Kushboo Sundar: వారికి సలహాలు ఇవ్వడం చాలా కష్టం, మేమే నేర్చుకోవాలి.. సీనియర్ హీరోయిన్ ఖుష్బూ సుందర్ కామెంట్స్
Kushboo Sundar Praised Young Heroines: సుదీర్ఘ విరామం తర్వాత హిందీ వెండితెరపై మెరిసిన ఖుష్బూ సుందర్ నేటి తరం హీరోయిన్స్పై, వారి పనితీరుపై ప్రశంసలు కురిపించారు. వారికి సలహాలు ఇచ్చే స్థాయి నుంచి వారి దగ్గర నేర్చుకునే స్థాయికి సినిమా మారిందని ఖుష్బూ సుందర్ అభిప్రాయపడ్డారు.
చాలా కాలం తర్వాత సీనియర్ హీరోయిన్ ఖుష్బూ సుందర్ హిందీ సినిమాలో కనిపించి అందరినీ అలరించారు. సురేష్ త్రివేణి దర్శకత్వంలో వచ్చిన డైరెక్ట్ ఓటీటీ స్ట్రీమింగ్ ఫిల్మ్ సుబేదార్లో అనిల్ కపూర్ భార్యగా ఖుష్బూ సుందర్ ఒక చిన్న పాత్రలో మెరిశారు.
ఖుష్బూ సుందర్ ప్రశంసలు
దాదాపు 45 ఏళ్లుగా చిత్ర పరిశ్రమలో కొనసాగుతున్న ఖుష్బూ సుందర్ నేటి తరం యంగ్ హీరోయిన్స్ గురించి ఒక ఇంటర్వ్యూలో ఆసక్తికర విషయాలు పంచుకున్నారు. వాళ్లు చాలా స్మార్ట్ అని కొనియాడారు ఖుష్బూ సుందర్.
సలహాలు ఇచ్చే పని లేదు.. వారే స్మార్ట్!
నేటి తరం నటీమణుల ప్రతిభ గురించి ఖుష్బూ మాట్లాడుతూ.. "ఈ రోజుల్లో వస్తున్న అమ్మాయిలు చాలా స్మార్ట్. నటనలో వారు చూపిస్తున్న ప్రతిభ అద్భుతం. సెట్స్కి వచ్చే ముందే వారు తమ హోంవర్క్ అంతా పూర్తి చేసుకుని వస్తున్నారు. అందుకే వారికి సలహాలు ఇవ్వడం ఇప్పుడు చాలా కష్టమైన పని. నిజానికి వారి దగ్గర నుంచే మనం నేర్చుకోవాల్సింది చాలా ఉంది" అని కొనియాడారు.
మేకప్ దగ్గర నుంచి కాస్ట్యూమ్స్ వరకు, తమను తాము ప్రజెంట్ చేసుకునే విధానంలో నేటి తరం హీరోయిన్స్ చూపిస్తున్న పరిణతి చూసి తాను ఆశ్చర్యపోతుంటానని ఖుష్బూ సుందర్ అన్నారు. "వారే మాకు పాఠాలు నేర్పిస్తున్నారు, మనం వారి దగ్గర నుంచి కొత్త విషయాలు గ్రహించడమే నయం" అని ఖుష్బూ పేర్కొన్నారు.
ప్రపంచ వేదికలపై భారతీయ తారలు
భారతీయ సినిమా సరిహద్దులు దాటి ప్రపంచ స్థాయికి చేరుకోవడం పట్ల ఖుష్బూ హర్షం వ్యక్తం చేశారు. "ప్రియాంక చోప్రా ఆస్కార్స్ వేదికపై ప్రజెంటర్గా కనిపిస్తోంది. అలియా భట్ ఇటీవల బాఫ్టా (BAFTA) వేడుకల్లో మెరిసింది. మన చుట్టూ మనం నిర్మించుకున్న గోడలను బద్దలు కొట్టాల్సిన అవసరం నేటి కాలంలో ఎంతైనా ఉంది" అని ఖుష్బూ సుందర్ వివరించారు.
సుబేదార్ ఓటీటీ విశేషాలు
యానిమల్ యాక్టర్ అనిల్ కపూర్ ప్రధాన పాత్రలో నటించిన సుబేదార్ యాక్షన్ సస్పెన్స్ థ్రిల్లర్. ప్రస్తుతం అమెజాన్ ప్రైమ్లో సుబేదార్ ఓటీటీ స్ట్రీమింగ్ అవుతోంది.
చిన్నదైనా కథకు కీలకం
సుబేదార్లో తన పాత్ర నిడివి గురించి ఖుష్బూ సుందర్ స్పందిస్తూ.. "నాకు పాత్ర నిడివి కంటే, కథలో ఆ పాత్రకు ఉన్న ప్రాధాన్యత ముఖ్యం. 'సుబేదార్'లో నా రోల్ చిన్నదైనా కథకు అది ఎంతో కీలకం. భవిష్యత్తులో కూడా ఇలాంటి ఆసక్తికరమైన పాత్రలు వస్తే కచ్చితంగా చేస్తాను" అని తెలిపారు.
ఇకపోతే సుబేదార్ మధ్యప్రదేశ్ నేపథ్యంలో సాగే ఈ చిత్రం. అర్జున్ మౌర్య (అనిల్ కపూర్) అనే రిటైర్డ్ సైనికుడు సమాజంలో ఎదుర్కొనే ఇబ్బందులను, అవినీతిపై చేసే పోరాటాన్ని చూపిస్తుంది.
సుబేదార్ ఓటీటీ రిలీజ్
మార్చి 5న ఓటీటీ రిలీజ్ అయిన సుబేదార్ సినిమా అనిల్ కపూర్ నటన, యాక్షన్ సీక్వెన్స్లతో విమర్శకుల ప్రశంసలు అందుకుంటోంది. ఇందులో రాధికా మదన్, సౌరభ్ శుక్లా, మోనా సింగ్ తదితరులు కీలక పాత్రలు పోషించారు.