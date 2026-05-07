Agadha Teaser: అగధ ముందు ఎవ్వరి ఆటా సాగదు.. ఎవరీ అగధ? భయపెడుతున్న తెలుగు హారర్ థ్రిల్లర్ మూవీ టీజర్
Agadha Teaser: టాలీవుడ్ సీనియర్ నిర్మాత, దర్శకుడు ఎంఎస్ రాజు తెరకెక్కిస్తున్న తొలి హారర్ థ్రిల్లర్ 'అగధ' టీజర్ విడుదలయ్యింది. ఉత్కంఠ రేకెత్తించే విజువల్స్, ఒళ్లు గగుర్పొడిచే బీజీఎంతో ఈ సినిమాపై అంచనాలు భారీగా పెరిగాయి.
Agadha Teaser: టాలీవుడ్ ఇండస్ట్రీలో బ్లాక్ బస్టర్ చిత్రాల నిర్మాతగా గుర్తింపు పొందిన ఎంఎస్ రాజు.. గత కొంతకాలంగా దర్శకుడిగా వైవిధ్యమైన సినిమాలు చేస్తున్నారు. రొమాంటిక్ డ్రామాలు, యూత్ ఫుల్ సినిమాల తర్వాత ఆయన మొదటిసారిగా హారర్ జోనర్ను ఎంచుకుని తెరకెక్కించిన చిత్రం 'అగధ'. తాజాగా విడుదలైన ఈ చిత్ర టీజర్ సినిమా ఎలా ఉండబోతుందో శాంపిల్ చూపించింది.
ఆకట్టుకుంటున్న మిస్టరీ ఎలిమెంట్స్
టీజర్ ప్రారంభంలోనే కామాక్షి భాస్కర్ల చెప్పే డైలాగులు కథలోని గంభీరతను పరిచయం చేశాయి. "మానవ మేధస్సుకు అందని అతీత శక్తులు ఈ ప్రపంచంలో ఉన్నాయి.. అవే ఆత్మలు, భూతాలు" అంటూ ఆమె చెప్పే మాటలు భయాందోళన కలిగిస్తున్నాయి. అలాంటి ఒక మిస్టరీ శక్తే ఈ 'అగధ' అని టీజర్ ద్వారా స్పష్టమవుతోంది.
మరో నటి ఉల్కా గుప్తా.. "అగధ వచ్చేసింది" అని చెప్పడం ప్రేక్షకులలో క్యూరియాసిటీని పెంచుతోంది. సినిమాలో ఒక తల తెగిపడే సీన్, రక్తపాతానికి సంబంధించిన షాట్స్ చూస్తుంటే ఇది కేవలం హారర్ మాత్రమే కాకుండా.. ఒక 'రా' థ్రిల్లర్గా ఉండబోతుందని అర్థమవుతోంది.
సాంకేతిక విలువలపై ఎంఎస్ రాజు మార్కు
సాధారణంగా ఎంఎస్ రాజు సినిమాల్లో గ్రాండియర్ కనిపిస్తుంది. ఈ హారర్ మూవీ కోసం కూడా ఆయన భారీగానే ప్లాన్ చేశారు. దాదాపు 85 రోజుల పాటు వివిధ ప్రాంతాల్లో, ప్రత్యేకంగా నిర్మించిన సెట్స్లో ఈ సినిమా షూటింగ్ జరిపారు.
ఈ సినిమాలో సుమారు 45 నిమిషాల పాటు గ్రాఫిక్స్ (VFX) ఉంటాయని మేకర్స్ వెల్లడించారు. ఇది ప్రేక్షకులకు సరికొత్త విజువల్ ఎక్స్పీరియన్స్ను ఇస్తుందని భావిస్తున్నారు. మికిన్ అరుల్ దేవ్ అందించిన బ్యాక్ గ్రౌండ్ స్కోర్ టీజర్కు ప్రాణం పోసింది. ప్రతి ఫ్రేమ్లోనూ భయం నింపేలా సంగీతం ఉంది. నాని చమిడిశెట్టి కెమెరా పనితనం ఈ విజువల్స్ ను మరింత భయంకరంగా చూపించింది.
అగధ మూవీ విశేషాలు
శ్రీ ఆది వరాహ ప్రొడక్షన్స్ బ్యానర్పై కాశీ విశాలాక్షి బలుసు ఈ చిత్రాన్ని నిర్మిస్తున్నారు. శ్రవణ్ రెడ్డి, జోవికా విజయకుమార్ తదితరులు కీలక పాత్రల్లో కనిపిస్తున్నారు. ఇన్నాళ్లూ లవ్ స్టోరీలు, ఫ్యామిలీ ఎమోషన్స్ డీల్ చేసిన ఎంఎస్ రాజు.. ఇప్పుడు పూర్తి భిన్నమైన హారర్ జోనర్లో ఏ మేరకు సక్సెస్ అవుతారో చూడాలి. టీజర్ సృష్టించిన ఇంపాక్ట్ చూస్తుంటే, బాక్సాఫీస్ వద్ద ఈ సినిమా మంచి ప్రకంపనలే సృష్టించేలా కనిపిస్తోంది.
తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQs)
1. ఎంఎస్ రాజు దర్శకత్వం వహిస్తున్న అగధ సినిమా జోనర్ ఏంటి?
2. అగధ సినిమాలో విజువల్ ఎఫెక్ట్స్ (VFX) ప్రాధాన్యత ఏంటి?
3. అగధ టీజర్లో కనిపించిన ప్రధాన నటీనటులు ఎవరు?
హరి ప్రసాద్ శీలమంతుల ప్రస్తుతం హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో అసిస్టెంట్ న్యూస్ ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. మీడియా రంగంలో 20 ఏళ్లకు పైగా సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన ఆయన, డిజిటల్ మీడియాలో గత 10 ఏళ్లుగా విశేష సేవలందిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా క్రికెట్ విశ్లేషణలు, సినిమా వార్తలను అందించడంలో ఆయనకు ప్రత్యేక గుర్తింపు ఉంది. ఆయన తన అద్భుతమైన పనితీరుకు గాను ప్రస్తుత సంస్థలో ప్రతిష్టాత్మకమైన 'డిజీ జర్నో ఆఫ్ ది క్వార్టర్' (Digi Journo of the Quarter) అవార్డును అందుకున్నారు. ఇది డిజిటల్ జర్నలిజంలో ఆయన చూపిస్తున్న నిబద్ధతకు, వార్తా సేకరణలో ఆయన పాటించే ఖచ్చితత్వానికి నిదర్శనం. హరి ప్రసాద్ తన కెరీర్లో ప్రింట్, ఎలక్ట్రానిక్, డిజిటల్ మీడియా వంటి మూడు ప్రధాన విభాగాల్లోనూ పనిచేశారు. హిందుస్థాన్ టైమ్స్లో చేరకముందు, ఆయన తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని ప్రముఖ దినపత్రికలు, టీవీ ఛానెళ్లయిన ఈనాడు, ఆంధ్రజ్యోతి, సాక్షి వంటి సంస్థలలో కీలక బాధ్యతలు నిర్వహించారు. నవంబర్ 1, 2021న హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగు టీమ్లో చేరిన ఆయన.. ప్రస్తుతం స్పోర్ట్స్ (ముఖ్యంగా క్రికెట్ అనాలసిస్), ఎంటర్టైన్మెంట్ సెక్షన్ల బాధ్యతలను చూసుకుంటున్నారు. ఈయన ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ నుంచి బీఎస్సీ (కంప్యూటర్ సైన్స్) పట్టా పొందారు. సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతో పాటు జర్నలిజంపై ఉన్న మక్కువతో జర్నలిజంలో డిప్లొమా పూర్తి చేసి, వృత్తిపరమైన నైపుణ్యాలను మెరుగుపరుచుకున్నారు. క్రీడా రంగంలో వస్తున్న మార్పులను, సినిమా ఇండస్ట్రీ అప్డేట్స్ను లోతుగా విశ్లేషించి పాఠకులకు అర్థమయ్యే రీతిలో అందించడం హరి ప్రసాద్ శైలి.Read More