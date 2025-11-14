బాలకృష్ణ అఖండ 2 నుంచి ఫస్ట్ సింగిల్ తాండవం రిలీజ్.. గూస్బంప్స్ తెప్పిస్తున్న సాంగ్
బాలకృష్ణ నటిస్తున్న అఖండ 2 మూవీ నుంచి ఫస్ట్ సింగిల్ తాండవం వచ్చేసింది. తమన్ మ్యూజిక్ తో ఈ సాంగ్ గూస్బంప్స్ తెప్పిస్తోంది. ఇందులో బాలయ్య లుక్, యాక్షన్ అదిరిపోయింది. సాంగ్ ఇన్స్టాంట్ హిట్ గా నిలిచింది.
గాడ్ ఆఫ్ మాసెస్ బాలకృష్ణ, బోయపాటి శ్రీను కాంబినేషన్ లో వస్తున్న మూవీ అఖండ 2. ఈ సినిమా వచ్చే నెలలో రిలీజ్ కానుంది. తాజాగా శుక్రవారం (నవంబర్ 14) ఈ మూవీ నుంచి ఫస్ట్ సింగిల్ తాండవం రిలీజైంది. తమన్ మ్యూజిక్ అందించిన ఈ సాంగ్ గూస్బంప్స్ తెప్పిస్తోంది.
ది తాండవం సాంగ్ రిలీజ్
అఖండ 2 మూవీ నుంచి ది తాండవం అంటూ ఫస్ట్ సింగిల్ వచ్చేసింది. నాలుగు నిమిషాలకుపైగా ఉన్న ఈ లిరికల్ వీడియో బాలయ్య విశ్వరూపంతో అభిమానులకు పూనకాలు తెప్పిస్తోంది. ముంబైలోని జుహులో మేకర్స్ ఈ సాంగ్ ను రిలీజ్ చేశారు. కల్యాణ్ చక్రవర్తి ఈ పాటకు లిరిక్స్ అందించగా.. తమన్ మ్యూజిక్ కంపోజ్ చేశాడు.
బాలీవుడ్ సింగర్స్ శంకర్ మహదేవన్, కైలాష్ ఖేర్ ఈ పాట పాడటం విశేషం. శివుడి తాండవం గురించి పవర్ఫుల్ లిరిక్స్ తో ఈ పాట సాగిపోయింది. ఇందులో అఘోరా లుక్ లో బాలయ్య నటవిశ్వరూపం చూపించడానికి సిద్ధమవుతున్నాడు. ఈ పాటలోని విజువల్స్ కూడా అద్భుతంగా ఉన్నాయి. మంచు పర్వతాల్లో షూటింగ్ చేశారు.
అఖండ 2 గురించి..
2021లో బాలకృష్ణ, బోయపాటి కాంబినేషన్ లోనే వచ్చిన అఖండ సినిమాకు ఇది సీక్వెల్ గా వస్తోంది. సరిగ్గా నాలుగేళ్లకు ఈ సీక్వెల్ రిలీజ్ కానుండటం విశేషం. ఈ సినిమాలో సంయుక్త, హర్షాలీ మల్హోత్రా కూడా నటిస్తున్నారు. రూ.200 కోట్ల భారీ బడ్జెట్ తో ప్రతిష్టాత్మకంగా ఈ సినిమాను తెరకెక్కిస్తున్నారు. డిసెంబర్ 5న థియేటర్లలో రిలీజ్ కానుంది.
ఈ ఏడాది ఆగస్టులోనే మూవీ షూటింగ్ పూర్తియింది. అప్పటి నుంచీ పోస్ట్ ప్రొడక్షన్ పనులు జరుగుతున్నాయి. అఖండ సూపర్ హిట్ అయిన నేపథ్యంలో ఈ సీక్వెల్ పై భారీ అంచనాలు ఉన్నాయి. ఈ ఫస్ట్ సింగ్ తాండవంతో మూవీ టీమ్ మెల్లగా ప్రమోషన్లపై దృష్టి సారించనుంది. బాలకృష్ణ, బోయపాటి కాంబినేషన్ లో మరో బ్లాక్బస్టర్ ఖాయమని అభిమానులు అంచనాతో ఉన్నారు.
