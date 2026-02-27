Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    Deepika Padukone: అవార్డ్ విన్నింగ్ ఓటీటీ సిరీస్ నుంచి దీపికా పదుకొణె అవుట్- స్పిరిట్, కల్కి 2 తర్వాత ఇలా! కారణం ఏంటంటే?

    Deepika Padukone Not Part Of The White Lotus Season 4: బాలీవుడ్ స్టార్ హీరోయిన్ దీపికా పదుకొణె ప్రఖ్యాత హాలీవుడ్ ఓటీటీ సిరీస్ ‘ది వైట్ లోటస్’ సీజన్ 4లో నటించడం లేదని తాజాగా తేలిపోయింది. స్పిరిట్, కల్కి 2 తర్వాత అవార్డ్ విన్నింగ్ ఓటీటీ సిరీస్ నుంచి దీపికా పదుకొణె తప్పుకోవడం ఆసక్దిగా మారింది.

    Published on: Feb 27, 2026 1:46 PM IST
    By Chetupelli Sanjiv Kumar, Hyderabad
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    ప్రముఖ హాలీవుడ్ అవార్డ్ విన్నింగ్ ఓటీటీ వెబ్ సిరీస్ ‘ది వైట్ లోటస్’ (The White Lotus) సీజన్ 4లో బాలీవుడ్ బ్యూటీ దీపికా పదుకొణె కీలక పాత్ర పోషిస్తోందని గత కొన్ని రోజులుగా జోరుగా ప్రచారం సాగింది. అయితే, ఈ వార్తల్లో వాస్తవం లేదని తాజాగా వెరైటీ ఇండియా స్పష్టం చేసింది. దీపికా పదుకొణె ఈ ప్రాజెక్ట్‌లో భాగం కావడం లేదని సదరు నివేదిక పేర్కొంది.

    అవార్డ్ విన్నింగ్ ఓటీటీ సిరీస్ నుంచి దీపికా పదుకొణె అవుట్- స్పిరిట్, కల్కి 2 తర్వాత ఇలా! కారణం ఏంటంటే?
    అవార్డ్ విన్నింగ్ ఓటీటీ సిరీస్ నుంచి దీపికా పదుకొణె అవుట్- స్పిరిట్, కల్కి 2 తర్వాత ఇలా! కారణం ఏంటంటే?

    ఆడిషన్ వల్లే వెనక్కి?

    నిజానికి ఈ ఓటీటీ సిరీస్ మేకర్స్ దీపికా పదుకొణెను సంప్రదించినట్లు వార్తలు వచ్చాయి. అయితే, దీపికా ఈ ప్రాజెక్ట్ నుంచి తప్పుకోవడానికి గల కారణం ఇప్పుడు ఆసక్తికరంగా మారింది.

    "వైట్ లోటస్ సిరీస్‌లో పాత్రల ఎంపిక కోసం ఆడిషన్స్ నిర్వహించడం తప్పనిసరిగా ఉంటుంది. నటీనటులతో సంతకం చేయించే ముందు వారిని పరీక్షించాలని మేకర్స్ పట్టుబట్టారు. కానీ, దీపికా మాత్రం ఆడిషన్ ఇచ్చేందుకు ఆసక్తి చూపలేదు. ఆ కారణంగానే ఈ గొప్ప అవకాశాన్ని ఆమె వదులుకోవాల్సి వచ్చింది" అని హాలీవుడ్ చిత్ర వర్గాలు వెల్లడించాయి.

    ఓటీటీ సిరీస్ సీజన్ 3 కోసం కూడా

    అంతకుముందు ఈ ఓటీటీ సిరీస్ సీజన్ 3 కోసం కూడా దీపికాను సంప్రదించగా, అప్పుడు ఆమె గర్భవతి కావడంతో ఆ ఆఫర్‌ను తిరస్కరించారు. ఒకవేళ ఈ ప్రాజెక్ట్ ఓకే అయి ఉంటే, 2017లో వచ్చిన ‘xXx: రిటర్న్ ఆఫ్ క్సాండర్ కేజ్’ తర్వాత దీపికాకు ఇది రెండో హాలీవుడ్ ప్రాజెక్ట్ అయ్యేది.

    ఏమిటీ ‘ది వైట్ లోటస్’?

    మైక్ వైట్ సృష్టించిన ఈ బ్లాక్ కామెడీ డ్రామా అంతర్జాతీయ స్థాయిలో విశేష ఆదరణ పొందింది. ‘వైట్ లోటస్’ అనే ఒక కల్పిత లగ్జరీ రిసార్ట్ చుట్టూ ఈ కథ తిరుగుతుంది. ప్రతి సీజన్‌లో కొత్త నటీనటులు, సరికొత్త ప్రదేశాలతో ఈ ఓటీటీ సిరీస్ ప్రేక్షకులను అలరిస్తుంది.

    ఇప్పటివరకు 16 ప్రైమ్‌టైమ్ ఎమ్మీ అవార్డులు, రెండు గోల్డెన్ గ్లోబ్ అవార్డులను ఈ ఓటీటీ సిరీస్ గెలుచుకుంది. నాలుగో సీజన్ చిత్రీకరణ ఫ్రాన్స్‌లో జరగనుంది. ప్రస్తుతం జియో హాట్‌స్టార్‌లో వైట్ లోటస్ సీజన్ 1-3 సీజన్స్ ఓటీటీ స్ట్రీమింగ్ అవుతున్నాయి.

    దీపికా తర్వాతి చిత్రాలు

    ఇదిలా ఉంటే, దీపికా పదుకొణె చివరిగా ‘సింగం ఎగైన్’లో మెరిసింది. అలాగే, బాలీవుడ్ బాద్‌షా షారుఖ్ ఖాన్‌తో కలిసి యాక్షన్ థ్రిల్లర్ కింగ్ సినిమాలో నటిస్తోంది. ఈ మూవీ 2026 డిసెంబర్‌లో విడుదల కానుంది. సిద్ధార్థ్ ఆనంద్ దర్శకత్వం వహిస్తున్న ఈ సినిమాలో సుహానా ఖాన్, అభిషేక్ బచ్చన్ వంటి స్టార్స్ నటిస్తున్నారు.

    ఆ రెండు సినిమాల నుంచి

    దీంతోపాటు అట్లీ-అల్లు అర్జున్ కాంబినేషన్‌లో తెరకెక్కుతోన్న సినిమాలో కూడా దీపికా పదుకొణె నటిస్తున్న విషయం తెలిసిందే. ఇకపోతే వీటికంటే ముందు ప్రభాస్ సినిమాలు అయిన స్పిరిట్, కల్కి 2 నుంచి దీపికా పదుకొణె వైదొలిగిన విషయం హాట్ టాపిక్‌గా మారింది. ఇప్పుడు అవార్డ్ విన్నింగ్ ఓటీటీ సిరీస్ నుంచి కూడా దీపికా ఆడిషన్స్ కారణంగా దూరమవడం ఆసక్తిగా మారింది.

    recommendedIcon
    News/Entertainment/Deepika Padukone: అవార్డ్ విన్నింగ్ ఓటీటీ సిరీస్ నుంచి దీపికా పదుకొణె అవుట్- స్పిరిట్, కల్కి 2 తర్వాత ఇలా! కారణం ఏంటంటే?
    News/Entertainment/Deepika Padukone: అవార్డ్ విన్నింగ్ ఓటీటీ సిరీస్ నుంచి దీపికా పదుకొణె అవుట్- స్పిరిట్, కల్కి 2 తర్వాత ఇలా! కారణం ఏంటంటే?
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes