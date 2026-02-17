Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    అల్లు అర్జున్ 42 రూల్స్ వివాదం.. సారీ చెప్పిన కావేరి.. వేధించడం ఆపాలంటూ పాడ్ కాస్టర్ పోస్ట్.. పాడ్ కాస్ట్ డిలీట్

    అల్లు అర్జున్ 42 రూల్స్ కాంట్రవర్సీలో కీలక పరిణామం. అల్లు అర్జున్ ను కలవడానికి ముందు తెలుసుకోవాల్సిన 42 డూస్ అండ్ డోంట్స్ ఇవే అంటూ ఓ లిస్ట్ సోషల్ మీడియాలో కలకలం రేపింది. అయితే ఫస్ట్ ఆ లిస్ట్ గురించి కామెంట్లు చేసిన బ్రాండ్ స్ట్రాటజిస్ట్ కావేరి పబ్లిక్ గా సారీ చెప్పింది. 

    Published on: Feb 17, 2026 11:05 AM IST
    By Chandu Shanigarapu
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    టాలీవుడ్ ఐకాన్ స్టార్ అల్లు అర్జున్ 42 రూల్స్ వివాదంలో మరో మలుపు. అల్లు అర్జున్ ను కలవడానికి ముందు అతని టీమ్ తనకు 42 'డూస్ అండ్ డోంట్స్' (చేయవలసినవి, చేయకూడనివి) జాబితాను ఇచ్చిందని రీసెంట్ గా ఓ పాడ్ కాస్ట్ లో బ్రాండ్ బ్రాండ్ స్ట్రాటజిస్ట్ కావేరి బరువా పేర్కొంది. ఈ కామెంట్లు కాంట్రవర్సీకి దారితీశాయి.

    అల్లు అర్జున్ (PTI)
    అల్లు అర్జున్ (PTI)

    సారీ చెప్పిన కావేరి

    అల్లు అర్జున్ 42 రూల్స్ కాంట్రవర్సీలో ఇప్పటికే ఇలాంటి లిస్ట్ ఏం లేదని హీరో సంబంధిత వర్గాలు కొట్టిపారేస్తున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో కావేరి బరువా పబ్లిక్ గా సారీ చెప్పింది. సోషల్ మీడియాలో పోస్టులో క్షమాపణాలు కోరింది. ఈ కామెంట్లపై తీవ్ర విమర్శలు వెల్లువెత్తడంతో అల్లు అర్జున్ బృందం ఈ ఆరోపణలను కొట్టిపారేసింది. ఇప్పుడు బ్రాండ్ స్ట్రాటజిస్ట్, పాడ్‌కాస్టర్ ఇద్దరూ బహిరంగంగా క్షమాపణలు తెలిపారు.

    కామెంట్లు వెనక్కి తీసుకుంటున్నా

    కావేరి బరువా తన ఎక్స్ అకౌంట్లో క్షమాపణలు చెబుతూ పోస్టు పెట్టింది. ‘‘తిరిగి ఆలోచించుకున్న తర్వాత నా కామెంట్లు సరికాదని తెలుసుకున్నా. ఎలాంటి కన్ఫర్మేషన్, వాస్తవాలు తెలుసుకోకుండా ఆ మాటలు అన్నా. క్లియర్ గా చెప్పాలంటే నాకు అల్లు అర్జున్ లేదా అతని టీమ్ నుంచి ఎలాంటి ‘42 డూస్ అండ్ డోంట్స్’ లిస్ట్ అందలేదు. మాటల మధ్యలో నా ఈ కామెంట్లు వచ్చాయి. ఇందుకు చింతిస్తున్నా. కామెంట్లు వెనక్కి తీసుకుంటున్నా. నాకు అల్లు అర్జున్ అంటే ఎంతో గౌరవం ఉంది’’ అని కావేరి పోస్టులో పేర్కొంది.

    పాడ్ కాస్టర్ కూడా

    కావేరి బరువా కామెంట్లు ఓ పాడ్ కాస్టర్ షోలో వచ్చాయి. దీంతో పాడ్ కాస్టర్ స్వీకృతి కూడా సారీ చెప్తూ ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌లో ఓ భారీ పోస్టు పెట్టింది. ‘‘అల్లు అర్జున్ 'డూస్ అండ్ డోంట్స్' గురించి కావేరి ఆరోపించిన పాడ్‌కాస్ట్, రీల్ డిలీట్ చేశాం. పాడ్ కాస్ట్ ప్రసారం చేసే సమయానికి ఈ రూల్స్ గురించి నిజాలు తెలుసుకోలేకపోయాం. ఆమె చెప్పిన మాటలను నమ్మాం. అంతే తప్ప ఇందులో వేరే దురుద్దేశం లేదు’’ అని పోస్టులో పేర్కొన్నారు.

    వేధింపులు ఆపాలని

    ‘‘ఇప్పుడు కావేరి తాజా కామెంట్లను బట్టి మేం ఆ పాడ్ కాస్ట్, రీల్ డిలీట్ చేశాం. యూట్యూబ్ ఛానెల్, ఇన్ స్టాగ్రామ్ నుంచి తొలగించాం. ఈ నేపథ్యంలో పాడ్ కాస్టర్ హోస్ట్, ఇతర టీమ్ సభ్యులపై వేధింపులను ఆపాలని కోరుతున్నాం’’ అని ఆ పాడ్ కాస్టర్ తన పోస్టులో రాసుకొచ్చింది.

    recommendedIcon
    News/Entertainment/అల్లు అర్జున్ 42 రూల్స్ వివాదం.. సారీ చెప్పిన కావేరి.. వేధించడం ఆపాలంటూ పాడ్ కాస్టర్ పోస్ట్.. పాడ్ కాస్ట్ డిలీట్
    News/Entertainment/అల్లు అర్జున్ 42 రూల్స్ వివాదం.. సారీ చెప్పిన కావేరి.. వేధించడం ఆపాలంటూ పాడ్ కాస్టర్ పోస్ట్.. పాడ్ కాస్ట్ డిలీట్
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes