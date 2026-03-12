Edit Profile
    Deepika Padukone: పిల్లలకు ఊపిరి ఆడటం లేదు.. ఇది కరెక్టేనా.. సాయం చేయండి: దీపికా పదుకోన్ పోస్ట్ వైరల్

    Deepika Padukone: దీపికా పదుకోన్ చేసిన ఇన్‌స్టాగ్రామ్ స్టోరీ వైరల్ అవుతోంది. ముంబైలో గాలి నాణ్యత తగ్గిపోవడంపై ఆమె ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తూ పిల్లలకు ఊపిరి ఆడటం లేదని, సాయం చేయాలని ముంబై కార్పొరేషన్ ను ట్యాగ్ చేసింది.

    Mar 12, 2026, 20:39:16 IST
    By Hari Prasad S, Hyderabad
    బాలీవుడ్ నటి దీపికా పదుకోన్ చేసిన ఓ పోస్ట్ ఇప్పుడు చర్చనీయాంశం అవుతోంది. గురువారం (మార్చి 12) ఉదయం ముంబై మహానగరం దట్టమైన పొగమంచు, కాలుష్యం ముసుగులో నిద్రలేచింది. నగరవ్యాప్తంగా గాలి నాణ్యత దారుణంగా పడిపోయింది. దీనిపైనే దీపిక తీవ్ర ఆందోళన వ్యక్తం చేసింది. పౌరుల ఆరోగ్యాన్ని దృష్టిలో ఉంచుకుని అధికారులు తక్షణ చర్యలు తీసుకోవాలని ఆమె విజ్ఞప్తి చేసింది.

    'ఇది ఎలా ఆమోదయోగ్యం?' - దీపికా ప్రశ్న

    దీపికా పదుకోన్ తన ఇన్‌స్టాగ్రామ్ స్టోరీస్‌లో ముంబై ఎయిర్ క్వాలిటీ ఇండెక్స్ (AQI) మ్యాప్‌ను షేర్ చేస్తూ.. నగరంలోని భయంకరమైన కాలుష్య స్థాయిలను ఎత్తిచూపింది. "ఈ నగరం (ఇంకా ఇక్కడి పిల్లలు) ఊపిరాడక ఉక్కిరిబిక్కిరి అవుతున్నారు! ఇది ఎలా ఆమోదయోగ్యం!?" అని ఆమె ప్రశ్నించింది.

    బృహన్ ముంబై మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ (BMC), ఆరోగ్య శాఖ అధికారులను ట్యాగ్ చేస్తూ, వెంటనే స్పందించాలని కోరింది. గురువారం ముంబైలో AQI 159గా నమోదైంది, ఇది 'అనారోగ్యకరమైన' (Unhealthy) కేటగిరీకి చెందుతుంది.

    దీపికా కంటే ముందే నటీమణులు సయామీ ఖేర్, రిచా చద్దా కూడా ముంబై కాలుష్యంపై గళం విప్పారు. సయామీ స్పందిస్తూ.. "గాలిలో వైరస్ లేదు, కానీ ఈ గాలే మనిషిని చంపేలా ఉంది" అని ఆవేదన వ్యక్తం చేయగా, రిచా చద్దా దీనిని "మానవ నిర్మిత విషాదం" అని అభివర్ణించింది.

    దీపికా పదుకోన్ రాబోయే సినిమాలు

    వృత్తిపరంగా దీపికా ప్రస్తుతం చేతినిండా ప్రాజెక్టులతో బిజీగా ఉంది. సిద్ధార్థ్ ఆనంద్ దర్శకత్వంలో షారుఖ్ ఖాన్ ప్రధాన పాత్రలో నటిస్తున్న కింగ్ మూవీలో దీపికా కీలక పాత్ర పోషిస్తోంది. వీరిద్దరి కలయికలో వస్తున్న ఆరో సినిమా ఇది. ఈ ఏడాది డిసెంబర్ 24న ఈ చిత్రం విడుదల కానుంది.

    అట్లీ దర్శకత్వంలో ఐకాన్ స్టార్ అల్లు అర్జున్ హీరోగా తెరకెక్కుతున్న సైన్స్ ఫిక్షన్ యాక్షన్ సినిమాలో దీపికా కథానాయికగా నటిస్తోంది. ఈ సినిమా 2027లో ప్రేక్షకుల ముందుకు వచ్చే అవకాశం ఉంది. ఇక మరో రెండు పెద్ద సినిమాలు కల్కి 2898 ఏడీ సీక్వెల్, స్పిరిట్ నుంచి ఆమె తప్పుకున్న విషయం తెలిసిందే. ఆమె లేవనెత్తిన రోజుకు 8 గంటల పని డిమాండ్ పై ఇప్పటికీ చర్చ నడుస్తూనే ఉంది.

    దీపిక పోస్ట్ చేసిన ఇన్‌స్టాగ్రామ్ స్టోరీ
    దీపిక పోస్ట్ చేసిన ఇన్‌స్టాగ్రామ్ స్టోరీ
