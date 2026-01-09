Edit Profile
    సోలో హీరోగా సంగీత్ శోభన్ తొలి సినిమా- రాకాస టైటిల్ పోస్టర్ రిలీజ్- ఓటీటీ సిరీస్ డైరెక్టర్ దర్శకత్వం, నిర్మాతగా నిహారిక

    సంగీత్ శోభన్ సోలో హీరోగా రూపొందిన తొలి సినిమా రాకాస. తాజాగా రాకాస టైటిల్ మోషన్ పోస్టర్‌ను మేకర్స్ రిలీజ్ చేశారు. మెగా డాటర్ నిహారిక కొణిదెల నిర్మిస్తోన్న ఈ సినిమాకు ఓటీటీ సిరీస్ డైరెక్టర్ మానస శర్మ దర్శకురాలిగా పరిచయం కానున్నారు. సమ్మర్ సందర్భంగా రాకాస మూవీని విడుదల చేయనున్నట్లు తెలిపారు.

    Published on: Jan 09, 2026 11:39 AM IST
    By Chetupelli Sanjiv Kumar, Hyderabad
    మెగా డాటర్, నిర్మాత నిహారిక కొణిదెల 2024లో విడుదలైన ‘కమిటీ కుర్రోళ్లు’ చిత్రంతో తిరుగులేని విజయాన్ని సొంతం చేసుకుని తెలుగు చిత్రపరిశ్రమలో సక్సెస్‌ఫుల్ ప్రొడ్యూసర్‌గా తన మార్క్‌ను క్రియేట్ చేశారు. ఇప్పుడు జీ స్టూడియోస్ స‌మ‌ర్ప‌ణలో.. నిహారిక త‌న పింక్ ఎలిఫెంట్ పిక్చ‌ర్స్ బ్యాన‌ర్‌పై నిర్మాతగా మరో సినిమాను నిర్మిస్తున్నారు.

    సోలో హీరోగా సంగీత్ శోభన్ తొలి సినిమా- రాకాస టైటిల్ పోస్టర్ రిలీజ్- ఓటీటీ సిరీస్ డైరెక్టర్ దర్శకత్వం, నిర్మాతగా నిహారిక
    సోలో హీరోగా సంగీత్ శోభన్ తొలి సినిమా- రాకాస టైటిల్ పోస్టర్ రిలీజ్- ఓటీటీ సిరీస్ డైరెక్టర్ దర్శకత్వం, నిర్మాతగా నిహారిక

    రాకాస టైటిల్ ఫిక్స్

    ఉమేష్ కుమార్ బ‌న్సాల్‌తో నిహారిక కొణిదెల క‌లిసి నిర్మిస్తోన్న చిత్రానికి ‘రాకాస’ అనే టైటిల్ ఖ‌రారు చేశారు. రాకాస టైటిల్ మోష‌న్ పోస్ట‌ర్‌ను తాజాగా విడుద‌ల చేశారు మేకర్స్. అలాగే, రాకాస సినిమాను ఏప్రిల్ 3న విడుద‌ల చేయటానికి స‌న్నాహాలు చేస్తున్నారు.

    సోలో హీరోగా సంగీత్ శోభన్

    ‘రాకాస‌’ చిత్రానికి మానస శర్మ దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు. మ్యాడ్, మ్యాడ్ స్క్వేర్ చిత్రాల్లో అద్భుతమైన నటనతో ఆకట్టుకున్న యంగ్ టాలెంటెడ్ హీరో సంగీత్ శోభన్ ఈ చిత్రంలో క‌థానాయ‌కుడిగా మెప్పించ‌నున్నారు. సంగీత్ సోలో హీరోగా నటించనున్న తొలి సినిమా ఇదే.

    ఓటీటీ సిరీస్ డైరెక్టర్

    ఇది వ‌ర‌కే నిహారిక కొణిదెల రూపొందించిన ఓటీటీ వెబ్ ప్రాజెక్ట్స్‌లో హీరో సంగీత్ శోభన్, డైరెక్టర్ మానస శర్మ భాగమయ్యారు. జీ5 ఓటీటీతో పింక్ ఎలిఫెంట్ పిక్చర్స్ రూపొందించిన ఓటీటీ సిరీస్ ‘ఒక చిన్న ఫ్యామిలీ స్టోరీ’లో సంగీత్ శోభ‌న్ ప్ర‌ధాన పాత్ర‌లో న‌టిస్తే.. మానస శర్మ రచయితగా వ‌ర్క్ చేశారు.

    ఫీచర్ ఫిల్మ్ డైరెక్టర్‌గా మానస

    త‌ర్వాత మాన‌స శర్మ సోనీ లివ్ ఓటీటీ రూపొందించిన ‘బెంచ్ లైఫ్’కి దర్శకురాలిగా పని చేశారు. తాజాగా పింక్ ఎలిఫెంట్ పిక్చర్స్, జీ5 ఓటీటీ బ్యాన‌ర్స్‌పై రూపొందుతోన్న రాకాస చిత్రంతో మానస శర్మ ఫీచర్ ఫిల్మ్ డైరెక్టర్‌గా ప‌రిచ‌య‌మ‌వుతున్నారు.

    ఫాంటసీ కామెడీ మూవీ

    ఈ సంద‌ర్భంగా నిర్మాత‌లు నిహారిక కొణిదెల‌, ఉమేష్ కుమార్ బ‌న్సాల్ మాట్లాడుతూ ‘‘సంగీత్ శోభన్‌ను హీరోగా ప‌రిచ‌యం చేస్తూ మేం స్టార్ట్ చేసిన సినిమాకు ‘రాకాస‌’ అనే టైటిల్‌ను ఖ‌రారు చేశాం. ఇదొక ఫాంట‌సీ కామెడీ మూవీ. న‌య‌న్ సారిక హీరోయిన్‌గా న‌టిస్తోంది’’ అని తెలిపారు.

    సమ్మర్ సందర్భంగా రిలీజ్

    ‘‘ఒక సాంగ్, నాలుగు రోజుల టాకీ పార్ట్ చిత్రీక‌ర‌ణ మాత్ర‌మే మిగిలి ఉంది. త్వ‌ర‌లోనే దాన్ని కంప్లీట్ చేస్తాం. స‌మ్మ‌ర్ సంద‌ర్బంగా ఏప్రిల్ 3న రాకాస మూవీని రిలీజ్ చేయ‌టానికి స‌న్నాహాలు చేస్తున్నాం’’ అని ప్రొడ్యూసర్స్ నిహారిక కొణిదెల, ఉమేష్ కుమార్ బన్సాల్ వెల్లడించారు.

    రాకాస నటీనటులు

    ఇకపోతే రాకాస సినిమాకు అనుదీప్ దేవ్ సంగీత సార‌థ్యం వహించగా.. రాజు ఎదురోలు సినిమాటోగ్ర‌ఫీ అందిస్తున్నారు. ఈ సినిమాలో సంగీత్ శోభన్, నయన్ సారికతోపాటు వెన్నెల కిశోర్, బ్ర‌హ్మాజీ, త‌నికెళ్ల భ‌ర‌ణి, ఆశిష్ విద్యార్థి, గెట‌ప్ శ్రీను, సుక్వింద‌ర్ సింగ్‌, అన్న‌పూర్ణ‌, అమ‌న్‌, అనూప్ సింగ్ ఠాకూర్‌, ర‌మ‌ణ భార్గ‌వ్‌, వాసు ఇంటూరి, రోహిణి (బ‌జ‌ర్ద‌స్త్‌), రోహ‌న్ (నైంటీస్‌) త‌దిత‌రులు ఇతర కీలక పాత్రలు పోషిస్తున్నారు.

