అఖండ 2 సినిమా కాదు భారతదేశ ఆత్మ- మైనస్ 12 డిగ్రీస్లో షూట్, శివుడే దారి చూపించాడు.. డైరెక్టర్ బోయపాటి శ్రీను కామెంట్స్
డైరెక్టర్ బోయపాటి శ్రీను-నందమూరి బాలకృష్ణ కాంబినేషన్లో వస్తున్న నాలుగో సినిమా అఖండ 2. ఆది పినిశెట్టి పవర్ఫుల్ రోల్ చేస్తున్న ఈ సినిమా నుంచి తాజాగా ది తాండవం సాంగ్ను రిలీజ్ చేశారు. ఈ సందర్భంగా నిర్వహించిన అఖండ 2 ది తాండవం సాంగ్ లాంచ్ ఈవెంట్లో బోయపాటి శ్రీను ఇంట్రెస్టింగ్ విషయాలు చెప్పారు.
స్టార్ హీరో నందమూరి బాలకృష్ణ, బోయపాటి శ్రీను కాంబినేషన్లో తెరకెక్కిన నాలుగో సినిమా అఖండ 2. రామ్ ఆచంట, గోపీచంద్ ఆచంట నిర్మించిన ఈ సినిమాకు తమన్ మ్యూజిక్ అందించారు. అలాగే, సంయుక్త మీనన్ ముఖ్య పాత్ర పోషిస్తుంటే.. హీరో ఆది పినిశెట్టి ఓ పవర్ఫుల్ రోల్ చేస్తున్నాడు.
అఖండ 2 ది తాండవం సాంగ్ రిలీజ్
బాలీవుడ్ నటి హర్షాలి మల్హోత్రా కీలక పాత్ర చేస్తోంది. ఇక తాజాగా అఖండ 2 సినిమా నుంచి ది తాండవం పాటను రిలీజ్ చేశారు. ఈ సందర్భంగా నిర్వహించిన అఖండ 2 ది తాండవం సాంగ్ లాంచ్ ఈవెంట్లో డైరెక్టర్ బోయపాటి శ్రీను ఇంట్రెస్టింగ్ విషయాలు చెప్పుకొచ్చారు.
భారతదేశ ధర్మం, ఆత్మ
డైరెక్టర్ బోయపాటి శ్రీను మాట్లాడుతూ.. "అందరికీ నమస్కారం. ఇది ఒక సినిమా కాదు భారతదేశ ఆత్మ. భారతదేశ ధర్మం. ఈ సినిమా చూసిన తర్వాత మీరు అదే ఫీల్ అవుతారు. ఫ్యామిలీ అందరు కలిసి వెళ్లి ఆనందంగా చూసే సినిమా ఇది. మన దేశం మన వేదం మన కల్చర్ మన ఇవన్నీ ఈ సినిమాలో మీరు చూస్తారు" అని అన్నారు.
నాలుగు సినిమాల జర్నీ
"డిసెంబర్ 5న మీ ముందుకు అఖండ 2 వస్తుంది. తప్పకుండా అందరూ చూడాలని కోరుకుంటున్నాను. బాలయ్య గారితో నాలుగు సినిమాల జర్నీ. ప్రతి సినిమా ట్రెమండస్ హిట్. ఈ సినిమా ఎంత పెద్ద విజయాన్ని సాధిస్తుందో ఎవరూ చెప్పలేరు. మా నిర్మాతలకి థాంక్యూ. కైలాష్ కేర్ గారు అద్భుతంగా పాడారు. తమన్ గారికి థాంక్ యూ" అని బోయపాటి శ్రీను చెప్పారు.
శివుడే దారి చూపించాడు
"ఇప్పుడు మీరు చూస్తున్న విజువల్స్ మైనస్ 12 డిగ్రీస్లో షూట్ చేశాం. మాకు ఆ శివుడే దారి చూపించాడు. అఖండ 2 సినిమా ఇంత అద్భుతంగా వచ్చింది. తప్పకుండా అందరూ ఈ సినిమాని థియేటర్స్లో చూడాలని కోరుకుంటున్నాను" అని ముగించారు దర్శకుడు బోయపాటి శ్రీను.
బిగ్గెస్ట్ బ్లాక్ బస్టర్ హిట్
నిర్మాత గోపి ఆచంట మాట్లాడుతూ.. "అందరికి నమస్కారం. ఇది వండర్ఫుల్ జర్నీ. ముంబైలో మా పాన్ ఇండియా ప్రమోషన్స్ ఇక్కడి నుంచి స్టార్ట్ చేయడం చాలా ఆనందంగా ఉంది. మాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చిన మా హీరో బాలకృష్ణ గారికి డైరెక్టర్ బోయపాటి గారికి థాంక్యూ. అఖండ 2 పాన్ ఇండియా బిగ్గెస్ట్ బ్లాక్ బస్టర్ కాబోతోంది" అని జోస్యం చెప్పారు.
