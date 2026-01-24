OTT Trending: ఓటీటీ రిలీజ్ నుంచే టాప్ 1 ట్రెండింగ్లో తెలుగు క్రైమ్ థ్రిల్లర్- ప్రేమ కావాలి హీరోయిన్ రీ ఎంట్రీ-ఎక్కడంటే?
OTT Trending Telugu Crime Thriller: ఓటీటీ రిలీజ్ నుంచే టాప్ 1 స్థానంలో ట్రెండింగ్లోకి వచ్చిన లేటెస్ట్ మూవీ చీకటిలో. ప్రేమ కావాలి హీరోయిన్ ఇషా చావ్లా చాలా కాలం గ్యాప్ తర్వాత రీ ఎంట్రీ ఇచ్చిన తెలుగు క్రైమ్ ఇన్వెస్టిగేటివ్ థ్రిల్లర్ చీకటిలో ఓటీటీ స్ట్రీమింగ్ ఎక్కడో ఇక్కడ తెలుసుకుందాం.
ఓటీటీలోకి ఇప్పటివరకు ఎన్నో రకాల మర్డర్ మిస్టరీలు, క్రైమ్, ఇన్వెస్టిగేటివ్ థ్రిల్లర్ సినిమాలు, వెబ్ సిరీస్లు వచ్చి అలరించాయి. ప్రతి వారం ఇలాంటి తరహా జోనర్లలతో ఏదో ఒక సినిమా వస్తూనే ఉంటుంది. అయితే, పాడ్కాస్ట్ నేపథ్యంతో మాత్రం ఇప్పటివరకు ఎలాంటి క్రైమ్ థ్రిల్లర్ రాలేదు.
నాగ చైతన్య భార్య
ఒక యూనిక్ పాయింట్తో లేటెస్ట్ ఓటీటీలోకి నేరుగా స్ట్రీమింగ్కు వచ్చిన తెలుగు క్రైమ్ ఇన్వెస్టిగేటివ్ థ్రిల్లర్ మూవీనే చీకటిలో. హీరో నాగ చైతన్య భార్య, హీరోయిన్ శోభిత ధూళిపాళ ప్రధాన పాత్రలో నటించిన ఈ సినిమాకు శరణ్ కొప్పిశెట్టి దర్శకత్వం వహించారు.
టాలీవుడ్ హీరోయిన్
చీకటిలో సినిమాలో శోభితతోపాటు విశ్వదేవ్ రాచకొండ, చైతన్య, విశాల లక్ష్మీ, ఝాన్సీ, ఆమని, వడ్లమాని శ్రీనివాస్, రవీంద్ర విజయ్ తదితరులు కీలక పాత్రలు పోషించారు. వీరితోపాటు ఒకప్పటి టాలీవుడ్ హీరోయిన్ ఇషా చావ్లా కూడా కీ రోల్ పోషించింది.
ఇషా చావ్లా రీ ఎంట్రీ
ఆది సాయి కుమార్ ప్రేమ కావాలి సినిమాలో హీరోయిన్గా ఎంతోందికి హాట్ ఫేవరేట్గా నిలిచిన ఇషా చావ్లా చాలా కాలం తర్వాత ఓటీటీ మూవీతో రీ ఎంట్రీ ఇవ్వడం విశేషం.
ట్రైలర్ నుంచే మంచి ఇంట్రెస్ట్ క్రియేట్ చేసిన చీకటిలో మూవీలో శోభిత ధూళిపాళ సంధ్య నెల్లూరు పాత్రలో కనిపించింది.
క్రైమ్ స్టోరీస్ చెప్పే పాడ్ కాస్ట్
ఓ న్యూస్ ఛానెల్లో క్రైమ్ స్టోరీస్కు యాంకర్గా వర్క్ చేస్తుంటుంది సంధ్య నెల్లూరు. టీఆర్పీల కోసం కాకుండా నిజాలను చూపించాలన్నది సంధ్య అభిమతం. తాను అనుకున్నట్లు న్యూస్ ఛానెల్ లేకపోవడంతో సొంతగా ఓ పాడ్ కాస్ట్ పెడుతుంది. చీకటిలో అనే టైటిల్తో పెట్టిన ఈ పాడ్ కాస్ట్లో క్రైమ్ స్టోరీస్ గురించి చెబుతుంది.
చీకటిలో ట్విస్టులు
ఆ తర్వాత ఏమైంది? సంధ్యను వెంటాడిన కిల్లర్ ఎవరు? సిటీలో వరుస అత్యాచారాలు, హత్యలు ఎందుకు జరుగుతున్నాయి?, ఎవరు చేస్తున్నారు? అనేది తెలియాలంటే చీకటిలో చూడాల్సిందే.
చీకటిలో ఓటీటీ స్ట్రీమింగ్
ఇలాంటి ఇంట్రెస్టింగ్ ట్విస్టులు, ఎలిమెంట్స్తో తెరకెక్కిన చీకటిలో ఓటీటీలోకి వచ్చేసింది. నిన్నటి (జనవరి 23) నుంచే అమెజాన్ ప్రైమ్లో చీకటిలో ఓటీటీ స్ట్రీమింగ్ అవుతోంది. అది కూడా తెలుగుతోపాటు తమిళం, హిందీ వంటి 3 భాషల్లో చీకటిలో ఓటీటీ రిలీజ్ అయింది.
అమెజాన్ ప్రైమ్లో ఓటీటీ ట్రెండింగ్
అయితే, ఓటీటీ రిలీజ్ రోజు నుంచే అమెజాన్ ప్రైమ్లో ట్రెండింగ్లోకి దూసుకు వచ్చేసింది చీకటిలో మూవీ. జనవరి 23 నుంచే టాప్ 1 ట్రెండింగ్ ప్లేసులో శోభిత ధూళిపాళ చీకటిలో మూవీ ఓటీటీ ట్రెండింగ్లో నిలిచింది. నేరుగా ఓటీటీ స్ట్రీమింగ్ అయిన నాటి నుంచే ఇలా మొదటి స్థానంలో చీకటిలో ట్రెండింగ్ అవడంతో మూవీకి పాజిటివ్ టాక్ వస్తోంది.