్రస్తుతం హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో అసిస్టెంట్ న్యూస్ ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. మీడియా రంగంలో 20 ఏళ్లకు పైగా సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన ఆయన, డిజిటల్ మీడియాలో గత 10 ఏళ్లుగా విశేష సేవలందిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా క్రికెట్ విశ్లేషణలు, సినిమా వార్తలను అందించడంలో ఆయనకు ప్రత్యేక గుర్తింపు ఉంది. ఆయన తన అద్భుతమైన పనితీరుకు గాను ప్రస్తుత సంస్థలో ప్రతిష్టాత్మకమైన 'డిజీ జర్నో ఆఫ్ ది క్వార్టర్' (Digi Journo of the Quarter) అవార్డును అందుకున్నారు. ఇది డిజిటల్ జర్నలిజంలో ఆయన చూపిస్తున్న నిబద్ధతకు, వార్తా సేకరణలో ఆయన పాటించే ఖచ్చితత్వానికి నిదర్శనం. హరి ప్రసాద్ తన కెరీర్లో ప్రింట్, ఎలక్ట్రానిక్, డిజిటల్ మీడియా వంటి మూడు ప్రధాన విభాగాల్లోనూ పనిచేశారు. హిందుస్థాన్ టైమ్స్లో చేరకముందు, ఆయన తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని ప్రముఖ దినపత్రికలు, టీవీ ఛానెళ్లయిన ఈనాడు, ఆంధ్రజ్యోతి, సాక్షి వంటి సంస్థలలో కీలక బాధ్యతలు నిర్వహించారు. నవంబర్ 1, 2021న హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగు టీమ్లో చేరిన ఆయన.. ప్రస్తుతం స్పోర్ట్స్ (ముఖ్యంగా క్రికెట్ అనాలసిస్), ఎంటర్టైన్మెంట్ సెక్షన్ల బాధ్యతలను చూసుకుంటున్నారు. ఈయన ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ నుంచి బీఎస్సీ (కంప్యూటర్ సైన్స్) పట్టా పొందారు. సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతో పాటు జర్నలిజంపై ఉన్న మక్కువతో జర్నలిజంలో డిప్లొమా పూర్తి చేసి, వృత్తిపరమైన నైపుణ్యాలను మెరుగుపరుచుకున్నారు. క్రీడా రంగంలో వస్తున్న మార్పులను, సినిమా ఇండస్ట్రీ అప్డేట్స్ను లోతుగా విశ్లేషించి పాఠకులకు అర్థమయ్యే రీతిలో అందించడం హరి ప్రసాద్ శైలి.Read More