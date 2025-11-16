Edit Profile
    బంగారం లాంటి మనసున్న మనిషి.. ఈ సినిమా సునామీ సృష్టించబోతుంది.. హీరో ఆది పినిశెట్టి కామెంట్స్

    హీరోగా, విలన్‌గా చేస్తూ అలరిస్తున్నాడు ఆది పినిశెట్టి. తాజాగా ఆది పినిశెట్టి విలన్‌గా చేస్తున్న సినిమా అఖండ 2. నందమూరి బాలకృష్ణ-బోయపాటి శ్రీను కాంబినేషన్‌లో తెరకెక్కిన అఖండ 2 నుంచి రీసెంట్‌గా ది తాండవం సాంగ్ రిలీజ్ చేశారు. ఈ సందర్భంగా ఆది పినిశెట్టి చేసిన కామెంట్స్ వైరల్ అవుతున్నాయి.

    Published on: Nov 16, 2025 6:30 AM IST
    By Chetupelli Sanjiv Kumar, Hyderabad
    హీరోగా, విలన్‌గా చేస్తూ మెప్పిస్తున్నాడు ఆది పినిశెట్టి. సరైనోడు, ది వారియర్ సినిమాల తర్వాత మరోసారి విలన్‌గా అలరించేందుకు ఆది పినిశెట్టి చేస్తున్న సినిమా అఖండ 2. నందమూరి బాలకృష్ణ-బోయపాటి శ్రీను కాంబినేషన్‌లో తెరకెక్కిన అఖండ 2 నుంచి రీసెంట్‌గా ది తాండవం సాంగ్ రిలీజ్ చేశారు.

    ఆది పినిశెట్టి ఇంట్రెస్టింగ్ కామెంట్స్

    ఈ సందర్భంగా అఖండ 2 ది తాండవం సాంగ్ లాంచ్ ఈవెంట్‌ను చాలా గ్రాండ్‌గా నిర్వహించారు. ఈ ఈవెంట్‌లో ఆది పినిశెట్టి ఇంట్రెస్టింగ్ కామెంట్స్ చేశాడు. అవి ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్నాయి.

    సునామీ సృష్టించబోతుంది

    ఆది పినిశెట్టి మాట్లాడుతూ.. "అందరికి నమస్కారం. బాలయ్య బాబు గారితో వర్క్ చేయడం వండర్‌ఫుల్ ఎక్స్‌పీరియెన్స్. బంగారం లాంటి మనసు ఉన్న మనిషి. బోయపాటి గారు బాలయ్య గారు తమన్ ఈ కాంబినేషన్‌లో సినిమా చేయడం చాలా ఆనందంగా ఉంది. ఇది బ్లాక్ బస్టర్ కాంబినేషన్. ఈ సినిమా సునామీ సృష్టించబోతోంది" అని అన్నాడు.

    నాకు చాలా స్పెషల్ ఫిల్మ్

    బాలీవుడ్ నటి హర్షాలి మల్హోత్రా మాట్లాడుతూ.. "లెజెండ్రీ బాలకృష్ణ గారితో కలిసి పనిచేయడం అదృష్టంగా భావిస్తున్నాను. ఇది నాకు చాలా స్పెషల్ ఫిల్మ్. నాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చిన దర్శక నిర్మాతలకు ధన్యవాదాలు" అని తెలిపింది.

    ఎం తేజస్విని సమర్పణ

    ఇదిలా ఉంటే, అఖండ 2 తాండవం సినిమాకు భారీ బ్లాక్ బస్టర్ హిట్ అఖండకు సీక్వెల్‌గా వస్తున్న విషయం తెలిసిందే. రామ్ ఆచంట, గోపీచంద్ ఆచంట ప్రతిష్టాత్మకంగా ఈ సినిమాను నిర్మిస్తున్నారు. ఎం తేజస్విని నందమూరి సగర్వంగా అఖండ 2 మూవీని సమర్పిస్తున్నారు.

    ది తాండవం పూర్తి సాంగ్ రిలీజ్

    ముంబైలోని జుహూలోని పీవీఆర్ మాల్‌లో జరిగిన ఈవెంట్‌లో అఖండ 2 ది తాండవం పూర్తి పాటను లాంచ్ చేశారు. బాలయ్యకు హై-వోల్టేజ్ సౌండ్‌ ట్రాక్‌ల అదించే ఎస్‌. థమన్‌ ‘అఖండ 2’ కోసం మరోసారి డివైన్ ఫుల్ సాంగ్ ఇచ్చారు.

    అఘోర మంత్రాలతో

    ఈ పాటలో బాలకృష్ణ అఘోర అవతారంలో, అఘోర మంత్రాలతో దద్దరిల్లుతున్న భారీ ఆలయ ప్రాంగణంలో శివ తాండవం చేయడం గూస్ బంప్స్ తెప్పించింది. ప్రతి ఫ్రేమ్‌లోని డివైన్ ఇంటెన్సిటీ థమన్ ట్రేడ్‌మార్క్ పెర్కషన్- స్కోర్‌తో అదిరిపోయింది.

    గూస్‌బంప్స్ తెప్పించేలా

    శంకర్‌ మహదేవన్‌, కైలాష్‌ ఖేర్‌ పవర్‌ఫుల్ వోకల్స్ ఈ పాటకు డివైన్ వైబ్‌ని యాడ్ చేశాయి. లిరిసిస్ట్‌ కళ్యాణ్‌ చక్రవర్తి శివుని మహోన్నత శక్తిని పదాల్లో అద్భుతంగా మలిచారు. వినగానే గూస్‌బంప్స్‌ తెప్పించేలా అఖండ 2 ది తాండవం పాట ఈ ఏడాది అత్యంత ప్రభావవంతమైన డివోషనల్ సాంగ్‌గా నిలవనుందని తెలుస్తోంది.

