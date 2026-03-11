OTT Trending: ఓటీటీ రిలీజ్ నుంచి టాప్ 1 ట్రెండింగ్లో యాక్షన్ థ్రిల్లర్- మాఫియాపై తండ్రికూతుళ్ల పోరాటం- తెలుగులోనూ!
OTT Trending Movie In Telugu: బాలీవుడ్ ఎవర్గ్రీన్ స్టార్ హీరో అనిల్ కపూర్ నటించిన ఇంటెన్స్ యాక్షన్ థ్రిల్లర్ మూవీ సుబేదార్ ఓటీటీలో రిలీజ్ నుంచే ట్రెండింగ్లో దూసుకుపోతోంది. తండ్రి కూతుళ్ల అనుబంధం, మాఫియాపై వారి పోరాటం నేపథ్యంలో సాగే సుబేదార్ ఓటీటీ స్ట్రీమింగ్ వివరాలపై లుక్కేద్దాం.
వయసు కేవలం అంకె మాత్రమేనని అనిల్ కపూర్ మరోసారి నిరూపించారు. అనిల్ కపూర్ ప్రధాన పాత్రలో నటించిన యాక్షన్ థ్రిల్లర్ డ్రామా సుబేదార్ ఓటీటీలోకి వచ్చేసింది. సుబేదార్ ఓటీటీ రిలీజ్ కావడమే కాదు మొదటి రోజు నుంచే ట్రెండింగ్లో దూసుకుపోతోంది.
డైరెక్ట్ ఓటీటీ రిలీజ్
డైరెక్ట్ ఓటీటీ రిలీజ్ అయిన సుబేదార్ డిజిటల్ ఆడియెన్స్ను అమితకంగా ఆకట్టుకుంటోంది. సినిమాలో తండ్రి కూతళ్ల అనుబంధం, మాఫియాపై వారు చేసే పోరాటంకి సంబంధించిన ఎమోషనల్, యాక్షన్ సీక్వెన్స్ ఓటీటీ ఆడియెన్స్ను అలరిస్తున్నాయి.
ఖుష్బూ సుందర్ కీలక పాత్ర
‘తుమారి సులు’, ‘జల్సా’ వంటి వైవిధ్యమైన చిత్రాలను అందించిన సురేష్ త్రివేణి సుబేదార్ సినిమాకు దర్శకత్వం వహించారు. అనిల్ కపూర్, సురేశ్ త్రివేణి, విక్రమ్ మల్హోత్రా నిర్మాతలుగా వ్యవహరించిన సుబేదార్ సినిమాలో అనిల్ కపూర్తోపాటు రాధిక మదన్, మోనా సింగ్, ఆదిత్య రావల్, సౌరభ్ శుక్లా, ఖుష్బూ సుందర్ తదితరులు ఇతర కీలక పాత్రలు పోషించారు.
కథా నేపథ్యం ఏమిటంటే?
మధ్యప్రదేశ్లోని ‘కోఖ్’ అనే ఒక గంభీరమైన గ్రామం నేపథ్యంలో ఈ కథ సాగుతుంది. రిటైర్డ్ ఆర్మీ ఆఫీసర్ అర్జున్ మౌర్య (అనిల్ కపూర్) ప్రశాంతమైన జీవితం గడపాలని తన స్వగ్రామానికి తిరిగి వస్తాడు. కానీ, అక్కడ ఇసుక మాఫియా అరాచకాలు రాజ్యమేలుతుంటాయి. మరోవైపు, దేశం కోసం తన కుటుంబాన్ని పట్టించుకోలేదనే కోపంతో కూతురు శ్యామ (రాధికా మదన్) తండ్రికి దూరంగా ఉంటుంది.
రెడ్ జిప్సీపై దాడి
తన వ్యక్తిగత జీవితంలో కూతురితో సంబంధాలను సరిదిద్దుకుంటూనే, ఆ ప్రాంతాన్ని పట్టిపీడిస్తున్న బాబ్లీ దీదీ (మోనా సింగ్), ఆమె తమ్ముడు ప్రిన్స్ (ఆదిత్య రావల్) ముఠాపై అర్జున్ ఎలా పోరాడాడు అనేదే ఈ సినిమా కథ. ముఖ్యంగా తన భార్య జ్ఞాపకార్థం ఉన్న ‘రెడ్ జిప్సీ’పై మాఫియా దాడి చేయడంతో, ఆ రిటైర్డ్ సైనికుడు మళ్లీ యుద్ధ రంగంలోకి దిగుతాడు.
జాన్ విక్ తరహాలో
ఇది హాలీవుడ్ సూపర్ హిట్ యాక్షన్ థ్రిల్లర్ మూవీ సిరీస్ జాన్ విక్ తరహాలో అనిపిస్తుంది. అక్కడ కూడా భార్య జ్ఞాపకార్థంగా ఉన్న కారును చాలా పేరున్న గ్యాంగ్స్టర్ కుమారుడు ఎత్తుకెళ్లిపోవడంతో కథ స్టార్ట్ అవుతుంది. అదే పాయింట్తో వచ్చిన సుబేదార్లో కూతురు అనే ఎమోషన్ను ఆవిష్కరించి తెరకెక్కించారు.
అమెజాన్ ప్రైమ్ ఓటీటీలో
అదిరిపోయే యాక్షన్ సీక్వెన్స్, హృద్యమైన ఎమోషనల్ సీన్స్తో సాగే సుబేదార్ ఓటీటీలో అదరగొడుతోంది. మార్చి 5న ప్రముఖ డిజిటల్ స్ట్రీమింగ్ ప్లాట్ఫామ్ అమెజాన్ ప్రైమ్లో సుబేదార్ ఓటీటీ రిలీజ్ అయింది. హిందీతోపాటు తెలుగు, తమిళం వంటి మూడు భాషల్లో సుబేదార్ ఓటీటీ స్ట్రీమింగ్ అవుతోంది.
టాప్ 1లో ఓటీటీ ట్రెండింగ్
అయితే, ఓటీటీ రిలీజ్ నుంచే టాప్ 1 ట్రెండింగ్లో అమెజాన్ ప్రైమ్లో సుబేదార్ దూసుకుపోతోంది. ఇండియాలో నెంబర్ వన్ స్థానంలో సుబేదార్ ఓటీటీ ట్రెండింగ్ అవుతోంది. మంచి యాక్షన్ థ్రిల్లర్ చూడాలనుకునే తెలుగు ఓటీటీ ఆడియెన్స్కు సుబేదార్ మంచి ఆప్షన్.