    Harish Shankar: షారుక్ ఖాన్ సినిమా వస్తే ఆలోచించేవాళ్లం.. ధురంధర్ 2 పోటీ కాదు: ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్ డైరెక్టర్ హరీష్ శంకర్

    Harish Shankar: బాక్సాఫీస్ దగ్గర భారీ పోటీ ఉండబోతుంది. ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్, ధురంధర్ 2 సినిమా రెండు ఒకే రోజు రిలీజ్ కాబోతున్నాయి. ధురంధర్ 2తో క్లాష్ పై ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్ డైరెక్టర్ హరీష్ శంకర్ ఇంట్రెస్టింగ్ కామెంట్లు చేశాడు. ఆ మూవీ పోటీ కాదని అన్నాడు. 

    Mar 12, 2026, 09:03:04 IST
    By Chandu Shanigarapu
    మార్చి 19, ఉగాది.. మూవీ లవర్స్ కు ఇది నిజమైన పండగలా మారనుంది. ఓ వైపు బ్లాక్ బస్టర్ సీక్వెల్ ధురంధర్ 2, మరోవైపు పవర్ స్టార్ పవన్ కల్యాణ్ యాక్షన్ థ్రిల్లర్ ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్ థియేటర్లకు రాబోతున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో ధురంధర్ 2తో క్లాష్ పై ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్ డైరెక్టర్ హరీష్ శంకర్ ఇంట్రెస్టింగ్ కామెంట్లు చేశాడు.

    ర‌ణ్‌వీర్ సింగ్‌, పవన్ కల్యాణ్
    ర‌ణ్‌వీర్ సింగ్‌, పవన్ కల్యాణ్

    ధురంధర్ 2 వర్సెస్ ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్

    పవన్ కల్యాణ్ యాక్షన్ థ్రిల్లర్ ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్, ర‌ణ్‌వీర్ సింగ్‌ స్పై థ్రిల్లర్ ధురంధర్ 2 సినిమాలు మార్చి 19న రిలీజ్ కానున్నాయి. ఒకే రోజు రెండు భారీ సినిమాలు రాబోతుండటం హాట్ టాపిక్ గా మారింది. అయితే ధురంధర్ 2తో క్లాష్ పై హరీష్ శంకర్ స్పందిస్తూ మూవీ రిలీజ్ నిర్ణయం తన చేతుల్లో లేదని అన్నాడు.

    పోటీ కాదు

    ఓ ఇంటర్వ్యూలో హరీష్ శంకర్ మాట్లాడుతూ.. ‘‘ఆదిత్య ధర్ (ధురంధర్ 2 డైరెక్టర్) ఓ అద్భుతమైన దర్శకుడు. ఆయన తెరకెక్కించిన ‘ఉరి’ మూవీ చూశా. అతను తన సినిమాలతో చాలా ప్రభావం చూపుతాడు. ఎంతో స్ఫూర్తి కలిగిస్తాడు. అయితే ధురంధర్ 2 సినిమా మాకు పోటీ కాదని నమ్ముతా. ఎందుకంటే మాకు రెండు తెలుగు రాష్ట్రాలున్నాయి’’ అని పేర్కొన్నాడు.

    షారుక్ సినిమా అయితే

    ‘‘పాన్ ఇండియా స్థాయిలో రిలీజ్ అయ్యే ఇతర సినిమాలకు ధురంధర్ 2 పోటీగా నిలుస్తుంది. కానీ ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్ కు రెండు తెలుగు రాష్ట్రాలున్నాయి. ఈ రెండు సినిమాలు కూడా డిఫరెంట్ జోనర్లో తెరకెక్కాయి. ధురంధర్ 2 స్థానంలో పాటలు, కామెడీ, ఎంటర్ టైన్మెంట్ తో నిండిన షారుక్ ఖాన్ మూవీ వస్తే అప్పుడు ఆలోచించేవాళ్లం. అది కూడా మా సినిమాలాగే ఉందని అనుకునేవాళ్లం’’ అని హరీష్ శంకర్ తెలిపాడు.

    ఛాన్స్ ఉంది

    ‘‘సినిమా రిలీజ్ అనేది నా ఒక్కటి చేతుల్లో ఉండదు. ఇది సమష్టి నిర్ణయం. అయినా బాక్సాఫీస్ దగ్గర రెండు లేదా మూడు పెద్ద సినిమాలు సక్సెస్ కావడానికి ఎప్పుడూ ఛాన్స్ ఉంటుంది. అది సంక్రాంతి అయినా, సమ్మర్ అయినా కొన్ని సినిమాలకు స్పేస్ ఉంటుంది. నేను కూడా ఒక దశలో రిలీజ్ ఇప్పుడు అవసరమా అని ఆలోచించా. కానీ తెలుగు రాష్ట్రాల్లో పూర్తిగా ధురంధర్ 2 సినిమా మాత్రమే ప్రదర్శించరు కదా’’ అని హరీష్ శంకర్ పేర్కొన్నాడు.

    టాక్సిక్ వాయిదాతో

    నిజానికి ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్ సినిమాను మార్చి 26న రిలీజ్ చేయాలని అనుకున్నారు. కానీ మార్చి 19న రిలీజ్ కావాల్సిన టాక్సిక్ మూవీ పోస్ట్ పోన్ అయింది. దీంతో పవన్ కల్యాణ్ సినిమాను ఒక వారం ప్రీ పోన్ చేశారు.

