Little Hearts Mouli: ‘దొంగ నా కొడుకు’గా వస్తున్న లిటిల్ హార్ట్స్ మౌళి.. మైత్రీ మూవీ మేకర్స్తో చేతులు కలిపిన యువ హీరో
Little Hearts Mouli: ఇన్స్టాగ్రామ్ రీల్స్, యూట్యూబ్ వీడియోలతో యూత్ ఫాలోయింగ్ సంపాదించుకున్న మౌళి తనూజ్ ప్రశాంత్కు టాలీవుడ్ టాప్ ప్రొడక్షన్ హౌస్ మైత్రీ మూవీ మేకర్స్ బంపర్ ఆఫర్ ఇచ్చింది. 'లిటిల్ హార్ట్స్' సినిమాతో వెండితెరపై మెరిసిన ఈ యంగ్ టాలెంట్ కోసం మేకర్స్ భారీ ప్లాన్ సిద్ధం చేశారు.
Little Hearts Mouli: డిజిటల్ ప్లాట్ఫామ్ల నుంచి సిల్వర్ స్క్రీన్ వరకు తన ప్రయాణాన్ని సక్సెస్ఫుల్గా కొనసాగిస్తున్నాడు మౌళి తనూజ్ ప్రశాంత్. తనదైన కామెడీ టైమింగ్, సహజమైన నటనతో సోషల్ మీడియాలో సెన్సేషన్ క్రియేట్ చేసిన మౌళి.. ఇప్పుడు టాలీవుడ్ దిగ్గజ నిర్మాణ సంస్థ మైత్రీ మూవీ మేకర్స్ బ్యానర్లో హీరోగా నటించబోతున్నాడు. దీనికి దొంగ నా కొడుకు అనే టైటిల్ పెట్టడం విశేషం. 'పుష్ప' వంటి పాన్ ఇండియా చిత్రాలను నిర్మించిన మైత్రీ మూవీ మేకర్స్.. ఒక ఇన్ఫ్లుయెన్సర్ను నమ్మి ప్రాజెక్ట్ ఓకే చేయడం ఇప్పుడు ఇండస్ట్రీలో చర్చనీయాంశంగా మారింది.
'లిటిల్ హార్ట్స్' సక్సెస్తో తిరిగిన జాతకం
ఇటీవల విడుదలైన 'లిటిల్ హార్ట్స్' మూవీలో మౌళి నటనకు మంచి మార్కులు పడ్డాయి. ఆ సినిమాలో అతడు చూపించిన ఈజ్, డైలాగ్ డెలివరీ ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకున్నాయి. ఈ సినిమా సక్సెస్ మీట్లలో కూడా మౌళికి దక్కిన రెస్పాన్స్ చూసి మైత్రీ మూవీ మేకర్స్ వెంటనే అతనితో ఒప్పందం కుదుర్చుకున్నట్లు తెలుస్తోంది. సినిమా విడుదలైన కొద్ది రోజులకే మౌళికి భారీ అడ్వాన్స్ ఇచ్చి మేకర్స్ అతన్ని తమ బ్యానర్కు 'లాక్' చేసుకున్నారని ఇండస్ట్రీ వర్గాల టాక్.
డైరెక్టర్ శ్రీనుతో సరికొత్త ప్రయాణం
ఈ క్రేజీ ప్రాజెక్ట్ను దర్శకుడు శ్రీను తెరకెక్కించనున్నాడు. శ్రీను సిద్ధం చేసిన కథాంశం మౌళి బాడీ లాంగ్వేజ్కు సరిగ్గా సరిపోతుందని, అందుకే ఈ కాంబినేషన్ సెట్ అయిందని తెలుస్తోంది.
కేవలం వినోదం మాత్రమే కాకుండా నేటి తరం ప్రేక్షకులకు కనెక్ట్ అయ్యే అంశాలు ఈ దొంగ నా కొడుకు సినిమాలో ఉండబోతున్నాయని సమాచారం. షూటింగ్కు సంబంధించిన ఏర్పాట్లు శరవేగంగా జరుగుతున్నాయి. అతి త్వరలోనే ఈ చిత్రం సెట్స్పైకి వెళ్లనుంది.
యంగ్ టాలెంట్కు 'మైత్రీ' ప్రోత్సాహం
సాధారణంగా పెద్ద ప్రొడక్షన్ హౌస్లు స్టార్ హీరోలతో సినిమాలు చేయడానికి ఆసక్తి చూపిస్తాయి. కానీ మైత్రీ మూవీ మేకర్స్ మాత్రం కంటెంట్ బాగుంటే కొత్త వారితో ప్రయోగాలు చేయడానికి ఎప్పుడూ ముందుంటారు. మౌళికి ఉన్న డిజిటల్ ఫాలోయింగ్ సినిమా ఓపెనింగ్స్కు ప్లస్ అవుతుందని వారు భావిస్తున్నారు. అంతేకాకుండా లో-బడ్జెట్ లేదా మిడ్-రేంజ్ సినిమాలతో మంచి లాభాలు రాబట్టే వ్యూహంలో భాగంగానే మౌళిని ఎంపిక చేసినట్లు విశ్లేషకులు భావిస్తున్నారు.
ప్రస్తుతం టాలీవుడ్లో కొత్త నీరు పెరుగుతోంది. యూట్యూబర్లు, ఇన్ఫ్లుయెన్సర్లు తమ టాలెంట్తో ప్రధాన స్రవంతి సినిమాల్లోకి రావడం ఇండస్ట్రీకి కూడా కొత్త ఉత్సాహాన్ని ఇస్తోంది. మౌళి తనూజ్ ప్రశాంత్ తన కెరీర్లో ఈ మెగా ఆఫర్ను ఎలా ఉపయోగించుకుంటారో వేచి చూడాలి.
తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQs)
1. మౌళి తనూజ్ కొత్త సినిమా ఏది?
మౌళి తనూజ్ ప్రశాంత్ దొంగ నా కొడుకు అనే మూవీ చేస్తున్నాడు. టాలీవుడ్ అగ్ర నిర్మాణ సంస్థ మైత్రీ మూవీ మేకర్స్ మూవీని నిర్మిస్తోంది.
2. దొంగ నా కొడుకు సినిమాకు దర్శకత్వం వహిస్తున్నది ఎవరు?
ఈ చిత్రానికి శ్రీను దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు. ఆయన మౌళికి తగిన ఒక ఆసక్తికరమైన కథను సిద్ధం చేశారు.
3. మౌళికి మైత్రీ మూవీ మేకర్స్ ఎందుకు ఆఫర్ ఇచ్చింది?
మౌళి నటించిన 'లిటిల్ హార్ట్స్' చిత్రం మంచి సక్సెస్ సాధించడం, ఆయనకు సోషల్ మీడియాలో ఉన్న విపరీతమైన ఫాలోయింగ్ చూసి మైత్రీ వారు ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నారు.
హరి ప్రసాద్ శీలమంతుల ప్రస్తుతం హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో అసిస్టెంట్ న్యూస్ ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. మీడియా రంగంలో 20 ఏళ్లకు పైగా సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన ఆయన, డిజిటల్ మీడియాలో గత 10 ఏళ్లుగా విశేష సేవలందిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా క్రికెట్ విశ్లేషణలు, సినిమా వార్తలను అందించడంలో ఆయనకు ప్రత్యేక గుర్తింపు ఉంది.