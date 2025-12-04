Edit Profile
    అఖండ 2 ఫస్ట్ రివ్యూ.. పైసా వసూల్ మూవీ, సిటీ మార్ క్లైమాక్స్.. బాలకృష్ణ-బోయపాటి సినిమాకు రేటింగ్ ఎంతంటే?

    బాలకృష్ణ-బోయపాటి శ్రీను కాంబినేషన్‌లో తెరకెక్కిన మరో సినిమా అఖండ 2 తాండవం. అఖండ సినిమాకు సీక్వెల్‌గా వచ్చిన అఖండ 2 మూవీ డిసెంబర్ 5న థియేటర్లలో విడుదల కానుంది. ఈ నేపథ్యంలో దుబాయ్‌లో సెన్సార్ స్క్రీనింగ్‌లో సినిమా చూసిన ఫిల్మ్ క్రిటిక్ ఉమైర్ సంధు అఖండ 2పై రివ్యూ ఇచ్చారు.

    Published on: Dec 04, 2025 2:05 PM IST
    By Chetupelli Sanjiv Kumar, Hyderabad
    గాడ్ ఆఫ్ మాసెస్, నందమూరి నట సింహం నటించిన లేటెస్ట్ సినిమా అఖండ 2. ఈ సినిమాకు మాస్ డైరెక్టర్ బోయపాటి శ్రీను దర్శకత్వం వహించారు. టాలీవుడ్‌లో బాలయ్య-బోయపాటిలది బ్లాక్ బస్టర్ హిట్ కాంబినేషన్‌ అని తెలిసిందే. సింహా నుంచి మొదలుపెడితే వీరి కాంబోలో లెజెండ్, అఖండ వంటి సాలిడ్ బ్లాక్ బస్టర్స్ హిట్స్ వచ్చాయి.

    అఖండ 2 ఫస్ట్ రివ్యూ.. పైసా వసూల్ మూవీ, సిటీ మార్ క్లైమాక్స్.. బాలకృష్ణ-బోయపాటి సినిమాకు రేటింగ్ ఎంతంటే?
    అఖండ 2 ఫస్ట్ రివ్యూ.. పైసా వసూల్ మూవీ, సిటీ మార్ క్లైమాక్స్.. బాలకృష్ణ-బోయపాటి సినిమాకు రేటింగ్ ఎంతంటే?

    బోయపాటికి నంది అవార్డ్

    అంతేకాకుండా లెజెండ్ సినిమాకు ఉత్తమ దర్శకుడిగా బోయపాటి శ్రీను నంది అవార్డ్ కూడా అందుకున్నారు. అఖండ సినిమాతో బాలకృష్ణ, బోయపాటి శ్రీను కాంబినేషన్ హ్యాట్రిక్ కొట్టింది. ఇప్పుడు ఇదే కాంబినేషన్‌లో అది కూడా అఖండ మూవీకి సీక్వెల్‌గా తెరకెక్కిన సినిమా అఖండ 2 తాండవం. దీంతో ఈ సినిమాపై భారీ అంచనాలు నెలకొన్నాయి.

    సంగీతం అండ్ ఫైట్ మాస్టర్స్

    పాన్ ఇండియా స్థాయిలో అఖండ 2 సినిమాను రూపొందించారు డైరెక్టర్ బోయపాటి శ్రీను. ఈ సినిమాకు రామ్ ఆచంట, గోపి ఆచంట నిర్మాతలుగా వ్యవహరించగా బాలకృష్ణ కుమార్తె ఎం తేజస్విని సమర్పకులుగా ఉన్నారు. అలాగే, మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ ఎస్ తమన్ సంగీతం అందించారు. ఫైట్ మాస్టర్స్ రామ్ లక్ష్మణ్ యాక్షన్ కొరియోగ్రఫీ చేశారు.

    సరికొత్త అవతారంలో ఆది పినిశెట్టి

    అంతేకాకుండా అఖండ 2 సినిమాలో హీరోయిన్‌గా బ్యూటిఫుల్ సంయుక్త మీనన్ నటిస్తే.. విలన్‌గా హీరో ఆది పినిశెట్టి సరికొత్త అవతారంలో అలరించనున్నాడు. హీరోయిన్ పూర్ణది మరో కీలకమైన పాత్ర. ఇలా అన్ని విధాలుగా హైప్ పెంచేస్తోన్న అఖండ 2 సినిమా డిసెంబర్ 5న థియేటర్లలో చాలా గ్రాండ్‌గా విడుదల కానుంది.

    అఖండ 2 రివ్యూ

    ఈ నేపథ్యంలో అఖండ 2 రివ్యూపై అందరికి క్యూరియాసిటీ నెలకొంది. అయితే, అఖండ 2 సినిమాను సెన్సార్ కోసం దుబాయ్‌లో స్క్రీనింగ్ చేశారు. సెన్సార్ సభ్యుడు, ఫిల్మ్ క్రిటిక్‌గా చెప్పుకునే ఉమైర్ సంధు తాజాగా అఖండ 2 వీక్షించినట్లు తెలిపారు. అంతేకాకుండా అఖండ 2 తాండవంపై ఫస్ట్ రివ్యూ ఇచ్చారు.

    ఉమైర్ సంధు రివ్యూ

    ఈ విషయాన్ని చెబుతూ తన ఎక్స్ (గతంలో ట్విట్టర్)లో పోస్ట్ చేశారు ఉమైర్ సంధు. "అఖండ 2 ఫస్ట్ రివ్యూ. బాలకృష్ణ హార్డ్ కోర్ ఫ్యాన్స్‌కు ఇది పైసా వసూల్ మాస్ ఎంటర్‌టైనర్ మూవీ. ఇందులో యాక్షన్, భారీ డైలాగ్స్, విజిల్స్ వేయించే క్లైమాక్స్ ఉంది. కాకపోతే ఇది కేవలం మాస్ ఆడియెన్స్ కోసం మాత్రమే" అని ఉమైర్ సంధు అఖండ 2పై రివ్యూ రాసుకొచ్చారు.

    అఖండ 2 రేటింగ్

    రివ్యూతో పాటు అఖండ 2 సినిమాకు ఐదుకు 3 స్టార్ రేటింగ్ ఇచ్చారు ఫిల్మ్ క్రిటిక్ ఉమైర్ సంధు. దీంతో ఉమైర్ సంధు అఖండ2 రివ్యూ పోస్ట్ సోషల్ మీడియాలో తెగ వైరల్ అవుతోంది.

