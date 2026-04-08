    Raaka Meaning: ‘రాకా’కు, రామాయణానికి లింకు.. అసలు రాకా అంటే అర్థం ఏంటి.. సోషల్ మీడియాలో ఫ్యాన్స్ క్రేజీ థియరీస్ వైరల్

    Raaka Meaning: అల్లు అర్జున్, అట్లీ సినిమాకు రాకా అనే క్రేజీ టైటిల్ పెట్టడంతో అసలు దానికి అర్థమేంటన్నదానిపై ఫ్యాన్స్ క్రేజీ థియరీస్ చెబుతున్నారు. కొందరైతే రామాయణానికీ లింకు పెడుతుండటం విశేషం. సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్న థియరీస్ ఎలా ఉన్నాయో చూడండి.

    Apr 8, 2026, 14:44:40 IST
    By Hari Prasad S, Hyderabad
    Raaka Meaning: ఐకాన్ స్టార్ అల్లు అర్జున్, సెన్సేషనల్ డైరెక్టర్ అట్లీ కాంబినేషన్‌లో వస్తున్న పాన్-ఇండియా సినిమాకు 'రాకా' అనే టైటిల్‌ పెట్టారు. అప్పటి నుంచీ సోషల్ మీడియాలో ఇది తెగ వైరల్ అవుతోంది. అసలు ఈ పేరుకు అర్థమేంటన్నదానిపై ఒక్కొక్కరు ఒక్కో థియరీని తెరపైకి తీసుకొస్తున్నారు. సినిమా స్టోరీని కూడా గెస్ చేస్తున్నారు. రాకాకు, రామాయణానికి లింకు పెడుతూ బన్నీ ఫస్ట్ లుక్ ను వాలి, సుగ్రీవుడిలతో పోలుస్తుండటం విశేషం.

    సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్న ఫ్యాన్ థియరీస్

    తెలుగు, సంస్కృత భాషల్లో 'రాకా' అనే పదానికి అత్యంత లోతైన అర్థం ఉంది. దీనిని బేస్ చేసుకొని ఫ్యాన్స్ చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ థియరీస్ తో వస్తున్నారు.

    నిండు పున్నమి: సంస్కృతంలో 'రాకా' అంటే పౌర్ణమి అని అర్థం. చంద్రుడు తన పూర్తి వెలుగుతో ప్రకాశించే రోజును రాకా అంటారు. కథానాయకుడు సమాజంలోని చీకటిని చీల్చుకుంటూ వచ్చే ఒక వెలుగు లాంటి వాడని దీని ద్వారా దర్శకుడు సూచించే అవకాశం ఉందంటూ కొందరు వాదిస్తున్నారు.

    రాక్షస ప్రవృత్తి: జనబాహుళ్యంలో 'రాకా' అనే పదాన్ని రాక్షస గుణం లేదా మొండితనం ఉన్న వ్యక్తిని ఉద్దేశించి కూడా వాడుతుంటారు. అట్లీ సినిమాల్లో హీరోలు అన్యాయంపై రాక్షసుడిలా విరుచుకుపడే పాత్రల్లో కనిపిస్తారు కాబట్టి.. ఈ టైటిల్ మాస్ ఆడియన్స్‌కు పర్ఫెక్ట్‌గా సెట్ అవుతుందని భావిస్తున్నారు.

    ది డార్క్ వారియర్ థియరీ: 'రాకా' అంటే రాక్షసుడు అనే అర్థం వచ్చేలా కొందరు ఫ్యాన్స్ విశ్లేషిస్తున్నారు. హీరో ఈ సినిమాలో నెగిటివ్ షేడ్స్ ఉన్న పాత్రలో కనిపిస్తాడని, శత్రువుల పాలిట రాక్షసుడిలా మారే 'యాంటీ హీరో' కథ ఇదని నెటిజన్లు భావిస్తున్నారు.

    రివర్స్ స్పెల్లింగ్: మరికొందరు నెటిజన్లు 'రాకా' (RAAKA)ను వెనక నుండి చదివితే 'ఆకార్' (AAKAR) అని వస్తుందని, అంటే ఒక రూపం లేని వ్యక్తి తన ఉనికిని చాటుకునే కథ అని విభిన్నమైన లాజిక్ తీస్తున్నారు.

    ది వోల్ఫ్ థియరీ (తోడేలు కథ): పౌర్ణమికి, తోడేళ్ళకు ఉన్న సంబంధం గురించి మనకు తెలిసిందే. ఈ సినిమా ఒక ఫాంటసీ యాక్షన్ డ్రామా అని ప్రచారం జరుగుతున్న నేపథ్యంలో.. హీరో పౌర్ణమి రాత్రి అత్యంత శక్తివంతుడిగా మారే 'వేర్వోల్ఫ్' తరహా పాత్రలో కనిపిస్తాడా అని కొందరు నెటిజన్లు అంచనా వేస్తున్నారు.

    రాబిన్ హుడ్ స్టైల్: సమాజంలోని ధనవంతుల దగ్గర దోచుకుని పేదలకు పంచే ఒక ఆధునిక 'రాకా'సి (రాక్షసుడు) పాత్రలో బన్నీ కనిపిస్తాడని, అందుకే ఈ టైటిల్ పెట్టారని మరికొందరు వాదిస్తున్నారు.

    బ్లడ్ మూన్ కనెక్షన్: సినిమాలో యుద్ధం లేదా హింస ఎక్కువగా ఉంటుందని, పౌర్ణమి నాటి చంద్రుడు ఎర్రగా మారినప్పుడు (Blood Moon) హీరో విశ్వరూపం చూపిస్తాడనేది ఫ్యాన్స్ ఊహ.

    అట్లీ - బన్నీ కాంబోలో విజువల్ వండర్

    ఈ రాకా సినిమాను సన్ పిక్చర్స్ బ్యానర్‌పై కళానిధి మారన్ అత్యంత భారీ బడ్జెట్‌తో నిర్మిస్తున్నారు. దీపికా పదుకోన్ హీరోయిన్‌గా నటిస్తున్న ఈ మూవీకి సాయి అభ్యంకర్ సంగీతం అందిస్తున్నాడు. అట్లీ తన సినిమాల్లో హీరోలను ఎంతో స్టైలిష్‌గా, మాస్ ఎలిమెంట్స్‌తో చూపిస్తాడు.

    అల్లు అర్జున్ లాంటి 'స్టైలిష్ స్టార్' తోడైతే ఆ మ్యాజిక్ మరో స్థాయిలో ఉంటుంది. ముఖ్యంగా ఈ సినిమా వీఎఫ్ఎక్స్ ప్రధానంగా సాగే ఫాంటసీ కావడంతో 'రాకా' అనే పేరులోని గంభీరత సినిమాకు పెద్ద అసెట్ కానుంది.

    ప్రస్తుతానికి ఇవన్నీ సోషల్ మీడియాలో జరుగుతున్న చర్చలు మాత్రమే. అసలు రాకా అనే టైటిల్ ఎందుకు పెట్టారు? అసలు స్టోరీ ఏంటన్నది మాత్రం రానున్న రోజుల్లో తేలనుంది.

    తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQ)

    ప్రశ్న: అల్లు అర్జున్ - అట్లీ సినిమా టైటిల్ ఏంటి?

    జవాబు: అల్లు అర్జున్, అట్లీ సినిమాకు రాకా అనే టైటిల్ పెట్టారు.

    ప్రశ్న: 'రాకా' అనే పదానికి అర్థం ఏంటి?

    జవాబు: సంస్కృతంలో దీని అర్థం పౌర్ణమి (Full Moon). అలాగే వాడుక భాషలో శక్తివంతుడైన వ్యక్తి లేదా రాక్షసుడు అనే అర్థాలు కూడా ఉన్నాయి.

    ప్రశ్న: ఈ సినిమాలో హీరోయిన్ ఎవరు?

    జవాబు: బాలీవుడ్ స్టార్ నటి దీపికా పదుకోన్ ఈ సినిమాలో కథానాయికగా నటిస్తున్నారు.

    • Hari Prasad S
      ABOUT THE AUTHOR
      Hari Prasad S

      హరి ప్రసాద్ శీలమంతుల ప్రస్తుతం హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో అసిస్టెంట్ న్యూస్ ఎడిటర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. మీడియా రంగంలో 20 ఏళ్లకు పైగా సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన ఆయన, డిజిటల్ మీడియాలో గత 10 ఏళ్లుగా విశేష సేవలందిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా క్రికెట్ విశ్లేషణలు, సినిమా వార్తలను అందించడంలో ఆయనకు ప్రత్యేక గుర్తింపు ఉంది. ఆయన తన అద్భుతమైన పనితీరుకు గాను ప్రస్తుత సంస్థలో ప్రతిష్టాత్మకమైన 'డిజీ జర్నో ఆఫ్ ది క్వార్టర్' (Digi Journo of the Quarter) అవార్డును అందుకున్నారు. ఇది డిజిటల్ జర్నలిజంలో ఆయన చూపిస్తున్న నిబద్ధతకు, వార్తా సేకరణలో ఆయన పాటించే ఖచ్చితత్వానికి నిదర్శనం. హరి ప్రసాద్ తన కెరీర్‌లో ప్రింట్, ఎలక్ట్రానిక్, డిజిటల్ మీడియా వంటి మూడు ప్రధాన విభాగాల్లోనూ పనిచేశారు. హిందుస్థాన్ టైమ్స్‌లో చేరకముందు, ఆయన తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని ప్రముఖ దినపత్రికలు, టీవీ ఛానెళ్లయిన ఈనాడు, ఆంధ్రజ్యోతి, సాక్షి వంటి సంస్థలలో కీలక బాధ్యతలు నిర్వహించారు. నవంబర్ 1, 2021న హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగు టీమ్‌లో చేరిన ఆయన.. ప్రస్తుతం స్పోర్ట్స్ (ముఖ్యంగా క్రికెట్ అనాలసిస్), ఎంటర్‌టైన్మెంట్ సెక్షన్ల బాధ్యతలను చూసుకుంటున్నారు. ఈయన ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ నుంచి బీఎస్సీ (కంప్యూటర్ సైన్స్) పట్టా పొందారు. సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతో పాటు జర్నలిజంపై ఉన్న మక్కువతో జర్నలిజంలో డిప్లొమా పూర్తి చేసి, వృత్తిపరమైన నైపుణ్యాలను మెరుగుపరుచుకున్నారు. క్రీడా రంగంలో వస్తున్న మార్పులను, సినిమా ఇండస్ట్రీ అప్‌డేట్స్‌ను లోతుగా విశ్లేషించి పాఠకులకు అర్థమయ్యే రీతిలో అందించడం హరి ప్రసాద్ శైలి.Read More

