అల్లు అర్జున్ 42 రూల్స్ వివాదం.. సారీ చెప్పిన కావేరి.. వేధించడం ఆపాలంటూ పాడ్ కాస్టర్ పోస్ట్.. పాడ్ కాస్ట్ డిలీట్

పాడ్ కాస్టర్ కూడా
కావేరి బరువా కామెంట్లు ఓ పాడ్ కాస్టర్ షోలో వచ్చాయి. దీంతో పాడ్ కాస్టర్ స్వీకృతి కూడా సారీ చెప్తూ ఇన్స్టాగ్రామ్లో ఓ భారీ పోస్టు పెట్టింది. ‘‘అల్లు అర్జున్ 'డూస్ అండ్ డోంట్స్' గురించి కావేరి ఆరోపించిన పాడ్కాస్ట్, రీల్ డిలీట్ చేశాం. పాడ్ కాస్ట్ ప్రసారం చేసే సమయానికి ఈ రూల్స్ గురించి నిజాలు తెలుసుకోలేకపోయాం. ఆమె చెప్పిన మాటలను నమ్మాం. అంతే తప్ప ఇందులో వేరే దురుద్దేశం లేదు’’ అని పోస్టులో పేర్కొన్నారు.
వేధింపులు ఆపాలని
‘‘ఇప్పుడు కావేరి తాజా కామెంట్లను బట్టి మేం ఆ పాడ్ కాస్ట్, రీల్ డిలీట్ చేశాం. యూట్యూబ్ ఛానెల్, ఇన్ స్టాగ్రామ్ నుంచి తొలగించాం. ఈ నేపథ్యంలో పాడ్ కాస్టర్ హోస్ట్, ఇతర టీమ్ సభ్యులపై వేధింపులను ఆపాలని కోరుతున్నాం’’ అని ఆ పాడ్ కాస్టర్ తన పోస్టులో రాసుకొచ్చింది.