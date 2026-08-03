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    Donga Naa Koduku: దొంగ నా కొడుకు వచ్చేశాడు.. మౌళి, మైత్రీ మూవీ మేకర్స్ ఫస్ట్ లుక్ రిలీజ్

    Donga Naa Koduku: యంగ్ యాక్టర్ మౌళి లీడ్ రోల్లో దొంగ నా కొడుకు అనే సినిమా రాబోతోంది. దీనికి సంబంధించిన ఫస్ట్ లుక్ పోస్టర్ ను మేకర్స్ రిలీజ్ చేశారు. ఈ మూవీని మైత్రీ మూవీ మేకర్స్ నిర్మిస్తుండటం విశేషం.

    Published on: Aug 3, 2026, 16:40:45 IST
    By Hari Prasad S, Hyderabad
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    Donga Naa Koduku: టాలీవుడ్ లీడింగ్ ప్రొడక్షన్ హౌస్ మైత్రి మూవీ మేకర్స్ మరో ఇంట్రెస్టింగ్ ప్రాజెక్ట్‌తో ఆడియన్స్ ముందుకొచ్చింది. 'లిటిల్ హార్ట్స్' సినిమాతో యూత్‌లో సపరేట్ క్రేజ్ తెచ్చుకున్న యంగ్ అండ్ టాలెంటెడ్ నటుడు మౌళి తనుజ్ ప్రశాంత్ (Mouli Tanuj Prasanth) హీరోగా మైత్రి బ్యానర్‌లో కొత్త సినిమా అనౌన్స్ అయింది. ఈ సినిమాకి 'దొంగ నా కొడుకు' అనే క్రేజీ అండ్ ఫన్నీ టైటిల్‌ను ఫిక్స్ చేస్తూ మేకర్స్ ఫస్ట్ లుక్ పోస్టర్‌ను విడుదల చేశారు. ఈ అనౌన్స్‌మెంట్ రాగానే సోషల్ మీడియాలో సినిమా టైటిల్, పోస్టర్ విపరీతంగా ట్రెండ్ అవ్వడం మొదలైంది.

    Donga Naa Koduku: దొంగ నా కొడుకు వచ్చేశాడు.. మౌళి, మైత్రీ మూవీ మేకర్స్ ఫస్ట్ లుక్ రిలీజ్
    Donga Naa Koduku: దొంగ నా కొడుకు వచ్చేశాడు.. మౌళి, మైత్రీ మూవీ మేకర్స్ ఫస్ట్ లుక్ రిలీజ్

    ప్లేఫుల్ హైస్ట్ వైబ్.. జాక్ కార్డ్ నుంచి గ్రాండ్ ఎంట్రీ

    తాజాగా విడుదల చేసిన ఫస్ట్ లుక్ పోస్టర్ చూస్తుంటే ఇదొక మైండ్ బ్లోయింగ్ హైస్ట్ కామెడీ అని స్పష్టమవుతోంది. ఒక భారీ సైజ్ ‘జాక్’ ప్లేయింగ్ కార్డ్ ఫ్రేమ్ నుంచి మౌళి ఫుల్ జోష్‌తో, చిరునవ్వు చిందిస్తూ బయటకు వస్తున్న లుక్ పోస్టర్‌లో హైలైట్‌గా నిలిచింది.

    పోస్టర్‌లో అతని చుట్టూ బంగారు ఆభరణాలు పడి ఉండటం, వెనుక ఒక అనుమానాస్పదమైన బ్యాగ్‌ప్యాక్, గాలిలో ఎగురుతున్న కాగితపు ముక్కలు మౌళి క్యారెక్టర్‌ను సూచిస్తున్నాయి. కథలో భారీ దొంగతనం లేదా హైస్ట్ డ్రామా ఉండబోతోందనే ఆసక్తిని ఈ ఫస్ట్ లుక్ క్రియేట్ చేసింది.

    యూట్యూబ్ స్టార్ నుంచి బిగ్ ప్రొడక్షన్ మూవీ వరకు

    యూట్యూబ్, డిజిటల్ కంటెంట్ ద్వారా కెరీర్ ప్రారంభించిన మౌళి.. '90s మిడిల్ క్లాస్ బయోపిక్' వెబ్ సిరీస్, 'లిటిల్ హార్ట్స్' చిత్రాలతో తనకంటూ ప్రత్యేకమైన ఇమేజ్ క్రియేట్ చేసుకున్నాడు. తన నేచురల్ కామెడీ టైమింగ్, డిఫరెంట్ యాక్టింగ్‌తో ప్రెసెంట్ జెన్ జీ (Gen Z) ఆడియన్స్‌కు బాగా దగ్గరయ్యాడు.

    ఇప్పుడు మైత్రి మూవీ మేకర్స్ లాంటి టాలీవుడ్ లీడింగ్ ప్రొడక్షన్ హౌస్‌తో ప్రాజెక్ట్ సెట్ అవ్వడంతో మౌళి మార్కెట్ రేంజ్ మరింత పెరిగే అవకాశం ఉందని ట్రేడ్ వర్గాలు విశ్లేషిస్తున్నాయి.

    చిన్న సినిమాలకు మైత్రి గోల్డెన్ హ్యాండ్

    మైత్రి మూవీ మేకర్స్ ఒకవైపు 'పుష్ప', 'వాల్తేరు వీరయ్య' లాంటి రూ. వందల కోట్ల బిగ్ బడ్జెట్ పాన్ ఇండియా సినిమాలు తీస్తూనే, మరోవైపు కంటెంట్ ఉన్న చిన్న సినిమాలను, యంగ్ టాలెంట్‌ను ప్రోత్సహించడంలో ఎప్పుడూ ముందుంటుంది.

    గతంలో వచ్చిన 'మత్తు వదలరా' టైప్ ఫన్ అండ్ థ్రిల్లింగ్ కాన్సెప్ట్స్‌లాగే 'దొంగ నా కొడుకు' కూడా డిఫరెంట్ ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్‌ను అందించబోతోందని టాక్ వినిపిస్తోంది.

    యంగ్ టీమ్.. ఫ్రెష్ టాలెంట్

    ఈ సినిమాతో శ్రీను కంబాల దర్శకుడిగా టాలీవుడ్‌కి పరిచయం అవుతున్నాడు. ఈ ఫన్-ఫిల్డ్ హైస్ట్ డ్రామాలో మౌళికి జోడీగా సుస్మితా శెట్టి హీరోయిన్‌గా నటిస్తోంది.

    సినిమాటోగ్రఫీని సూర్య బాలాజీ అందిస్తుండగా, యంగ్ అండ్ టాలెంటెడ్ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ సింజిత్ యెర్రమిల్లి సంగీతాన్ని సమకూరుస్తున్నారు. క్యాచీ అండ్ ఫన్నీ టైటిల్ నుంచి పోస్టర్ వరకు ప్రతిదీ పాజిటివ్ వైబ్ క్రియేట్ చేయడంతో 'దొంగ నా కొడుకు' మూవీపై అంచనాలు పెరిగిపోయాయి.

    • Hari Prasad S
      ABOUT THE AUTHOR
      Hari Prasad S

      హరి ప్రసాద్ శీలమంతుల ప్రస్తుతం హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో అసిస్టెంట్ న్యూస్ ఎడిటర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. మీడియా రంగంలో 20 ఏళ్లకు పైగా సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన ఆయన, డిజిటల్ మీడియాలో గత 10 ఏళ్లుగా విశేష సేవలందిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా క్రికెట్ విశ్లేషణలు, సినిమా వార్తలను అందించడంలో ఆయనకు ప్రత్యేక గుర్తింపు ఉంది. ఆయన తన అద్భుతమైన పనితీరుకు గాను ప్రస్తుత సంస్థలో ప్రతిష్టాత్మకమైన 'డిజీ జర్నో ఆఫ్ ది క్వార్టర్' (Digi Journo of the Quarter) అవార్డును అందుకున్నారు. ఇది డిజిటల్ జర్నలిజంలో ఆయన చూపిస్తున్న నిబద్ధతకు, వార్తా సేకరణలో ఆయన పాటించే ఖచ్చితత్వానికి నిదర్శనం. హరి ప్రసాద్ తన కెరీర్‌లో ప్రింట్, ఎలక్ట్రానిక్, డిజిటల్ మీడియా వంటి మూడు ప్రధాన విభాగాల్లోనూ పనిచేశారు. హిందుస్థాన్ టైమ్స్‌లో చేరకముందు, ఆయన తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని ప్రముఖ దినపత్రికలు, టీవీ ఛానెళ్లయిన ఈనాడు, ఆంధ్రజ్యోతి, సాక్షి వంటి సంస్థలలో కీలక బాధ్యతలు నిర్వహించారు. నవంబర్ 1, 2021న హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగు టీమ్‌లో చేరిన ఆయన.. ప్రస్తుతం స్పోర్ట్స్ (ముఖ్యంగా క్రికెట్ అనాలసిస్), ఎంటర్‌టైన్మెంట్ సెక్షన్ల బాధ్యతలను చూసుకుంటున్నారు. ఈయన ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ నుంచి బీఎస్సీ (కంప్యూటర్ సైన్స్) పట్టా పొందారు. సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతో పాటు జర్నలిజంపై ఉన్న మక్కువతో జర్నలిజంలో డిప్లొమా పూర్తి చేసి, వృత్తిపరమైన నైపుణ్యాలను మెరుగుపరుచుకున్నారు. క్రీడా రంగంలో వస్తున్న మార్పులను, సినిమా ఇండస్ట్రీ అప్‌డేట్స్‌ను లోతుగా విశ్లేషించి పాఠకులకు అర్థమయ్యే రీతిలో అందించడం హరి ప్రసాద్ శైలి.Read More

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    Home/Entertainment/Donga Naa Koduku: దొంగ నా కొడుకు వచ్చేశాడు.. మౌళి, మైత్రీ మూవీ మేకర్స్ ఫస్ట్ లుక్ రిలీజ్
    Home/Entertainment/Donga Naa Koduku: దొంగ నా కొడుకు వచ్చేశాడు.. మౌళి, మైత్రీ మూవీ మేకర్స్ ఫస్ట్ లుక్ రిలీజ్
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