    ఓటీటీలోకి 7 నెలలకు వచ్చిన క్రైమ్ ఇన్వెస్టిగేటివ్ థ్రిల్లర్- నదిలో వరుస దారుణ హత్యలు- 7.5 రేటింగ్- స్ట్రీమింగ్ ఎక్కడంటే?

    ఓటీటీలోకి నిన్న (జనవరి 16) క్రైమ్ ఇన్వెస్టిగేటివ్ థ్రిల్లర్ డ్రామా చిత్రం బందూక్ స్ట్రీమింగ్‌కు వచ్చేసింది. నది ద్వీపంలో వరుసగా జరిగే దారుణ హత్యల నేపథ్యంలో ఈ సినిమా సాగుతుంది. ఐఎమ్‌డీబీ నుంచి 7.5 రేటింగ్ సాధించిన బందూక్ ఓటీటీ స్ట్రీమింగ్ ప్లాట్‌ఫామ్ ఎంటో ఇక్కడ తెలుసుకుందాం.

    Published on: Jan 17, 2026 12:45 PM IST
    By Chetupelli Sanjiv Kumar, Hyderabad
    ఓటీటీలో సస్పెన్స్, క్రైమ్ థ్రిల్లర్ సినిమాలకు భాషతో సంబంధం ఉండదు. కంటెంట్ బాగుంటే చాలు ఏ భాష చిత్రమైన సరే మన ప్రేక్షకులు బ్రహ్మరథం పడతారు. అలాంటి సినిమాలు ఇప్పటికీ ఎన్నో ఓటీటీల్లో స్ట్రీమింగ్‌కు వచ్చాయి.

    ఓటీటీలోకి 7 నెలలకు వచ్చిన క్రైమ్ ఇన్వెస్టిగేటివ్ థ్రిల్లర్- నదిలో వరుస దారుణ హత్యలు- 7.5 రేటింగ్- స్ట్రీమింగ్ ఎక్కడంటే?
    ఓటీటీలోకి 7 నెలలకు వచ్చిన క్రైమ్ ఇన్వెస్టిగేటివ్ థ్రిల్లర్- నదిలో వరుస దారుణ హత్యలు- 7.5 రేటింగ్- స్ట్రీమింగ్ ఎక్కడంటే?

    ఇన్వెస్టిగేటివ్ అంశాలతో

    తాజాగా మరో క్రైమ్ థ్రిల్లర్ సినిమా ఓటీటీలోకి వచ్చేసింది. ఇన్వెస్టిగేషన్ అంశాలు యాడ్ చేసి మరి తెరకెక్కిన సినిమానే ‘బందూక్’ (Bandook). బందూక్ అంటే తుపాకీ అనే అర్థం వస్తుంది. కన్నడ భాషలో క్రైమ్ ఇన్వెస్టిగేటివ్ థ్రిల్లర్ జోనర్‌లో బందూక్ సినిమా తెరకెక్కింది.

    బందూక్ రేటింగ్

    గతేడాది అంటే 2025లో జూలై 25న థియేటర్లలో విడుదలైన బందూక్ సినిమా విమర్శకుల ప్రశంసలు అందుకుంది. విభిన్నమైన కథాంశంతో కన్నడ బాక్సాఫీస్ వద్ద మంచి టాక్ సొంతం చేసుకుంది. అంతేకాకుండా ఐఎమ్‌డీబీ నుంచి పదికి 7.5 రేటింగ్ కూడా సొంతం చేసుకుంది బందూక్ సినిమా.

    నది ద్వీపంలో మిస్టరీ మర్డర్లు

    ఒక నిర్మానుష్యమైన నది ద్వీపంలో వరుసగా కొన్ని దారుణ హత్యలు జరుగుతాయి. ఆ శవాలను వెలికితీయడానికి వెళ్లిన ఒక బృందం ఈ కేసును ఎలా ఛేదించిందనే ఇన్వెస్టిగేషన్ చుట్టూ బందూక్ కథ తిరుగుతుంది.

    రివేంజ్-లోతైన రహస్యాలు

    అయితే, ఈ హత్యల వెనుక ఉన్న అసలు కారణాలు కేవలం నేరానికి సంబంధించినవి మాత్రమే కాకుండా కొందరి గతాన్ని, లోతైన రహస్యాలను కూడా బయటపెడతాయి. రాజకీయం, మతం, వ్యక్తిగత ప్రతీకారం, ప్రేమ వంటి అంశాల మేళవింపుతో బందూక్ సినిమా సాగుతుంది.

    రా అండ్ రస్టిక్‌గా

    రా అండ్ రస్టిక్‌గా తెరకెక్కిన బందూక్ సినిమాకు మహేష్ రవికుమార్ దర్శకత్వం వహించడంతోపాటు కథను అందించారు. ఈ సినిమాతోనే మహేష్ రవికుమార్ డైరెక్టర్‌గా కన్నడ నాట పరిచయం అయ్యారు. ప్రసన్న కుమార్ సంగీతం సమకూర్చగా.. రోహిత్ కుమార్ విజువల్స్ మూవీలోని డార్క్ థీమ్‌ను ఎలివేట్ చేసేలా ఉన్నాయి.

    ఇద్దరు సీరియల్ కిల్లర్స్

    ఇక బందూక్ సినిమాలో పార్థా, గోపాలకృష్ణ దేశ్‌పాండే, బాలాజీ మనోహర్, శ్వేతా ప్రసాద్, హరీష్ రాయ్, శంకర్ అశ్వత్ తదితరులు కీలక పాత్రలు పోషించారు. ఇకపోతే బందూక్ ట్రైలర్ గమనిస్తే ఇందులో ఇద్దరు సీరియల్ కిల్లర్స్ ఉన్నారని అర్థమవుతోంది. పులి వేషాలు, జోకర్ గెటప్ వంటి ఇతర కాస్ట్యూమ్స్‌లలో వచ్చి హత్యలు చేస్తారని తెలుస్తోంది.

    బందూక్ ఓటీటీ స్ట్రీమింగ్

    ఇక ఎంగేజ్ చేసే ఈ క్రైమ్ థ్రిల్లర్ బందూక్ నిన్న (జనవరి 16) ఓటీటీలోకి వచ్చేసింది. అంటే, సుమారుగా 7 నెలలకు బందూక్ ఓటీటీ రిలీజ్ అయింది. లయన్స్ గేట్ ప్లేలో నిన్నటి నుంచి బందూక్ ఓటీటీ స్ట్రీమింగ్ అవుతోంది. ప్రస్తుతం కేవలం కన్నడ భాషలో మాత్రమే బందూక్ ఓటీటీలో అందుబాటులో ఉంది.

