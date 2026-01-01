ఓటీటీ సిరీస్ స్ట్రేంజర్ థింగ్స్ 5 క్లైమాక్స్పై ఫ్యాన్స్ ఫైర్- గేమ్ ఆఫ్ థ్రోన్స్ కంటే దారుణమంటూ రచ్చ!
నెట్ఫ్లిక్స్ పాపులర్ ఓటీటీ సిరీస్ ‘స్ట్రేంజర్ థింగ్స్’ గ్రాండ్ ఫినాలే అభిమానులను తీవ్రంగా నిరాశపరిచింది. ఊహకందని మలుపులు ఉంటాయన్న మేకర్స్ మాటలు నమ్మి భంగపడ్డామని, ఇదొక అత్యంత పేలవమైన ముగింపు అని నెటిజన్లు మండిపడుతున్నారు. గేమ్ ఆఫ్ థ్రోన్స్ కంటే దారుణమని రచ్చ చేస్తున్నారు.
ప్రపంచవ్యాప్తంగా కోట్లాది మంది అభిమానులు ఏళ్ల తరబడి ఎదురుచూసిన క్షణం రానే వచ్చింది. డఫర్ బ్రదర్స్ సృష్టించిన అద్భుత మాయా ప్రపంచం ‘స్ట్రేంజర్ థింగ్స్’ (Stranger Things) ఆఖరి ఎపిసోడ్ డిసెంబర్ 31న విదేశాల్లో, జనవరి 1న ఇండియాలో విడుదలైంది.
అయితే, స్ట్రేంజర్ థింగ్స్ 5 ఫైనల్ ఎపిసోడ్ ప్రేక్షకులకు కొత్త ఏడాది తీపి జ్ఞాపకాన్ని అందించాల్సింది పోయి తీవ్ర నిరాశను మిగిల్చింది. సోషల్ మీడియా వేదికగా ఈ ఓటీటీ సిరీస్ క్లైమాక్స్పై నెటిజన్లు ఓ రేంజ్లో విరుచుకుపడుతున్నారు.
యాప్ క్రాష్తో మొదలై.. అసంతృప్తితో ముగిసి..
స్ట్రేంజర్ థింగ్స్ సీజన్ 5 ఫినాలే ఎపిసోడ్ చూడటానికి జనం ఒక్కసారిగా ఎగబడటంతో నెట్ఫ్లిక్స్ యాప్ కాసేపు మొరాయించింది. ఆ అడ్డంకిని అధిగమించి సిరీస్ చూసిన ఫ్యాన్స్కు క్లైమాక్స్ పెద్ద షాక్ ఇచ్చింది.
కథను ముగించిన తీరు అత్యంత సాధారణంగా ఉందని, ప్రతి సన్నివేశాన్ని ముందే ఊహించగలిగేలా ఉందని విమర్శలు వెల్లువెత్తుతున్నాయి. గతంలో ‘గేమ్ ఆఫ్ థ్రోన్స్’ (GoT) ముగింపుపై వచ్చిన విమర్శలను ఇది గుర్తుచేస్తోంది. నిజానికి కొందరైతే, ‘గేమ్ ఆఫ్ థ్రోన్స్’ ముగింపు కంటే ‘స్ట్రేంజర్ థింగ్స్’ క్లైమాక్స్ దారుణంగా ఉందని ఎక్స్ (X) వేదికగా పోస్టులు పెడుతున్నారు.
శక్తివంతుడైన వెక్నా.. అంత ఈజీగా దొరికిపోయాడా?
ఈ 5 సీజన్ అంతా విలన్ 'వెక్నా'ను చాలా శక్తివంతుడిగా చూపించి.. చివరకు ఎలెవన్, ఆమె స్నేహితులు అతడిని కేవలం ఐదు నిమిషాల్లోనే మట్టుబెట్టడంపై ఫ్యాన్స్ ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. "ఇంత పవర్ఫుల్ విలన్కు ఇదేనా మీరు ఇచ్చే ముగింపు?" అని ప్రశ్నిస్తున్నారు.
"ఇది నిజమైన ఎపిసోడ్ కాదని, రేపు అసలు క్లైమాక్స్ రిలీజ్ చేస్తారని ఎవరో ఒకరు చెప్పండి" అంటూ కొందరు అసహనంతో సెటైర్లు వేస్తున్నారు. ఏళ్ల తరబడి బిల్డప్ ఇచ్చిన హెన్రీ క్రీల్ (వెక్నా) గతాన్ని కూడా సరిగ్గా వివరించలేదని ఫ్యాన్స్ వాపోతున్నారు.
ముందే ఊహించిన చావు.. లేని ట్విస్టులు!
క్లైమాక్స్ ఎపిసోడ్లో ఎవరూ ఊహించని మలుపులు ఉంటాయని డఫర్ బ్రదర్స్ ఇంటర్వ్యూలలో చెప్పిన మాటలు నీటి మూటలయ్యాయని నెటిజన్లు మండిపడుతున్నారు. "కేవలం ఒకే ఒక్క వ్యక్తి చనిపోవడం, అది కూడా ముందే ఊహించినట్టు జరగడం చాలా నిరాశపరిచింది. ఇంత కాలం వేచి చూసినందుకు మాకు దక్కిన ప్రతిఫలం ఇదేనా?" అని ఒక అభిమాని ఆవేదన వ్యక్తం చేశాడు.
గతంలో ఎలెవన్ పాత్రధారి మిల్లీ బాబీ బ్రౌన్ కూడా ఈ ముగింపు పట్ల సంతృప్తిగా లేరని చెప్పిన విషయాన్ని నెటిజన్లు ఇప్పుడు గుర్తు చేసుకుంటున్నారు. దానికి సంబంధించిన వీడియోలు షేర్ చేస్తున్నారు.
కొంతమంది మద్ధతు
అయితే, స్ట్రేంజర్ థింగ్స్ సీజన్ 5 ముగింపుపై అందరూ నిరాశ చెందలేదు. మరికొంతమంది మాత్రం క్లైమాక్స్ చాలా బాగుందని అంటున్నారు. డఫర్ బ్రదర్స్ అన్ని చిక్కుముడులను చక్కగా విప్పారని మద్దతుగా నిలుస్తున్నారు.