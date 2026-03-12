Ustaad Bhagat Singh: ధురంధర్ 2తో పోటీ.. రిస్క్ తీసుకుంటున్న ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్.. ఆ నష్టం తప్పదా?
Ustaad Bhagat Singh: వన్ కల్యాణ్ అప్ కమింగ్ మూవీ ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్. ఈ సినిమాపై భారీ అంచనాలే ఉన్నాయి. అయితే రిలీజ్ డేట్ పరంగా చూసుకుంటే ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్ రిస్క్ చేస్తుందనే కామెంట్లు వస్తున్నాయి. ధురంధర్ 2 తో క్లాష్ దెబ్బతీస్తుందని అంటున్నారు.
గబ్బర్ సింగ్ లాంటి బ్లాక్ బస్టర్ హిట్ అందించిన పవన్ కల్యాణ్ - హరీష్ శంకర్ కాంబినేషన్లో రాబోతున్న సెకండ్ మూవీ ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్. ఈ సినిమా మార్చి 19న ప్రపంచవ్యాప్తంగా రిలీజ్ కానుంది. అయితే అదే రోజు ధురంధర్ 2 కూడా రిలీజ్ కానుంది. అడ్వాన్స్ బుకింగ్స్ లో ఆ మూవీ దూసుకుపోతుంది. దీంతో ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్ టీమ్ రిస్క్ తీసుకున్నారేమో అనే కామెంట్లు వినిపిస్తున్నాయి.
ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్ రిలీజ్
ఓజీ లాంటి సూపర్ హిట్ మూవీతో పవన్ కల్యాణ్ ఫుల్ జోష్ లో ఉన్నాడు. అదే ఊపులో ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్ మూవీని కంప్లీట్ చేశాడు. ఈ మూవీ ఉగాది రోజు ఆడియన్స్ ముందుకు రావడానికి రెడీ అవుతోంది. మార్చి 19 న రిలీజ్ కానుంది.
ప్రీ పోన్
నిజానికి ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్ మూవీని మార్చి 26 న రిలీజ్ చేయాలి ముందు డిసైడ్ చేశారు. ఆ రిలీజ్ డేట్ ను కూడా అనౌన్స్ చేశారు. కానీ ఆ తర్వాత మార్చి 19 కి మార్చారు. ఉగాదికి ఊచకోత అంటూ కొత్త రిలీజ్ డేట్ అనౌన్స్ చేశారు. మూవీ విడుదలను ప్రీ పోన్ చేశారు.
ధురంధర్ 2
వారం ముందుగానే ఇప్పుడు థియేటర్లకు రాబోతున్న ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్ మూవీకి ధురంధర్ 2 రూపంలో బిగ్ ఛాలెంజ్ ఎదురు కానుంది. రణ్వీర్ సింగ్ హీరోగా నటించిన ఈ స్పై థ్రిల్లర్ కూడా మార్చి 19 న రిలీజ్ అవుతుంది. ఈ సీక్వెల్ పై భారీ అంచనాలు ఉన్నాయి. ఇప్పటికే ధురంధర్ 2 ప్రీమియర్ షో టికెట్స్ కు ఫుల్ డిమాండ్ ఏర్పడింది.
ఇండియాలో ధురంధర్ 2 ప్రీమియర్ టికెట్ సేల్స్ రూ.20 కోట్లు దాటాయని ట్రేడ్ ఎక్స్ పర్ట్స్ చెప్తున్నారు. నార్త్ అమెరికాలో ఈ నంబర్ 2 మిలియన్ డాలర్స్ ను అందుకుందని సమాచారం. ఇప్పటికే ప్రివ్యూ షోలతో అత్యధిక కలెక్షన్స్ సాధంచిన హిందీ సినిమాగా నిలిచేందుకు రంగం సిద్ధం చేసుకుంది.
ఓపెనింగ్ కలెక్షన్లు
ధురంధర్ 2, ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్ మూవీ ఒకే రోజు రాబోతున్నాయి. తెలుగులోనూ ధురంధర్ 2 రిలీజ్ కానుంది. ఇప్పటికే ప్రీమియర్ షోలకు తెలుగు టికెట్ల సేల్స్ కూడా బాగానే ఉంది. ఈ నేపథ్యంలో ధురంధర్ 2 కారణంగా ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్ ఓపెనింగ్ కలెక్షన్లపై ఎఫెక్ట్ పడుతుందనే కామెంట్లు వినిపిస్తున్నాయి.
నష్టం తప్పదా?
పవన్ కల్యాణ్ సినిమా అంటే సెలబ్రేషన్ ఓ రేంజ్ లో ఉంటుంది. అయితే ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్ విషయంలో మాత్రం ధురంధర్ 2 కారణంగా నష్టం తప్పేలా లేదని ట్రేడ్ విశ్లేషకులు అభిప్రాయపడుతున్నారు. ధురంధర్ మూవీ బ్లాక్ బస్టర్ గా నిలిచింది. దానికి సీక్వెల్ గా వస్తున్న ధురంధర్ 2పై భారీ హైప్ నెలకొంది.
ఈ పరిస్థితుల్లో ధురంధర్ 2 మూవీతో క్లాష్ ను ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్ తప్పించుకుంటే బాగుండేదనే కామెంట్లు వినిపిస్తున్నాయి. ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్ మూవీ సోలోగా వస్తే తిరుగుండేది కాదని అంటున్నారు. మరి ఏం జరుగుతుందో మార్చి 19న చూడాలి.