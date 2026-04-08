    Atlee on Raaka: ఇది కేవలం సినిమా కాదు.. నా 18 ఏళ్ల కల.. ఇది ఆరంభం మాత్రమే.. హ్యాపీ బర్త్‌డే అల్లు అర్జున్ సర్: అట్లీ

    Atlee on Raaka: అల్లు అర్జున్, అట్లీ కాంబినేషన్ లో వస్తున్న సినిమాకు రాకా అనే టైటిల్ పెట్టిన విషయం తెలుసు కదా. ఈ మూవీపై అట్లీ చేసిన ట్వీట్ వైరల్ అవుతోంది. 18 ఏళ్లుగా తాను ఈ ఐడియా మది నుంచి చెదిరిపోకుండా చూసుకున్నానని చెప్పాడు.

    Apr 8, 2026, 13:46:28 IST
    By Hari Prasad S, Hyderabad
    Atlee on Raaka: పుష్ప సెన్సేషన్ తర్వాత ఐకాన్ స్టార్ అల్లు అర్జున్, కోలీవుడ్ మాస్ డైరెక్టర్ అట్లీ కాంబినేషన్‌లో వస్తున్న 'రాకా' ఫస్ట్ లుక్ సోషల్ మీడియాను షేక్ చేస్తోంది. ఇది కేవలం సినిమా కాదు, 18 ఏళ్ల నిరీక్షణ అని అట్లీ ఎమోషనల్ అయ్యాడు. ఇప్పుడు ఎక్కడ చూసినా రాకా మూవీ గురించిన చర్చే జరుగుతోంది.

    ఊహించని షాక్.. ఊరమాస్ లుక్

    ప్రేక్షకులు ఏవైతే అంచనాలు పెట్టుకున్నారో, వాటిని తలకిందులు చేస్తూ 'రాకా' ఫస్ట్ లుక్ విడుదలైంది. అల్లు అర్జున్ ఇప్పటివరకు పోషించిన పాత్రలకు పూర్తి భిన్నంగా, అసలు గుర్తుపట్టలేనంత కొత్తగా ఇందులో కనిపిస్తున్నాడు.

    గుండుతో, అత్యంత క్రూరమైన కళ్లతో, ఒక చేతికి తోడేలు పంజాలాంటి కవచంతో ఉన్న బన్నీ లుక్ చూస్తుంటే.. ఇది ఒక డార్క్ సినిమాటిక్ ఎక్స్‌పెరిమెంట్ అని స్పష్టమవుతోంది. కంఫర్ట్ జోన్ నుంచి బయటకు వచ్చి అల్లు అర్జున్ చేస్తున్న ఈ సాహసం టాలీవుడ్‌లో కొత్త చర్చకు దారితీసింది.

    అట్లీ 18 ఏళ్ల తపస్సు

    ఈ రాకా సినిమా కేవలం ఒక భారీ బడ్జెట్ ప్రాజెక్ట్ మాత్రమే కాదు, దర్శకుడు అట్లీ వ్యక్తిగత కల. ఫస్ట్ లుక్ విడుదలైన సందర్భంగా అట్లీ ఎక్స్‌లో ఒక ఆసక్తికరమైన విషయాన్ని పంచుకున్నాడు.

    "గడిచిన 18 ఏళ్లుగా ఈ ఆలోచనను నా గుండెల్లో దాచుకున్నాను. ఎప్పుడూ చెదిరిపోనివ్వలేదు. అది నన్ను పరీక్షించింది, నన్ను తీర్చిదిద్దింది. ఇన్నాళ్లకు ఆ కల నెరవేరుతోంది. నిజం చెప్పాలంటే.. ఇది కేవలం ఆరంభం మాత్రమే.. హ్యాపీ బర్త్ డే అల్లు అర్జున్ సర్" అని అట్లీ పేర్కొన్నాడు.

    దీనిని బట్టి చూస్తుంటే అట్లీ తన కెరీర్ మొదలుపెట్టకముందు నుంచే ఈ కథను సిద్ధం చేసుకున్నారని అర్థమవుతోంది. సుమారు రెండు దశాబ్దాల పాటు ఈ విజన్‌ను కాపాడుకుంటూ రావడం అంటే ఈ సినిమాలో కచ్చితంగా ఏదో బలమైన ముడి ఉండే ఉంటుందని సినీ విశ్లేషకులు భావిస్తున్నారు.

    గ్లోబల్ రేంజ్‌లో 'రాకా' హంగామా

    సన్ పిక్చర్స్ అత్యంత భారీ వ్యయంతో నిర్మిస్తున్న ఈ మూవీలో బాలీవుడ్ స్టార్ హీరోయిన్ దీపికా పదుకోన్ నటిస్తుండటం విశేషం. ఈ చిత్రానికి సాయి అభ్యంకర్ సంగీతాన్ని అందిస్తున్నాడు. కేవలం సౌత్ ఇండియాకే పరిమితం కాకుండా 2027 మధ్యలో ఏకంగా 7 భాషల్లో ఈ సినిమా ప్రపంచవ్యాప్తంగా విడుదల కానుంది.

    తెలుగు ప్రేక్షకుల్లో పెరుగుతున్న ఆసక్తి

    సాధారణంగా అట్లీ సినిమాలు కమర్షియల్ ఫార్ములాతో సాగుతాయి. కానీ 'రాకా' విషయంలో అతడు పూర్తి డార్క్ థీమ్‌ను ఎంచుకున్నట్లు తెలుస్తోంది. గతంలో 'పుష్ప' సినిమాతో పాన్ ఇండియా స్థాయిలో గుర్తింపు తెచ్చుకున్న అల్లు అర్జున్.. ఇప్పుడు 'రాకా'తో గ్లోబల్ మార్కెట్‌పై కన్నేశాడు.

    ఈ పోస్టర్‌లో బన్నీ చేతికి ఉన్న పంజాని చూస్తుంటే, ఇందులో ఏదైనా 'వైల్డ్' ఎలిమెంట్ లేదా సూపర్‌నేచురల్ అంశం ఉందా అనే కోణంలో ఫ్యాన్స్ థియరీలను అల్లేస్తున్నారు. గతంలో దీపికా లుక్ కూడా ఎంతో ఆసక్తి రేపిన విషయం తెలిసిందే.

    తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQs)

    1. రాకా సినిమాలో అల్లు అర్జున్ పాత్ర ఎలా ఉండబోతోంది?

    ఫస్ట్ లుక్ పోస్టర్ ప్రకారం, అల్లు అర్జున్ మునుపెన్నడూ లేని విధంగా గుండుతో, రఫ్ అండ్ ఇంటెన్స్ లుక్‌లో కనిపించనున్నారు. ఇది ఒక డార్క్ యాక్షన్ డ్రామా అని తెలుస్తోంది.

    2. ఈ సినిమాకి 'రాకా' అనే పేరు పెట్టడానికి కారణం ఏంటి?

    'రాకా' అంటే సంస్కృతంలో పున్నమి చంద్రుడు లేదా ఒక శక్తివంతమైన ధ్వని అని అర్థం వస్తుంది. అయితే సినిమాలో ఈ పేరుకి ఉన్న అసలు నేపథ్యం ఏంటనేది అట్లీ త్వరలోనే రివీల్ చేయనున్నారు.

    3. రాకా సినిమా ఎప్పుడు విడుదలవుతుంది?

    ప్రస్తుత సమాచారం ప్రకారం, ఈ చిత్రం 2027 మధ్యలో 7 ప్రధాన భాషల్లో ప్రపంచవ్యాప్తంగా విడుదల కానుంది.

    4. ఈ సినిమాలో హీరోయిన్ ఎవరు?

    ఈ భారీ బడ్జెట్ చిత్రంలో అల్లు అర్జున్ సరసన బాలీవుడ్ స్టార్ దీపికా పదుకోన్ నటిస్తున్నారు.

    • Hari Prasad S
      ABOUT THE AUTHOR
      Hari Prasad S

      హరి ప్రసాద్ శీలమంతుల ప్రస్తుతం హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో అసిస్టెంట్ న్యూస్ ఎడిటర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. మీడియా రంగంలో 20 ఏళ్లకు పైగా సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన ఆయన, డిజిటల్ మీడియాలో గత 10 ఏళ్లుగా విశేష సేవలందిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా క్రికెట్ విశ్లేషణలు, సినిమా వార్తలను అందించడంలో ఆయనకు ప్రత్యేక గుర్తింపు ఉంది. ఆయన తన అద్భుతమైన పనితీరుకు గాను ప్రస్తుత సంస్థలో ప్రతిష్టాత్మకమైన 'డిజీ జర్నో ఆఫ్ ది క్వార్టర్' (Digi Journo of the Quarter) అవార్డును అందుకున్నారు. ఇది డిజిటల్ జర్నలిజంలో ఆయన చూపిస్తున్న నిబద్ధతకు, వార్తా సేకరణలో ఆయన పాటించే ఖచ్చితత్వానికి నిదర్శనం. హరి ప్రసాద్ తన కెరీర్‌లో ప్రింట్, ఎలక్ట్రానిక్, డిజిటల్ మీడియా వంటి మూడు ప్రధాన విభాగాల్లోనూ పనిచేశారు. హిందుస్థాన్ టైమ్స్‌లో చేరకముందు, ఆయన తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని ప్రముఖ దినపత్రికలు, టీవీ ఛానెళ్లయిన ఈనాడు, ఆంధ్రజ్యోతి, సాక్షి వంటి సంస్థలలో కీలక బాధ్యతలు నిర్వహించారు. నవంబర్ 1, 2021న హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగు టీమ్‌లో చేరిన ఆయన.. ప్రస్తుతం స్పోర్ట్స్ (ముఖ్యంగా క్రికెట్ అనాలసిస్), ఎంటర్‌టైన్మెంట్ సెక్షన్ల బాధ్యతలను చూసుకుంటున్నారు. ఈయన ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ నుంచి బీఎస్సీ (కంప్యూటర్ సైన్స్) పట్టా పొందారు. సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతో పాటు జర్నలిజంపై ఉన్న మక్కువతో జర్నలిజంలో డిప్లొమా పూర్తి చేసి, వృత్తిపరమైన నైపుణ్యాలను మెరుగుపరుచుకున్నారు. క్రీడా రంగంలో వస్తున్న మార్పులను, సినిమా ఇండస్ట్రీ అప్‌డేట్స్‌ను లోతుగా విశ్లేషించి పాఠకులకు అర్థమయ్యే రీతిలో అందించడం హరి ప్రసాద్ శైలి.Read More

