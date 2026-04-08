Allu Arjun Raaka: తోడేలు గెటప్లో గుండుతో అల్లు అర్జున్.. బన్నీ-అట్లీ సినిమా టైటిల్ ఇదే! అదిరిపోయిన బర్త్ డే ట్రీట్!
Allu Arjun Atlee Movie Title Release On Birthday: ఐకానిక్ స్టార్ అల్లు అర్జున్ పుట్టినరోజు సందర్భంగా అభిమానులకు అదిరిపోయే గిఫ్ట్ అందింది. అట్లీ దర్శకత్వంలో రాబోతున్న భారీ ప్రాజెక్ట్కు ‘రాకా’ (Raaka) అనే పవర్ ఫుల్ టైటిల్ను ఖరారు చేస్తూ చిత్ర యూనిట్ పోస్టర్ను విడుదల చేసింది.
ఐకానిక్ స్టార్ అల్లు అర్జున్ పుట్టినరోజు అంటేనే అభిమానులకు ఒక పెద్ద పండుగ. సరిగ్గా ఆయన 44వ పుట్టినరోజు సందర్భంగా, గత కొన్ని నెలలుగా ఊరిస్తున్న క్రేజీ ప్రాజెక్ట్ అప్డేట్ను మేకర్స్ బుధవారం (ఏప్రిల్ 8, 2026) ఉదయం 11 గంటలకు ప్రకటించారు. అల్లు అర్జున్, సెన్సేషనల్ డైరెక్టర్ అట్లీ, బాలీవుడ్ బ్యూటీ దీపికా పదుకొణె కాంబినేషన్లో రాబోతున్న ఈ సినిమాకు ‘రాక’ (Raaka) అనే టైటిల్ను ఖరారు చేశారు.
హద్దులు లేని ఊహాతీత ప్రపంచం..
ఇప్పటివరకు 'AA22xA6' అనే వర్కింగ్ టైటిల్తో పిలుస్తున్న ఈ సినిమాకు ‘రాకా’ అనే పేరు పెడుతూ టైటిల్ పోస్టర్ను విడుదల చేశారు మేకర్స్. "పరిమితులకు అందని ఒక సరికొత్త ప్రపంచాన్ని చూడటానికి సిద్ధంగా ఉండండి" అంటూ సన్ పిక్చర్స్ సంస్థ ఈ పోస్టర్ను సోషల్ మీడియాలో పంచుకుంది.
మునుపెన్నడూ చూడని రీతిలో
ఈ పోస్టర్ చూస్తుంటే సినిమా చాలా ఇంటెన్స్గా, మునుపెన్నడూ చూడని రీతిలో ఉండబోతోందని అర్థమవుతోంది. చీకటి నేపథ్యం నుంచి తోడేలు తరహా పంజాతో కూడిన చెయ్యి బయటకు రావడం అందరిలోనూ ఆసక్తిని రేకెత్తిస్తోంది. ఇక రాక టైటిల్తో రిలీజ్ చేసిన పోస్టర్ మరింత ఇంట్రెస్టింగ్గా ఉంది.
తోడేలు గెటప్లో పంజా అడ్డుపెట్టుకుని
ఈ పోస్టర్లో అల్లు అర్జున్ గుండుతో కనిపించి షాక్ ఇచ్చాడు. అలాగే, తోడేలు గెటప్లో పంజా అడ్డుపెట్టుకుని అల్లు అర్జున్ చూస్తున్న లుక్ చాలా ఇంటెన్సివ్గా ఉంది. నిన్న రిలీజ్ చేసిన పోస్టర్లోని తోడేలు పంజా అల్లు అర్జున్దే అని తాజాగా ఇవాళ రివీల్ చేసిన ఫస్ట్ లుక్ ద్వారా తెలుస్తోంది. రాకా నుంచి వచ్చిన ఫస్ట్ లుక్ చూసిన అభిమానులు అల్లు అర్జున్ బర్త్ డేకు అదిరిపోయే ట్రీట్ అని భావిస్తున్నారు.
తొలిసారి బన్నీ - దీపికా జోడి!
రాక సినిమాతో టాలీవుడ్ సూపర్ స్టార్ అల్లు అర్జున్, బాలీవుడ్ స్టార్ హీరోయిన్ దీపికా పదుకొణె మొదటిసారి స్క్రీన్ షేర్ చేసుకోబోతున్నారు. అట్లీ మార్క్ మాస్ ఎలిమెంట్స్, బన్నీ ఎనర్జీ, దీపికా గ్లామర్ కలగలిసి ఈ సినిమాను పాన్ ఇండియా లెవల్లో నెక్స్ట్ లెవల్కు తీసుకెళ్లడం ఖాయంగా కనిపిస్తోంది. సన్ పిక్చర్స్ భారీ బడ్జెట్తో నిర్మిస్తున్న ఈ ప్రాజెక్ట్ గురించి మరిన్ని వివరాలు త్వరలోనే వెల్లడికానున్నాయి.
‘రాక’ టైటిల్ అనౌన్స్మెంట్
మొత్తానికి అల్లు అర్జున్ పుట్టినరోజు వేళ ‘రాకా’ టైటిల్ అనౌన్స్మెంట్ సోషల్ మీడియాలో ట్రెండింగ్గా మారింది. పుష్ప-2 కోసం వేచి చూస్తున్న అభిమానులకు, ఈ కొత్త ప్రాజెక్ట్ ప్రకటన రెట్టింపు ఉత్సాహాన్ని ఇచ్చింది.
