మిల్కీ బ్యూటీ తమన్నా మరోసారి ఓ స్పెషల్ సాంగ్ లో మెరవనుంది. ఈసారి మెగాస్టార్ చిరంజీవి పక్కన ఆమె ఐటెమ్ నంబర్ చేయనున్నట్లు వార్తలు వస్తున్నాయి. అనిల్ రావిపూడి డైరెక్షన్ లో వస్తున్న మన శంకర వరప్రసాద్ గారు సినిమాలో ఆమె మెరవనున్నట్లు తెలుస్తోంది.
చిరంజీవితో తమన్నా స్పెషల్ సాంగ్
మెగాస్టార్ చిరంజీవి నటిస్తున్న తాజా మూవీ 'మన శంకర వరప్రసాద్ గారు' షూటింగ్ దాదాపు చివరి దశకు చేరుకుంది. 'సంక్రాంతికి వస్తున్నాం' ఫేమ్ డైరెక్టర్ అనిల్ రావిపూడి దర్శకత్వం వహిస్తున్న ఈ సినిమా పూర్తిస్థాయి కామెడీ ఎంటర్టైనర్ గా రూపొందుతోంది. ఈ మూవీ వచ్చే సంక్రాంతికి రిలీజ్ కాబోతోంది.
ఈ సినిమాలో విక్టరీ వెంకటేశ్ కూడా కీలక పాత్ర పోషిస్తున్న విషయం తెలిసిందే. ఈ నేపథ్యంలో తాజాగా టాలీవుడ్ వర్గాల్లో ఒక ఆసక్తికరమైన సమాచారం వైరల్ అవుతోంది. అదేమిటంటే స్టార్ హీరోయిన్ తమన్నా భాటియా ఈ సినిమాలో ఒక స్పెషల్ డ్యాన్స్ నంబర్ కోసం సంతకం చేసినట్లు తెలుస్తోంది. చివరిగా చిరంజీవి కూడా తమన్నాతోనే భోళా శంకర్ మూవీలో కనిపించాడు. దీంతో ఈ ఇద్దరి కాంబినేషన్ లో స్పెషల్ సాంగ్ ఆసక్తి రేపుతోంది.
స్పెషల్ సాంగ్స్ కేరాఫ్ తమన్నా
అనిల్ రావిపూడి దర్శకత్వం వహించిన, మహేష్ బాబు నటించిన 'సరిలేరు నీకెవ్వరు' సినిమాలో కూడా తమన్నా ఒక ఓ స్పెషల్ సాంగ్ లో డ్యాన్స్ చేసిన విషయం తెలిసిందే. స్పెషల్ సాంగ్స్కు కేరాఫ్ అడ్రస్గా నిలిచిన తమన్నా.. ఇటీవల 'కావాలయ్యా కావాలయ్యా' వంటి సూపర్ హిట్స్ అందించింది. ఆమె ఎనర్జీ, డ్యాన్స్ మెగాస్టార్తో కలిసి మాస్ ప్రేక్షకులకు పక్కా ఫీస్ట్ ఇవ్వడం ఖాయమని అభిమానులు ఆశిస్తున్నారు.
ఈ ప్రత్యేక పాట కోసం తమన్నాకు భారీ మొత్తంలో రెమ్యునరేషన్ ఆఫర్ చేసినట్లు సమాచారం. అధికారిక ప్రకటన ఇంకా వెలువడనప్పటికీ.. ఈ వార్త టాలీవుడ్ ఫిల్మ్ సర్కిల్స్లో హాట్ టాపిక్గా మారింది.
మన శంకర వరప్రసాద్ గారు గురించి..
సంక్రాంతికి వస్తున్నాం తర్వాత అనిల్ రావిపూడి డైరెక్షన్ లో వస్తున్న మూవీ మన శంకర వరప్రసాద్ గారు. ఈ సినిమాలో చిరంజీవి, నయనతారతోపాటు వెంకటేశ్, కేథరిన్ థ్రెసా కూడా కీలక పాత్రల్లో ఉన్నారు. ఈ మూవీకి భీమ్స్ సిసిరోలియో మ్యూజిక్ అందిస్తున్నాడు. ఈ స్పెషల్ సాంగ్ కోసం అతడు ఒక పక్కా మాస్ నంబర్ను సిద్ధం చేసినట్లు సమాచారం.
ఈ ఫుల్-ఆన్ ఫ్యామిలీ ఎంటర్టైనర్ సంక్రాంతి పండుగ కానుకగా జనవరి 12, 2026న ప్రపంచవ్యాప్తంగా విడుదల కానుంది. అనిల్ రావిపూడి తన సినిమాల్లో స్టార్ హీరోల కామియోలు లేదా స్పెషల్ సాంగ్స్ ఉండేలా చూసుకుంటాడు. ఇప్పుడు తమన్నా కూడా ఈ ప్రాజెక్ట్లో భాగం కావడం సినిమా అంచనాలను తారాస్థాయికి చేర్చింది.
